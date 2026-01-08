Tien onmisbare sneltoetsen in Windows 11

We geven het toe: sneltoetsen zijn lastig te onthouden en veel ervan gebruik je nauwelijks. Toch zijn er een paar die zó handig zijn dat we ze dagelijks inzetten: voor werk, browsen en zelfs gamen.



Daarom hebben we onze meest gebruikte Windows 11-sneltoetsen op een rij gezet. Grote kans dat je er al een paar kent, maar wedden dat er minstens één tussen zit die je tijd (en frustratie) bespaart?



Je vindt ze hieronder in één overzichtelijke tabel, met daaronder extra uitleg en handige bonus­sneltoetsen.

Swipe to scroll horizontally Onze top 10 Windows-sneltoetsen in één overzicht Sneltoetsen Wat doet het Windows + . Opent Emoji's en meer Windows + Shift + S Opent de kniptool voor screenshots en video Windows + Alt + pijltjestoetsen Zet het venster vast op een deel van het scherm Windows + Shift + pijltjestoetsen Verplaatst het venster tussen meerdere displays Alt + Tab Bladert door vensters Windows + Alt + G Neemt een clip van 30 seconden gameplay op Ctrl + pijltjestoetsen Verplaatst de cursor per woord door de tekst Ctrl + F Opent de vind-functie in browsers Ctrl + R Ververst de huidige browserpagina Ctrl + Shift + T Opent recent gesloten tabs

1. Windows + .

(Image credit: Future)

Windows + . is een verrassend handige sneltoets die veel gebruikers niet kennen.

Heb je ooit “skull emoji” gegoogeld, gezocht naar een ASCII-gezichtje zoals ( ͡° ͜ʖ ͡°), of besefte je ineens dat je die link nodig hebt die je een uur geleden hebt gekopieerd? Met deze sneltoets open je direct het venster ‘Emoji’s en meer’.

De combinatie is ook ideaal als je regelmatig speciale tekens gebruikt, zoals em-dashes (—), pijlen (→) of verschillende valuta ($ of £).

Met Windows + V ga je rechtstreeks naar je klembordgeschiedenis. Daar zie je eerder gekopieerde teksten via Ctrl + C, en zelfs recente screenshots. De klembordgeschiedenis staat standaard uitgeschakeld, maar met Windows + V kom je meteen op de juiste plek om deze functie in te schakelen.

2. Windows + Shift + S

Windows + Shift + S is veel handiger dan PrtScn voor screenshots, omdat je zelf kunt kiezen wat je vastlegt: een rechthoekig gebied naar keuze, alleen het actieve venster, het volledige scherm (inclusief taakbalk) of zelfs een vrije vorm.

Via de werkbalk bovenin kun je bovendien schakelen naar schermopname, een kleurkiezer die Hex-, RGB- of HSL-waarden teruggeeft, of een tekstopnemer waarmee je snel woorden kopieert uit afbeeldingen of lastige pdf’s.

Na het maken van een screenshot plak je deze direct in chats of andere software met Ctrl + V.

Screenshots die je op deze manier maakt, worden standaard opgeslagen in de map ‘Screenshots’/Schermopnamen (dus niet in Downloads!).

3. Windows + Alt + Pijltjestoetsen

(Image credit: Future)

Als je je scherm wilt opdelen, bijvoorbeeld om links een artikel te lezen en rechts notities te maken, kun je Windows + Alt + de pijltjestoetsen gebruiken om hier snel tussen te schakelen.

4. Windows + Shift + Pijltjestoetsen

Deze is voor iedereen met een multi-monitoropstelling. Heb je twee of meer (goede) schermen aangesloten, dan is Windows + Shift + de pijltjestoetsen echt een lifesaver.

Hiermee verplaats je razendsnel een video die fullscreen draait van je linker- naar je rechterscherm, zonder eerst fullscreen te verlaten, het venster te slepen en opnieuw te maximaliseren.

Ook voor productiviteit is deze sneltoets ideaal: je zet spreadsheets, documenten of andere vensters in één beweging op je tweede monitor.

Voor gamers is hij eveneens handig. Start een game op het verkeerde scherm? Dan verplaats je ’m eenvoudig naar de juiste monitor (al kan dit soms de resolutie van de game beïnvloeden).

Tot slot komt de sneltoets goed van pas wanneer Taakbeheer achter een vastgelopen app opent en je er anders niet bij kunt.

5. Alt + Tab

(Image credit: Future)

De meesten die dagelijks met Windows werken, zijn maar al te bekend met Alt + Tab. Het is een van de meest gebruikte tools waarmee je razendsnel tussen open vensters schakelt zonder eindeloos te hoeven klikken.

Zo handig zelfs dat hij niet mocht ontbreken in deze lijst, al is het maar voor die ene persoon die ’m nog niet gebruikt.

Daarnaast kun je Windows + Tab gebruiken om al je open vensters te bekijken, verspreid over meerdere bureaubladen. In sommige situaties is dat zelfs handiger dan Alt + Tab, bijvoorbeeld wanneer je je open apps wilt bekijken zonder continu Alt ingedrukt te houden.

6. Windows + Alt + G

(Image credit: Future)

Wil je highlights uit je gameplay vastleggen, grappige momenten delen met vrienden of achteraf checken of die tegenstander écht aan het cheaten was, dan is Windows + Alt + G de sneltoets die je nodig hebt.

Je moet deze functie wel eerst inschakelen. Dat doe je door Xbox Game Bar te openen met Windows + G (je hebt hiervoor geen Xbox nodig). Klik vervolgens op het tandwiel-icoon bovenin om naar de instellingen te gaan, kies Widgets en schakel ‘Opnemen op de achtergrond terwijl ik een game speel’ in.

Zodra dit is ingeschakeld, maakt Windows + Alt + G automatisch een clip van de laatste 30 seconden gameplay, die wordt opgeslagen in de map Opnames (onder Video’s).

Je kan daarnaast instellen of alleen game-audio wordt opgenomen, of ook desktopgeluid, handig als je bijvoorbeeld stemgeluid uit Discord wil vastleggen.

Voor een doorlopende schermopname gebruik je Windows + Alt + R.

7. Ctrl + Pijltjestoetsen

Ctrl + de pijltjestoetsen zijn ideaal om snel door tekst te navigeren. Hiermee springt je cursor direct naar het begin of einde van een woord. In combinatie met Shift (Ctrl + Shift + pijltjestoetsen) kun je hele woorden of complete regels tekst in één keer selecteren.

Dat is perfect om specifieke stukken tekst te kopiëren, plakken of verwijderen, zonder je muis te gebruiken of Ctrl + A in te drukken, waarmee je juist alle tekst in één keer selecteert.

Wil je tekst juist letter voor letter of regel voor regel selecteren, gebruik dan Shift + de pijltjestoetsen.

8. Ctrl + F

(Image credit: Future)

Met deze sneltoets kan je uren besparen. Zoek je naar een naam, een datum of zelfs maar één specifieke letter in een document of op een webpagina, dan doet Ctrl + F het werk voor je.

Na het openen van het zoekveld met Ctrl + F typ je simpelweg in wat je zoekt. Met de pijltjes rechts van de zoekbalk spring je vervolgens direct naar het juiste stukje tekst.

Handig is ook dat Ctrl + F laat zien hoe vaak een woord, getal of zin op een pagina voorkomt. Dat is vooral nuttig bij het schrijven, zodat je weet wanneer het tijd is om een synoniem te gebruiken.

9. Ctrl + R

Ctrl + R ververst het browsertabblad waarin je je bevindt. Dat is ideaal om snel nieuwe resultaten te krijgen bij tijdelijke aanbiedingen, liveblogs, YouTube-aanbevelingen en meer.

10. Ctrl + Shift + T

Met Ctrl + Shift + T open je recent gesloten tabbladen opnieuw in browsers zoals Chrome, Firefox, Edge en Opera.

Dat bespaart enorm veel tijd als je per ongeluk een tab sluit en er later achter komt dat je ’m toch nog nodig hebt, of wanneer je per ongeluk de hele browser afsluit en al je tabbladen wilt terughalen.

Tabbladen worden opnieuw geopend in de volgorde waarin ze zijn gesloten. Heb je er meerdere nodig, dan druk je gewoon meerdere keren op Ctrl + Shift + T.