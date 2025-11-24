Apple lijkt zijn budgetvriendelijkere MacBook en de iPhone 17e in begin 2026 uit te brengen

We hoorden eerder al dat 2026 een druk jaar zou worden, vol met nieuwe Apple-lanceringen. Er gaan geruchten rond die suggereren dat het lanceringsschema voor de nieuwe iPhones wordt omgegooid, maar daarnaast krijgen we nu ook wat meer duidelijkheid over wanneer sommige van de nieuwe producten zullen verschijnen.

Volgens de analist Jeff Pu van GF Securities (via MacRumors) zal Apple begin volgend jaar zowel een goedkopere MacBook als een goedkopere iPhone lanceren. Schijnbaar kunnen we rond diezelfde tijd ook nog een 12e generatie iPad verwachten.

Over die goedkopere MacBook zijn eerder al geruchten verschenen en dit model zou Apple-laptops dus ook wat toegankelijker moeten maken voor mensen met een wat strakker budget. Er wordt gespeculeerd dat hij ongeveer 599 dollar zal kosten in de VS. De goedkoopste MacBook die je momenteel (nieuw) bij Apple kan kopen, is de M4 MacBook Air van 999 dollar (1.099 euro).

Pu zegt dat de nieuwe laptop van Apple een 13-inch displayt zal hebben, de A18 Pro-chip uit iPhone 16 Pro van 2024 zal gebruiken en beschikbaar zal zijn in het zilver, blauw, roze en geel. Dit komt allemaal overeen met informatie uit eerdere geruchten.

Smartphones en tablets

Er is een opvolger voor de iPhone 16e onderweg. (Image credit: Future)

De goedkopere iPhone die we noemden, zal waarschijnlijk de iPhone 17e zijn, en dus een directe opvolger voor de iPhone 16e die Apple in februari 2025 introduceerde. Naar verwachting zal de startprijs opnieuw 599 dollar zijn. We weten niet zeker of dat betekent dat we hier ook weer een startprijs van 719 euro kunnen verwachten.

Pu voorspelt dat veel van de specs hetzelfde zullen blijven, maar dat het nieuwe toestel wel de snellere A19-chip zal krijgen, plus een 18MP-selfiecamera met ondersteuning voor 'Center Stage' en Apple's nieuwe C1-modem. Apple heeft wel al eerder goedkopere iPhones uitgebracht, maar die behoorden toen nog tot de iPhone SE-serie.

De 12e generatie iPad zal volgens dit verslag ook niet veel verrassingen te bieden hebben. Dat was eigenlijk ook al het geval bij de 11e generatie iPad. Wel zou het apparaat sneller moeten worden dankzij een A18-chip. Die upgrade moet er dus ook voor zorgen dat het iPad-instapmodel ook eindelijk ondersteuning biedt voor Apple Intelligence.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het is vrij waarschijnlijk dat we gedurende de rest van 2026 ook nog meer iPhones, iPads en MacBooks te zien krijgen. Dit zijn echter de drie apparaten die Apple naar verwachting als eerste uitbrengt. We brengen je natuurlijk ook weer op de hoogte wanneer er officiële informatie vanuit Apple is gedeeld.