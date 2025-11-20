Vervelend probleem na Windows 11-update van oktober eindelijk opgelost

Windows 11-gebruikers met een Nvidia GPU die de afgelopen maand problemen hebben ondervonden met gameprestaties krijgen eindelijk een oplossing. Windows Latest meldt dat Nvidia zojuist een hotfix heeft uitgebracht (los van de normale updates) die de “tragere prestaties” bij sommige games na de oktoberpatch van Windows 11 (codenaam KB5066835) oplost.

Dit gebeurt alleen bij sommige games en Nvidia blijft vaag over wat “tragere prestaties” precies inhoudt. Vermoedelijk gaat het om lagere frame rates. Het is duidelijk dat Nvidia dit een hoge prioriteit gaf, aangezien de hotfix er erg snel was.

Als je sinds de Windows 11-update van vorige maand (of misschien zelfs die van deze maand) problemen hebt ondervonden met games die trager werken, wil je wellicht deze patch installeren. Er zijn wel enkele kanttekeningen.

Patchen of niet?

Zoals Nvidia aangeeft, wordt er snel een hotfix uitgebracht voor een bug die gamers met een Nvidia-GPU problemen bezorgt. Daarom is de test- en kwaliteitscontroleperiode veel korter. Met andere woorden, deze oplossing kan problemen met zich meebrengen en die kans is groter dan bij reguliere updates.

Deze fix zal ook worden opgenomen in de volgende geplande driver-update en zal dan beter getest zijn. Als je geen grote problemen ondervindt met je games, kun je het beste gewoon wachten. Als je echter te maken hebt met prestatieproblemen, dan is de hotfix de juiste keuze. Zelfs als deze patch onbedoelde bijwerkingen heeft, zal je situatie vermoedelijk alsnog verbeteren.

Feedback op Reddit suggereert dat deze fix inderdaad de lagere framerates in sommige games (o.a. Assassin's Creed Shadows) heeft verholpen. Het heeft dan weer niets gedaan aan de problemen met het flikkerende scherm van monitoren, wat vermoedelijk een losstaand probleem is. Er kunnen nog andere problemen zijn met deze Windows 11-update, aangezien Windows Latest opmerkt dat AMD- en Intel-pc's ook problemen ondervinden. De update van oktober sloopte bijvoorbeeld de Windows Recovery Environment (die helpt bij het herstellen van een opstartfout) en Microsoft heeft zelf al een noodpatch uitgebracht hiervoor.