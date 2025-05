Microsoft begint met automatische updates naar Windows 11 24H2

De Windows 11 24H2-update wordt nu naar alle gebruikers gepusht en zit in zijn laatste fase. Windows Latest meldt dat Microsoft vindt dat de 24H2-update stabiel genoeg is om naar elke Windows 11-gebruiker uitgerold te worden.

Microsoft zegt het volgende: “Windows 11, versie 24H2, ook bekend als de Windows 11 2024 Update, is breed beschikbaar. We hebben de laatste fase van de geleidelijke uitrol voor versie 24H2 bereikt via Windows Update in de Instellingen.” Alleen Windows 11-pc's die een compatibiliteitsbeperking hebben ingesteld de 24H2-update krijgen hem hier niet te zien.

Dit laatste gebeurt alleen bij systemen waarvan Microsoft weet dat ze problemen ondervinden met deze update. Zodra die problemen zijn opgelost, krijgt ook deze restgroep de update.

(Image credit: Future)

Wat betekent dit voor jou?

Wanneer je de volgende keer in Windows Update controleert op updates, zie je een optie om de 24H2-update te downloaden. Op sommige pc's kan de update ook automatisch gedownload worden. Standaard controleert Windows 11 geregeld op updates en op die manier kan je laptop of pc de update ontvangen zonder dat jij er iets voor moet doen.

Microsoft zegt het volgende: “Apparaten met Home- en Pro-edities van Windows 11, versies 23H2, 22H2 en 21H2 die niet door IT-afdelingen worden beheerd, ontvangen de update naar versie 24H2 automatisch.” Bijna alle privégebruikers horen dus bij de groep die automatisch de update krijgt.

Je kan de boot nog afhouden door de update handmatig tegen te houden, maar dit kan niet tot in de eeuwigheid. De veelgestelde vragen omschrijven het als volgt: “Je kunt updates niet helemaal tegenhouden. Omdat ze helpen je apparaat beveiligd te houden, moeten ze uiteindelijk worden gedownload en geïnstalleerd, ongeacht je update-instellingen.”

Op Windows 11 Home heb je niet veel speling. Wat je kunt doen, is updates pauzeren. Zorg ervoor dat je de optie "Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn" niet hebt geselecteerd, want dan worden alle updates zo snel mogelijk naar je pc gestuurd. De kans is in feite groter dat er al een (instabiele) versie van 24H2 geïnstalleerd is, als deze optie aan staat, maar dan weet je nu tenminste hoe dat komt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Kortom, het is tijd om je klaar te maken voor Windows 11 24H2. Zeker niet iedereen wordt hier gelukkig van gezien de hoeveelheid bugs en klachten die gepaard gaan met deze specifieke update. Toch heeft Microsoft voldoende vertrouwen in de update om hem te verspreiden naar alle Windows 11-gebruikers.