Bol laat klanten shoppen via foto’s met nieuwe AI-functie Spot & Shop

Bol zet een nieuwe stap in AI-gedreven online winkelen met de introductie van Spot & Shop, een visuele zoekfunctie waarmee gebruikers producten kunnen vinden op basis van een foto in plaats van een zoekterm. Tegelijkertijd integreert de webwinkel zijn assortiment met Apple Visual Intelligence.

Met Spot & Shop kunnen gebruikers in de bol-app een foto maken of uploaden via de zoekbalk. De AI analyseert het beeld en toont vervolgens relevante productmatches uit het assortiment van bol, inclusief prijzen, filters en productinformatie. Daarmee speelt bol in op een bredere trend waarbij shoppers hun zoektocht steeds vaker starten vanuit video's of andere beelden via bijvoorbeeld TikTok en Instagram, of door producten die ze overdag tegenkomen.

Volgens bol weten consumenten vaak wat ze zoeken, maar niet hoe ze het moeten omschrijven. Met behulp van machine learning herkent Spot & Shop objecten in beelden en koppelt het deze aan producten.

Apple Visual Intelligence

(Image credit: Bol)

Naast de functie binnen de app werkt bol ook samen met Apple. Dankzij de integratie met Apple Visual Intelligence kunnen gebruikers met een nieuwere iPhone of iPad ook buiten de bol-app productmatches bekijken. Wanneer zij een foto maken of een afbeelding selecteren, verschijnt er automatisch een apart tabblad met relevante producten van bol, mits de app is geïnstalleerd.

Privacy speelt volgens bol een belangrijke rol bij de uitrol van de functie. Afbeeldingen worden automatisch bewerkt zodat alleen het product zichtbaar blijft, en de selfiecamera kan niet worden gebruikt voor visueel zoeken.

Spot & Shop is per direct beschikbaar in de bol-app in Nederland en België, in zowel het Nederlands als Frans. Gebruikers die de functie nog niet zien, wordt aangeraden de app te updaten.