Ik ging op reis met een XR-bril en het was echt een gamechanger

Er komen langzamerhand steeds meer verschillende soorten slimme brillen (smart glasses) op de markt, van brillen met een camera, AI en ingebouwde audio tot brillen met ingebouwde displays (en ook audio).

In de eerste categorie vind je bijvoorbeeld de Ray-Ban Meta Smart Glasses, die verrassend populair zijn geworden sinds hun release in 2023. In de tweede categorie vind je brillen zoals de VITURE Pro XR Glasses, die we eerder dit jaar getest hebben.

Ik heb de bril van VITURE tijdens de testperiode wel regelmatig in het openbaar vervoer getest, maar het leek me vooral een erg handig accessoire voor een lange reis met het vliegtuig. Toen mij tijdens mijn vakantie eindelijk zelf een lange vlucht te wachten stond, besloot ik dus om de XR-bril mee te nemen en te kijken of hij echt zo fijn is tijdens een lange vlucht of misschien toch ook wat nadelen of beperkingen heeft.

Vervanger voor andere apparaten, maar niet allemaal

Als tech-redacteur, en gewoon iemand die erg geïnteresseerd is in technologie en de laatste snufjes, ga ik meestal op reis met een rugzak vol met allerlei apparaten. Ook dit keer zaten er onder andere een camera, e-reader, noise-cancelling koptelefoon, noise-cancelling oordopjes en een Windows gaming-handheld in mijn rugzak.

Het was dus een volle, zware rugzak, maar toch scheelde het meenemen van deze XR-bril me wel wat gewicht en ruimte. De XR-bril van VITURE zorgde er samen met mijn telefoon en ASUS ROG Ally voor dat ik het niet nodig vond om nog een tablet en/of laptop mee te nemen om films en series op te kijken of wat werk op gedaan te krijgen.

De bril gaf me een mooi groot (ogend) scherm om films en series op te kijken, maar ook om comfortabel Windows mee te kunnen navigeren in combinatie met de Ally. Uitgebreid aan de slag gaan met Windows-taken op het kleine scherm van de Ally is normaal namelijk niet ideaal. Deze combinatie van apparaten scheelde me dus wel weer een paar andere losse apparaten.

Natuurlijk moet je aan de andere kant wel zorgen dat je naast de bril ook de juiste accessoires meeneemt om hem daadwerkelijk met je apparaten te kunnen gebruiken. Voor de meeste van mijn apparaten waren de bril zelf en de kabel (die ook in het brillendoosje past) genoeg, maar als je bijvoorbeeld een ander apparaat zonder volledige ondersteuning voor DisplayPort via de USB-C-poort wil kunnen gebruiken met de bril, heb je wel een adapter nodig.

Entertainment en productiviteit

De micro-OLED-displays in de VITURE Pro XR Glasses bieden een veel betere kijkervaring dan de kleine schermpjes die je bij lange vluchten vaak achterop de stoel voor je vindt. Ze zorgen voor een scherper, kleurrijker en feller beeld.

Daarnaast kan je dus ook gewoon lekker comfortabel een beetje naar achteren leunen in je stoel en het display van de bril blijft perfect te zien, omdat het met je hoofd meebeweegt. Dat was dan ook een van de grootste voordelen. Het is al vervelend genoeg om langdurig in krappe vliegtuigstoelen te blijven zitten, laat staan wanneer je ook nog eens de hele tijd een beetje naar voren moet leunen om het scherm goed te kunnen zien.

Ik wist van tevoren dus al dat ik de bril zou gaan gebruiken in plaats van het scherm in het vliegtuig. Dat betekent wel dat je voor je eigen entertainment moet zorgen, want zover ik weet zijn we helaas nog niet zover dat je je XR-bril kan aansluiten op de in-flight entertainment.

Ik had dan ook thuis al wat films en series op de VITURE Pro Neckband gedownload via verschillende streamingdiensten en voor de zekerheid had ik ook wat digitale films op mijn Ally gezet. De Pro Neckband is overigens een optioneel accessoire dat draait op Android en die je dus kan gebruiken als alternatief voor je telefoon, zodat de batterij van je telefoon niet flink omlaag gaat tijdens het streamen van films en series. Het was uiteindelijk echter maar goed dat ik ook films op de Ally had staan. Ik kwam er namelijk tijdens mijn eerste vlucht achter dat veel streamingdiensten geen beeld wilden weergeven wanneer verbonden met de bril. Dit is een probleem waar je helaas bij dit soort brillen in combinatie met sommige streamingdiensten dus nog wel eens mee te maken kan hebben.

Toen ik eenmaal overschakelde naar de Ally, kon ik daar gewoon de VITURE Pro XR Glasses als het hoofddisplay instellen, het scherm van de Ally zelf uitzetten en comfortabel genieten van verschillende films en gamesessies tijdens mijn lange vluchten. Ook voor wat productiviteit in Windows was deze setup ideaal, wat niemand kon meekijken. De displays in de bril zorgen daarbij dus ook voor mooi scherpe, soepele beelden en een scherm dat er veel groter uitziet dan het schermpje in het vliegtuig (en zelfs een tablet- of laptopscherm).

Praktische kanttekeningen

Dit soort XR-brillen beschikken over het algemeen zelf niet over een ingebouwde batterij. Je verbindt ze via een kabel met je apparaten, zoals in mijn geval mijn telefoon, de Neckband van VITURE en de Ally, en die apparaten voorzien de bril van stroom om zijn taak uit te kunnen voeren.

Hierdoor zie je er misschien iets opvallender uit, maar het betekent wel dat je één apparaat minder hebt om op te moeten laden. Wat het echter ook betekent, is dat je die apparaten wel sneller weer moet opladen. De Neckband is hiervoor gemaakt, want die heeft nog een USB-C-poort vrij voor een oplaadkabel wanneer hij met de bril is verbonden.

Mijn eerste generatie ROG Ally en mijn telefoon hebben echter beide maar één USB-C-poort en kunnen dus niet tegelijk met de bril en met stroom verbonden worden. Althans, niet zonder een adapter, die ik dan ook na mijn eerste vlucht maar snel gekocht heb. De Ally ging op zijn meest energiezuinige stand nog wel zo'n zes uur mee bij het bekijken van films, maar dat was dus niet genoeg voor mijn lange vlucht van ongeveer tien uur. Dankzij de adapter, die de USB-C-poort van je apparaat splitst tot één USB-C voor opladen en één voor het verbinden met de bril, hoefde ik mijn film tijdens de terugvlucht niet een halfuur te pauzeren zodat ik de Ally ver genoeg kon opladen om hem nog af te kijken.

Dus voor een lange vlucht: laat de Neckband achterwege, want je bent hem anders continu aan het opladen, en haal gewoon zo'n USB-C-adapter. En nogmaals, voor sommige apparaten zal je eventueel nog andere adapters nodig hebben, zoals voor een oudere iPhone.

Voor echt de meest meeslepende bioscoopervaring werkt een VR-headset zoals de Meta Quest 3(S) misschien beter, omdat je daar minder last van lichtlekkage hebt. Aan de andere kant is dat dus weer een veel grotere en onhandigere headset om mee op reis te nemen. Deze XR-bril van VITURE is overigens ook veel comfortabeler om langdurig te dragen. Het enige wat je soms kan merken, is dat de bril aan de kant van de kabel vrij warm kan worden. Hij wordt niet zo warm dat het echt oncomfortabel is, maar je merkt het wel.

Een laatste praktische overweging is natuurlijk de prijs. Je betaalt al gauw rond de 500 euro voor een XR-bril zoals deze van VITURE. Dat is een duur accessoire om mee op reis, zeker als je er ook verschillende adapters bij moet kopen. Aan de andere kant is het echter wel echt een fantastisch accessoire voor als je veel vliegt en voelt die 500 euro niet als heel veel wanneer je de kwaliteit van de micro-OLED-displays ziet en je de handige, compacte vormfactor meerekent.

Dit is echter wel nog een productcategorie die zich snel aan het ontwikkelen is. Zo is de VITURE Pro XR ondertussen al niet meer het nieuwste model van dit bedrijf en brengen verschillende concurrenten ook continu nog verbeterde modellen uit. De ervaring is nu al uitstekend, maar er kan zeker nog het een en ander worden verbeterd.

Langzamerhand lijken we dan ook richting smart glasses te gaan die de functies van deze bril combineren met die van een bril zoals de Ray-Ban Meta Smart Glasses. Met de nieuwe Meta Ray-Ban Display lijken we al meer die kant op te gaan, maar het zal nog wel even duren. Het is echter wel begrijpelijk dat sommige mensen waarschijnlijk liever daarop wachten.