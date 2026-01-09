De volgende grote Windows 11-update is exclusief voor een aantal specifieke laptops

ASUS heeft inmiddels bevestigd (via Windows Central) dat de volgende grote Windows 11-update, Windows 11 26H1, exclusief zal zijn voor laptops met een Snapdragon-chip van Qualcomm. De fabrikant gaf namelijk aan dat zijn Zenbook A15- en A16-laptops met de nieuwe Snapdragon X2-chip zullen lanceren met Windows 11 26H1 rond maart of april, terwijl dezelfde modellen met AMD- en Intel-chips gewoon nog op Windows 11 25H2 zullen draaien. Dat is momenteel de meest recente versie van Windows.

Vorig jaar liet Microsoft zelf al weten dat de 26H1-update bepaalde "platformveranderingen" zou bevatten voor een speciale chip en dat het niet simpelweg een update zou zijn voor alle apparaten met de 25H2-versie. Toen gingen er dus ook al geruchten rond dat dit een speciale versie voor laptops met Snapdragon-chips zou worden. Dat is nu dus ook bevestigd door ASUS, ook al heeft Microsoft het zelf nog niet bevestigd.

De Snapdragon X-chips van Qualcomm zijn gebaseerd op ARM en laptops met deze chips draaien dan ook een speciale ARM-versie van Windows. Er is dus sowieso een enigszins geoptimaliseerde versie van Windows voor dit soort laptops, maar het lijkt er dus ook op dat Windows 11 26H1 echt specifiek voor deze ARM-laptops met de nieuwe Snapdragon X2-processors wordt ontwikkeld.

De 26H1-update zit misschien dus ook niet vol met allerlei nieuwe features, maar misschien vooral verbeteringen voor de achterliggende structuur van deze Windows-versie om ervoor te zorgen dat de nieuwe Snapdragon X2-chips soepel Windows kunnen draaien. Maar wie weet, misschien zitten er toch ook wat nieuwe AI-features in verwerkt waar de Snapdragon-chip extra geschikt voor zal zijn. Nu lijkt het er echter vooral op dat het om optimalisaties gaat.

Als dat het geval is, is het ook logisch als laptops en pc's met andere chips (x86-chips) de update niet krijgen. Er zou dan niets (of weinig) van toegevoegde waarde zijn. De verwachting is dan ook dat de echte grote update met nieuwe features de update naar 26H2 zal zijn. Die zou dan voor pc's met allerlei verschillende chips moeten verschijnen, maar dat gebeurt waarschijnlijk later dit jaar pas (vaak rond september/oktober).

Hopelijk wat minder bugs dit keer

(Image credit: Qualcomm)

Deze situatie doet ons overigens ook wel denken aan de situatie rond de release van de eerste laptops met Snapdragon X-chips in 2024. Die laptops werden in midden 2024 gelanceerd en draaiden toen ook als eerste op Windows 11 24H2. Die update kwam later dat jaar echter nog wel naar andere laptops.

We hopen wel dat deze nieuwe versie van Windows voor deze ARM-chips iets soepeler zal draaien bij zijn release dan het geval was bij Windows 11 24H2. Die versie zat in de eerste instantie namelijk vol met bugs. Inmiddels is er natuurlijk wel al een redelijk stabiele versie van Windows-op-ARM en hoeft er misschien minder dramatisch verandert te worden voor de nieuwe chips.

We hebben het echter vaker fout zien gaan bij Windows-updates voor zelfs de kleinste veranderingen voor bepaalde features, dus je weet maar nooit wat er allemaal fout kan gaan. Denk maar aan het slopen van Verkenner voor mensen die de donkere modus gebruiken. Hopelijk introduceert Windows 11 26H1 dus niet al te veel problemen en kunnen mensen met nieuwe Snapdragon-laptops niet alleen van de uitstekende batterijduur en efficiëntie van deze chips genieten, maar ook van een soepele Windows-ervaring.