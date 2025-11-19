Grote wifi-upgrade voor de iPhone 17 dankzij Apple’s nieuwe chip, maar de Pixel 10 Pro is nog steeds beter

Voordat Apple zijn beste iPhones voorzag van de gloednieuwe, eigen N1 wireless-chip, waren de voordelen nog niet helemaal duidelijk en was het begrijpelijk als je wat terughoudend was over de overstap. Uit een nieuwe studie van netwerkspecialisten Ookla blijkt echter dat die zorgen ongegrond waren en dat is goed nieuws voor iPhone-fans.

Volgens het rapport van Ookla levert de N1-chip “materiële prestatieverbeteringen ten opzichte van eerdere generaties, waardoor hij veel Android-vlaggenschepen voorbijstreeft op het gebied van wifi.” Die conclusie trekt het bedrijf op basis van “wereldwijde, door gebruikers verzamelde Speedtest Intelligence-gegevens uit de zes weken nadat de iPhone 17-toestellen in de winkels lagen.”

De resultaten spreken voor zich. In vergelijking met de iPhone 16-serie (met Broadcom-wifi-chips) biedt de iPhone 17-lijn met de N1-chip tot 40% hogere download- en uploadsnelheden. Als wifi-snelheid een belangrijke factor is bij het upgraden van je telefoon, kan dat verschil op zichzelf al doorslaggevend zijn.

De N1-chip bracht ook andere generatiesprongen met zich mee. Wanneer je de laagste 10% van alle resultaten vergelijkt tussen de iPhone 16- en iPhone 17-serie, boekt de nieuwste serie indrukwekkende vooruitgang. In de woorden van Ookla suggereert dat dat “Apple’s eigen silicon de ondergrens meer verhoogt dan de bovengrens.” Dit betekent dat je in veel situaties betere basissnelheden krijgt. In bijzonder uitdagende wifi-omstandigheden waren de laagste 10 procent-snelheden van de N1-chip tot wel 60% hoger dan die van de iPhone 16-modellen.

Aan de top

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De bevindingen zijn interessant, omdat de N1-chip op papier geen enorme voorsprong biedt ten opzichte van de wifi-chip in de iPhone 16-serie. Beide ondersteunen wifi 7 en Apple’s tweede generatie Ultra Wideband-chip, en hoewel de N1 gebruikmaakt van Bluetooth 6 in plaats van Bluetooth 5.3, hoeft dat verschil niet groot te zijn. Daardoor gingen sommige mensen ervan uit dat Apple’s nieuwste iPhones weinig wifi-verbeteringen zouden bieden en het lastig zouden krijgen tegenover de beste Android-smartphones.

Toch denkt Ookla dat dit niet het geval is. In vergelijking met de Android-markt presteerde de N1-chip in de iPhone uitzonderlijk goed, met de hoogste score in het 10e percentiel: 56,08 Mbps.

Op papier lijkt de N1 misschien beperkt door de kanaalbandbreedte die is begrensd op 160MHz, terwijl sommige Androids 320MHz ondersteunen. Maar volgens Ookla “heeft dit geen materiële impact op prestaties in realistische situaties voor de meeste mensen,” mogelijk omdat maar weinig gebruikers momenteel een router hebben die 320MHz ondersteunt.

Qua cijfers behaalde de iPhone 17-serie de hoogste gemiddelde downloadsnelheid in Noord-Amerika met 416,14 Mbps. Dit is net iets hoger dan de 411,21 Mbps van de Google Pixel 10 Pro.

Wereldwijd heeft de Pixel 10 Pro echter de voorsprong, met een gemiddelde downloadsnelheid van 335,33 Mbps ten opzichte van 329,56 Mbps voor de iPhone 17-serie. Wat uploadsnelheden betreft was de Xiaomi 15T Pro de duidelijke winnaar: met een wereldwijde gemiddelde uploadsnelheid van 129,22 Mbps, ruim boven de 103,26 Mbps van de iPhone 17 en de 94,58 Mbps van de Pixel 10 Pro.

Toch is het duidelijk dat de N1-chip in de iPhone absoluut zijn mannetje staat. Als je je zorgen maakte over de wifi-prestaties van de iPhone 17-serie vanwege de overstap naar een nieuwe wifi-chip, hoef je je geen zorgen meer te maken. Het lijkt erop dat hij een flinke upgrade biedt ten opzichte van de iPhone 16 en zich bovendien dicht bij de top van de Android-concurrentie weet te nestelen. Niet slecht voor een eerste generatie.