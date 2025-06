Installatieproblemen gemeld met nieuwste Windows 11-update

De nieuwste update van Windows 11 blijkt problematisch te zijn. Sommigen kunnen hem niet eens installeren, terwijl anderen te maken hebben met verschillende bugs. De patch zou ook bugs moeten verhelpen en dat lijkt niet altijd het geval te zijn.

Even herhalen: Microsoft had al een slechte start gemaakte met de update van Windows 11 24H2 in juni. De eerste patch (KB5060842) werd gepauzeerd nadat Microsoft ontdekte dat deze problemen veroorzaakte met een anti-cheat-tool, wat betekende dat games die hiervan gebruik maakten, zouden crashen.

Om dit op te lossen, bracht Microsoft een tweede update uit (KB5063060) die de eerste patch in Windows Update verving. Zoals Windows Latest meldt, krijgen gebruikers echter te maken met installatiefouten bij die nieuwe update. Sommigen krijgen de gebruikelijke foutmeldingen met betekenisloze foutcodes zoals "0x800f0922", terwijl anderen zeggen dat de download van de nieuwe update vastloopt en nooit wordt voltooid.

Dit is gebaseerd op klachten in Microsofts Feedback Hub, lezers die rechtstreeks contact opnemen met Windows Latest en berichten op Reddit. Zo meldt een gebruiker een bootloop (van drie tot vier herstarts) voor Windows 11 weer opstartte. Uiteindelijk bleek ook dat de update hierna helemaal niet geïnstalleerd was.

Er zijn mensen die zeggen dat ze bugs zijn tegengekomen in KB5063060, waaronder meldingen van een bevroren taakbalk wanneer de pc uit de slaapstand komt, problemen met externe monitoren die niet meer werken en Bluetooth-apparaten die vergeten worden, zodat je ze na elke herstart opnieuw moet zoeken en verbinden.

Er zijn nog meer verontrustende meldingen van pc's die volledig vastlopen, waardoor ze opnieuw moeten worden opgestart. Er zijn een paar klachten (weer op Reddit) dat deze tweede patch de problemen met games die Easy Anti-Cheat (EAC) gebruiken niet oplost. Sommige games ondervinden namelijk nog steeds problemen. Gebruikers melden bijvoorbeeld problemen met Star Citizen en Fortnite, die herhaaldelijk crashen.

Een rommeltje in juni

Installatiefouten zijn al lang een probleem voor Windows 11 (en Windows 10 trouwens ook). Het is geen verrassing dat er, gezien de mislukte eerste update, nu meer problemen opduiken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Zoals Windows Latest aangeeft, kunnen er vanwege de twee updates deze keer problemen optreden bij pc's die KB5060842 al hebben geïnstalleerd en nu de tweede update KB5063060 krijgen. Dit kan gebeuren als er een game met EAC is geïnstalleerd die wordt beïnvloed door de bug in de eerste update.

In dergelijke scenario's is het mogelijk dat Windows 11 probeert de eerste patch te overschrijven met de tweede, waardoor Windows Update vastloopt. Het aantal mensen in deze situatie zou beperkt moeten zijn, aangezien Microsoft de eerste patch vrij snel heeft stopgezet.

Wat kun je doen als je vastzit en de nieuwe update van juni niet kunt installeren? Een mogelijkheid is om de update handmatig te downloaden en installeren. Je kunt het bestand downloaden op de website van Microsoft (de x64-versie, want de ARM-versie is voor Snapdragon-pc's).

Je kunt ook gewoon wachten tot Microsoft hopelijk alle problemen achter de schermen heeft opgelost. Dan zou de update later deze week vanzelf kunnen slagen. Daar is echter geen garantie voor.

Degenen die de herziene update kunnen installeren, maar nog steeds last hebben van crashes bij games (of elders), kunnen ten slotte niet veel anders doen dan wachten en hopen dat de problemen worden opgelost. De enige andere mogelijke oplossing is om de patch te verwijderen, maar dat wordt niet aanbevolen omdat je pc dan niet beschikt over de nieuwste beveiligingsupdates.