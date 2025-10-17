Laatste Windows 10-patch lost veel veiligheidsproblemen op en toont waarom deze updates zo belangrijk zijn

Windows 10 heeft zijn laatste veiligheidsupdate nu gekregen, tenminste als je (nog) geen gratis verlenging hebt aan gevraagd in de vorm van 'Extended Security Updates' (ESU). Deze laatste patch toont ook meteen aan met wat voor gevaren je te maken kan krijgen als je het besturingssysteem na zijn 'end-of-life' blijft gebruiken.

Bleeping Computer laat weten dat de update van oktober 2025 oplossingen biedt voor heel veel veiligheidsproblemen in Windows 10. Het gaat om maar liefst 172 veiligheidsproblemen die met deze laatste cumulatieve update voor Windows 10 worden opgelost, waaronder zes 'zero-day'-kwetsbaarheden.

Een zero-day-kwetsbaarheid is een gat in de beveiliging van Windows 10 waar Microsoft niets over wist totdat de methode van een mogelijke aanval publiekelijk bekend werd gemaakt. De naam verwijst dus naar het idee dat Microsoft nul dagen de tijd had om op de bedreiging te reageren. Dit is dus een probleem dat niet door de ontwikkelaar zelf is ontdekt en meteen is gepatcht.

Dit zijn dus zorgwekkende problemen, want mensen met slechte intenties kunnen actief aan het proberen zijn om deze gaten in de beveiliging te misbruiken. Gelukkig zitten er in deze update van oktober dus wel patches voor deze gevaarlijke problemen.

Tot de opgeloste zero-day-problemen behoort onder andere een probleem met de Windows Remote Access Connection Manager, een manier om Secure Boot te omzeilen en een gat in TPM 2.0, wat enigszins ironisch is gezien het feit dat dit de veiligheidsfeature is die je nodig hebt voor het upgraden naar Windows 11. Sommige Windows 10-pc's missen deze feature en kunnen daarom niet geüpgraded worden.

Veiligheidsproblemen in besturingssystemen zijn niet altijd heel interessant om over te lezen. Vaak hebben de problemen ook te maken met elementen van Windows die de meeste mensen toch niet gebruiken, zoals die Remote Access Connection Manager. Eén van de zero-day-kwetsbaarheden heeft zelfs nog te maken met een modemdriver voor faxapparaten.

Toch gaat het hier in totaal dus om meer dan 170 veiligheidsproblemen en die zijn dus allemaal in ongeveer een maand tijd verschenen. Zit je straks ineens zes maanden zonder updates, wie weet met hoeveel duizenden problemen je dan te maken kan hebben. Op een gegeven moment hebben we niet meer te maken met hier en daar een gaatje in de beveiliging, maar ziet het er achter de schermen meer uit als een zeef.

Dit is dus waarom het niet aan te raden is om Windows 10 te blijven gebruiken zonder veiligheidsupdates. Er zijn helaas ongetwijfeld nog genoeg mensen die dit wel blijven doen, net als bij Windows 7 en zijn end-of-life.

Niet iedereen denkt misschien al deze veiligheidsupdates voor Windows 10 nodig te hebben, maar waarschijnlijk is dat toch wel het geval. Daarnaast is er nu ook niet echt een goede reden om niet gewoon je gratis jaar aan verlengde updates te activeren via Microsofts ESU-programma. In Europa hoeven we hier niet voor te betalen en ook geen extra data voor te overhandigen aan Microsoft.