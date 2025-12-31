5 grote problemen met Windows 11 die Microsoft écht moet oplossen in 2026

Microsoft heeft in 2025 een behoorlijk zwaar jaar achter de rug met Windows 11, zoals je waarschijnlijk zelf ook hebt gemerkt. Het besturingssysteem kampte met meer dan genoeg bugs, en tot overmaat van ramp raakten sommige van die fouten zelfs aan fundamentele onderdelen van Windows 11 die op de een of andere manier simpelweg niet meer goed werkten. Daarnaast waren er ook een paar ronduit bizarre voorvallen (hierover later meer).

Daarbovenop kwam een flinke dosis controverse rond Microsofts drang om meer AI in Windows 11 te integreren.

AI is op zichzelf niet per se het probleem, maar vormt in sommige opzichten wél een groot struikelblok voor Windows 11. Samen met de aanhoudende bugs, frustrerende prestatieproblemen en nog een paar andere grote ergernissen zorgt dit ervoor dat het besturingssysteem niet op het niveau zit dat je zou verwachten. Laten we eens dieper ingaan op wat Microsoft in 2026 dringend moet aanpakken aan Windows 11.

1. Windows 11 voelt traag aan

Het is geen geheim dat Windows 11 op sommige punten gewoon traag aanvoelt. Dat merk je helaas al bij alledaags gebruik van het besturingssysteem, vooral wanneer je met de normale dingen werkt zoals Verkenner, oftewel de mappen waarin al je bestanden staan.

Microsoft heeft zelf toegegeven dat Windows 11 last heeft van prestatieproblemen en is in juli 2025 een initiatief gestart om meer data en feedback hierover te verzamelen. Sindsdien zijn er gelukkig wat verbeteringen doorgevoerd, zoals een oplossing voor een deel van de matige prestaties van Verkenner. Die aanpak is misschien niet ideaal, maar hij doet in elk geval iets.

Toch blijft er nog genoeg werk aan de winkel. Verkenner voelt op sommige momenten nog steeds traag aan, vooral het rechtermuisknopmenu (het contextmenu), dat soms traag reageert of pas na een merkbare vertraging verschijnt. Extra frustrerend is dat Verkenner in Windows 10 een stuk soepeler draait. Dat een vorige generatie besturingssysteem sneller is dan de huidige is eigenlijk niet te verdedigen.

Van een modern platform mag je verwachten dat alles vlot en responsief aanvoelt, en dat is bij Windows 11 simpelweg niet altijd het geval.

2. Fix het gamen op Windows 11

Windows 11 leek bij de lancering veelbelovend voor gamers en heeft ook zeker wat fijne toevoegingen gebracht, zoals Auto HDR. Dat is echt een pluspunt. Tegelijkertijd blijft DirectStorage achter: de techniek wordt nog maar door een beperkt aantal pc-games gebruikt en zorgt bij sommige titels zelfs voor problemen, zoals bij Monster Hunter Wilds. Van andere grote voordelen voor gamers is tot nu toe weinig te merken.

Nog vervelender dan het gebrek aan vooruitgang zijn de stappen achteruit. Vooral sinds de 24H2-update duiken er opvallend veel game-gerelateerde bugs op. Games crashen vaker dan zou moeten, of kampen met haperingen en prestatieproblemen, waardoor spelen allesbehalve zorgeloos is.

Microsoft zal dit in de toekomst beter moeten aanpakken. Het bedrijf erkent dat gelukkig ook en heeft onlangs aangekondigd gaming in Windows 11 serieus te willen verbeteren, met bugfixes, prestatie-optimalisaties en mogelijk nieuwe functies.

Die belofte klinkt goed, maar in 2026 moet dat zich wel echt vertalen naar concrete verbeteringen. Gezien het trage verloop rond DirectStorage is het logisch dat er twijfel is over hoe snel dat gaat gebeuren. Ondertussen doemt er ook een serieuze bedreiging op: SteamOS en Valve’s nieuwe Steam Machine.

Als Valve erin slaagt een sterke pc voor de woonkamer neer te zetten, kan Microsoft marktaandeel verliezen aan Linux. Zeker als Windows 11 op gamegebied onbetrouwbaar blijft. Dat zou zomaar het begin kunnen zijn van een bredere overstap naar Linux – en precies dat brengt me bij het volgende punt op mijn wensenlijst…

3. Betere kwaliteitscontrole

Het zijn niet alleen gamebugs en interfaceproblemen die met de maandelijkse updates van Windows 11 telkens weer opduiken, want de laatste tijd zien we ook steeds meer ronduit vreemde problemen.

Voorbeelden genoeg. Neem de bug uit 2025 waarbij Windows 11 de helft van de interface in de ene taal liet zien, en de rest ineens in een andere. Nog niet vreemd genoeg? Denk dan aan de onzichtbare knop om in te loggen met je wachtwoord, waarbij Microsoft serieus adviseerde om met je muis over het scherm te bewegen tot je “toevallig” de omtrek van de knop vond.

Of wat dacht je van de donkere modus, die bij het openen van mappen ineens witte flitsen laat zien? Niet bepaald prettig als je juist in een donkere omgeving werkt. En dan is er nog dat pareltje waarbij Taakbeheer open bleef staan nadat je het venster had gesloten. Open je het meerdere keren, dan bleven al die instanties vrolijk draaien op de achtergrond met onnodig hoge systeembelasting als gevolg.

Hoe ontstaan dit soort bugs überhaupt? Hoe kan iets simpels als het openen van een map in donkere modus zo misgaan? En misschien nog frustrerender: waarom blijven dezelfde fouten telkens opnieuw terugkomen?

Het antwoord ligt voor de hand. De kwaliteitscontrole van Microsoft voor Windows 11 schiet tekort. Er wordt al jaren gesproken over veranderingen binnen de QA-afdeling en hoe het sindsdien bergafwaarts is gegaan, maar los van alle speculatie is één ding duidelijk: dit kan en moet beter.

4. Stop met praten over AI, begin met luisteren naar Windows 11-gebruikers

Microsoft mag best wat gas terugnemen met zijn grote AI-offensief. Dat betekent niet dat het bedrijf niet mag vernieuwen of AI verder mag integreren in Windows 11, maar het moet dat wél een stuk voorzichtiger aanpakken. En eerlijk is eerlijk: dat gebeurt nu niet.

Veel Windows 11-gebruikers laten duidelijk van zich horen en zijn er helemaal klaar mee. Dat sentiment kom je keer op keer tegen op platforms als Reddit en andere sociale media. Toch blijft Microsoft onverminderd AI promoten om zich vervolgens af te vragen waarom de irritatie groeit.

Dit sluit eigenlijk naadloos aan op de eerdere punten. Wat gebruikers vooral willen, is dat Microsoft eerst de basis van Windows 11 op orde brengt voordat het vol inzet op nieuwe AI-functies. Los de trage interface op, pak de bugs aan, verbeter de game-ervaring. Al die dingen zijn simpelweg belangrijker dan AI.

Hoe harder Microsoft AI blijft pushen, hoe groter de weerstand wordt.

5. Geen advertenties meer

Windows 11 zit bomvol verhulde advertenties, aanbevelingen, suggesties, meldingen, duwtjes in de rug en andere vormen van promotie. En laten we niet vergeten: dit is een besturingssysteem waar we gewoon voor betalen.

We verwachten niet dat Microsoft ineens alle reclame-elementen verwijdert, of dat er een magische switch komt waarmee je in één keer alles uitzet (hoe fijn dat ook zou zijn). Dat is simpelweg niet realistisch. Blijkbaar laten cijfers en gebruikersdata zien dat dit soort promotie werkt, want anders zou Microsoft hier allang mee zijn gestopt.

Wat we wél willen zien, is minder van deze rommel. Microsoft heeft al een klein stapje terug gedaan, bijvoorbeeld met het vernieuwde Startmenu waarin je het aanbevelingenpaneel kunt uitschakelen. Maar dat mag gerust verder gaan. Schroef de promotie flink terug en haal de meer expliciete advertenties weg zoals reclames voor Game Pass of meldingen die je aansporen om Avowed te kopen.