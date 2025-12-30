Bijna drie jaar later is het tijd om toe te geven dat Microsoft Copilot een vergissing was

Iedereen inclusief Microsoft maakt fouten. Soms zijn die fouten klein, en soms zijn het enorme, jarenlange debacles die miljoenen mensen irriteren en de functionaliteit van je vlaggenschipproduct fundamenteel aantasten.

We hebben het natuurlijk over Microsoft Copilot, de AI-assistent die inmiddels diep is verweven in niet alleen Windows 11, maar ook in het bredere ecosysteem van Microsoft-producten. Microsoft Word, Outlook, de Edge-browser, de 365-suite en zelfs de Verkenner.

We zullen niet zo ver gaan om te stellen dat ‘Copilot enorm impopulair is’, maar de AI-tool blijkt op zijn best verdeeld te zijn ontvangen door gebruikers. Er zijn mensen die Copilot geweldig vinden en het dagelijks gebruiken, maar veel mensen vinden het gewoon irritant.

Maar ondanks de hype door AI-geobsedeerde investeerders heeft Copilot een hobbelige weg afgelegd. Zelfs drie jaar na de oorspronkelijke lancering is het er grotendeels niet in geslaagd zich te bewijzen als een tool die de meeste mensen willen of nodig hebben. Zelfs AI-liefhebbers geven de voorkeur aan ChatGPT, en Microsofts eigen ‘AI-CEO’ Mustafa Suleyman gaf onlangs toe dat Googles concurrerende Gemini-AI Copilot op enkele belangrijke punten overtreft. Eerlijk gezegd ziet het er niet best uit.

Geen keuze

Het helpt bepaald niet dat Copilot vooral vastzit aan het Windows-ecosysteem. Zeker niet nu Meta recent andere AI-tools van zijn platforms heeft geschopt en Microsoft ondertussen zelfs plannen heeft om Copilot ook bij LG-tv-eigenaren door de strot te duwen. Tel daar bij op dat Windows zelf de afgelopen tijd genoeg problemen heeft gekend, en het plaatje wordt er niet fraaier op.

Een sterke focus op je eigen platform hoeft geen probleem te zijn, maar als zelfs oud-medewerkers openlijk kritiek leveren op je belangrijkste product, dan zou er toch ergens een alarmbel moeten afgaan.

Dat Windows 10 nog steeds zo populair is, heeft meerdere oorzaken. De TPM 2.0-hardware-eis van Windows 11 houdt veel mensen simpelweg tegen. Maar laten we eerlijk zijn: een deel van de gebruikers blijft ook bewust weg van Windows 11, omdat het besturingssysteem inmiddels onnodig log en opgeblazen aanvoelt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Elke nieuwe Copilot-presentatie geeft ons het gevoel dat Microsoft oplossingen aan het bouwen is voor problemen die helemaal niet bestaan. (Image credit: Future / John Loeffler)

Serieus: zet je een nieuwe Windows-laptop aan, dan word je meteen bedolven onder een lawine aan overbodige software en advertenties voor andere Microsoft-producten. Dat wordt nog eens onderstreept door het bestaan, en de verrassende populariteit, van Tiny11, het lichtgewicht, AI-vrije alternatief voor Windows 11. We gaan het hier niet expliciet aanraden, omdat het niet officieel door Microsoft wordt ondersteund en daardoor mogelijke beveiligings- en compatibiliteitsproblemen met zich meebrengt, maar we begrijpen maar al te goed waarom voorstanders er enthousiast over zijn.

Vinden mensen Copilot echt fijn?

Laten we even naar de cijfers kijken. Volgens Microsofts eigen data zijn er wereldwijd ongeveer 700 miljoen Windows 11-gebruikers, goed voor iets meer dan de helft van alle Windows-gebruikers. Voor Windows 10 lopen conservatieve schattingen uiteen tot zo’n 650 miljoen systemen. Een rapport van Business of Apps schat het aantal actieve Copilot-gebruikers, mensen die de dienst daadwerkelijk regelmatig gebruiken, op 33 miljoen per november 2025, terwijl technieuwsbrief Newcomer eerder dit jaar sprak van zo’n 20 miljoen wekelijkse gebruikers. Ter vergelijking: ChatGPT noteert wekelijks gebruikersaantallen die in de honderden miljoenen lopen.

Zelfs als we de cijfers enigszins in Copilots voordeel interpreteren, schetsen ze geen rooskleurig beeld. Zelfs uitgaande van die 33 miljoen actieve gebruikers komt Copilot niet verder dan een magere 2,5 procent van alle Windows 10- en 11-gebruikers. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat een aanzienlijk deel van Microsofts Copilot-klanten uit zakelijke gebruikers bestaat. Een deel van die ‘actieve gebruikers’ valt dus waarschijnlijk eerder onder ‘mijn baas zegt dat ik dit moet gebruiken’ dan onder ‘ik wil dit zelf graag gebruiken’.

Oudere versies van Windows zijn misschien niet perfect, maar ze zitten in elk geval niet propvol ongewenste AI-‘features’. (Image credit: Shutterstock)

En toch dringt Copilot steeds verder door in elk aspect van Windows 11, ondanks dat het, vergeleken met AI-reuzen zoals ChatGPT of Gemini, ronduit impopulair blijft. Ondanks de aanhoudende problemen met Windows 11 lijkt Microsoft meer bezig met het proppen van AI in elke uithoek van het besturingssysteem dan met het echt verfijnen ervan en het bieden van een aantoonbaar betere gebruikerservaring.

Het verwijderen van advertenties zou alvast een goed begin zijn. macOS heeft die namelijk niet en dat is best pijnlijk om toe te geven als levenslange Windows-gebruikers die Macs altijd links hebben laten liggen.

Dus hierbij ons vriendelijke verzoek, Microsoft: hou ermee op. Alsjeblieft. Het is het simpelweg niet waard om het grootste deel van je gebruikers te frustreren voor een fractie van de markt die wordt gedomineerd door ChatGPT, zeker niet als jullie vorig jaar zelf nog miljarden dollars in OpenAI hebben geïnvesteerd. Houd Windows simpel.

Dat is juist nu extra belangrijk. Met de sterk stijgende prijzen van pc-componenten (ironisch genoeg mede door de nieuwe AI-hype) zullen steeds meer mensen moeite hebben om te upgraden. Het laatste wat zij nodig hebben, is een OS die meer AI is dan besturingssysteem.