Let op: Windows 11 forceert updates via Microsoft Store

Windows 11-gebruikers zullen merken dat updates voor software uit de Microsoft Store verplicht zijn en dat ze die slechts voor een korte periode kunnen uitstellen voordat ze automatisch worden toegepast.

Windows Central heeft opgemerkt dat Microsoft de keuze om apps uit zijn store automatisch te laten updaten heeft weggenomen. Ze zullen dit voortaan doen, of je dat nu wil of niet. De wijziging werd niet aangekondigd door Microsoft en hoewel de Microsoft Store wel een optie biedt om updates uit te stellen, kan dit voor maximaal vijf weken.

Hierdoor zijn app-updates in de Microsoft Store nu hetzelfde als Windows 11-updates zelf, althans voor Windows 11 Home-gebruikers, die een cumulatieve (maandelijkse) update slechts een tijdje kunnen uitstellen voordat deze gedwongen wordt geïnstalleerd.

Safety first!

(Image credit: Future / Jasmine Mannan)

Deze maatregel is vermoedelijk een maand of twee geleden opgedoken (er zijn vermeldingen hiervan op Reddit) en wordt nu pas op grotere schaal doorgevoerd.

De reden waarom updates worden doorgevoerd zonder dat de gebruikers daar iets over kan beslissen, heeft met veiligheid te maken. Volledig up-to-date apps zijn niet zo belangrijk als een volledige Windows-update, maar alle beetjes helpen.

Omdat veel gebruikers de neiging hebben om software-updates gewoon te vergeten, heeft Microsoft blijkbaar besloten dat het het veiligst is om ze automatisch uit te voeren. Op vlak van beveiliging is dit zeker een goede wijziging. Anderzijds vindt niet iedereen het fijn dat Microsoft Windows 11-gebruikers nu geen keuze meer geeft op dit vlak.

Ten slotte gaat het alleen om apps die je uit de Microsoft Store hebt gedownload. Als je liever geen automatische updates hebt, kan je daarom bekijken of je de app op een andere manier kan installeren, bijvoorbeeld via een uitvoerbaar bestand dat je via je internetbrowser downloadt.