Nvidia RTX 5090 GPU kopen: waar is er voorraad?

De Nvidia RTX 5090 GPU is nog maar net te koop en er zijn nu al tekorten en woekerprijzen. Dit is echter geen verrassing, want ook de 4000-serie GPU's van Nvidia kende precies dezelfde problemen. Het duurde niet lang voor de verkoopprijzen hoger waren dan de adviesprijzen van Nvidia zelf en zelfs maanden na de lancering bleven de prijzen torenhoog.

Het "goede" nieuws is dat lang nog niet alle versies van de Nvidia RTX 5090 al te koop zijn. Bij veel retailers zijn er momenteel meer modellen die nog moeten verschijnen dan modellen die al te koop (en al dan niet uitverkocht) zijn. Als jij een van de versies van de Nvidia RTX 5090 wil die nog niet te koop zijn, is het verstandig om een melding in te stellen op de dag en het specifieke tijdstip waarop de verkoop start.

In sommige landen verkoopt Nvidia de Founder's Edition van de RTX 5090 (en hun andere GPU's) via hun eigen webshop. Helaas hoort noch Nederland noch België bij die landen en wanneer je op de website van Nvidia naar de verkooppunten van de RTX 5090 gaat, zie je gewoon een lijst met retailers.

In het overzicht hieronder gaan we in de eerste plaats op zoek naar retailers die de losse Nvidia RTX 5090 GPU verkopen. Die kampen momenteel allemaal met voorraadproblemen. Er zijn daarentegen retailers die alleen pre-built pc's met Nvidia RTX 5090 verkopen en niet de losse GPU. Omdat die pc's vaak wel op voorraad zijn, hebben we deze retailers ook vermeld in onderstaand overzicht.

Waar kun je de Nvidia RTX 5090 kopen in Nederland?

Nvidia RTX 5090 kopen bij Coolblue Bij Coolblue vind je vier varianten (allemaal van MSI) van de Nvidia RTX 5090. Geen ervan is momenteel al te koop en er is eveneens geen datum beschikbaar. Je kan je wel aanmelden voor herinneringsmails. Er zijn momenteel geen pre-built desktops met deze GPU verkrijgbaar bij Coolblue.

Nvidia RTX 5090 kopen bij Megekko

Ook Megekko heeft momenteel geen RTX 5090 in voorraad. Er zijn wel een heleboel versies die in de loop van februari in de verkoop gaan, dus houd hun website goed in de gaten. Er zijn momenteel geen pre-built desktops met deze GPU verkrijgbaar bij Megekko.

Nvidia RTX 5090 kopen bij Alternate

Bij Alternate kan je voorlopig alleen pre-built desktops kopen met de Nvidia RTX 5090, maar niet de losse GPU.

Nvidia RTX 5090 kopen bij Azerty

Bij Azerty is de situatie hetzelfde als bij Alternate. Ook zij hebben geen losse GPU's, maar wel enkele pre-built pc's met de RTX 5090.

Nvidia RTX 5090 kopen bij MediaMarkt

MediaMarkt verkoopt geen losse GPU's, maar je vindt wel twee pre-built pc's met de RTX 5090. Geen van beide is echter voorradig.

Waar kun je de Nvidia RTX 5090 kopen in België?

Nvidia RTX 5090 kopen bij Coolblue

Bij Coolblue vind je vier varianten (allemaal van MSI) van de Nvidia RTX 5090. Geen ervan is momenteel al te koop en er is eveneens geen datum beschikbaar. Je kan je wel aanmelden voor herinneringsmails. Er zijn momenteel geen pre-built desktops met deze GPU verkrijgbaar bij Coolblue.

Nvidia RTX 5090 kopen bij Megekko

Ook Megekko heeft momenteel geen RTX 5090 in voorraad. Er zijn wel een heleboel versies die in de loop van februari in de verkoop gaan, dus houd hun website goed in de gaten. Er zijn momenteel geen pre-built desktops met deze GPU verkrijgbaar bij Megekko.

Nvidia RTX 5090 kopen bij Alternate

Bij Alternate kan je voorlopig alleen pre-built desktops kopen met de Nvidia RTX 5090, maar niet de losse GPU.

Nvidia RTX 5090 kopen bij Azerty

Bij Azerty is de situatie hetzelfde als bij Alternate. Ook zij hebben geen losse GPU's, maar wel enkele pre-built pc's met de RTX 5090.

Nvidia RTX 5090 kopen bij MediaMarkt

MediaMarkt verkoopt geen losse GPU's, maar je vindt wel twee pre-built pc's met de RTX 5090. De ene is niet voorradig en de andere wordt pas in maart geleverd.

Waar koop je de Nvidia RTX 5090: veelgestelde vragen

Vanaf wanneer kan je de Nvidia RTX 5090 kopen? De Nvidia RTX 5090 is beschikbaar sinds het begin van februari 2025. Er zijn al enkele versies van de GPU die kortstondig op voorraad waren, maar de overgrote meerderheid wordt pas in de loop van februari beschikbaar.

Waar kan je de Nvidia RTX 5090 kopen? In tegenstelling tot in de VS heeft Nvidia hier geen eigen webshop voor hun GPU's. Je kan daarom niet bij Nvidia zelf een RTX 5090 aanschaffen en zal op zoek moeten naar de versie die jij nodig hebt bij andere retailers. Sommige winkels, zoals Coolblue en Megekko, verkopen enkele versies van de losse Nvidia RTX 5090, terwijl andere, zoals MediaMarkt, alleen pre-built pc's met de GPU verkopen.

Wat is de prijs van de Nvidia RTX 5090? Nvidia zelf geeft een adviesprijs aan vanaf 2.369 euro. De vanaf is hier cruciaal, aangezien er op termijn tientallen of zelfs honderden varianten van de Nvidia RTX 5090 zullen zijn met erg uiteenlopende verkoopprijzen. Verder hebben Nvidia-GPU's de gewoonte om in prijs te stijgen (o.a. vanwege de beperkte voorraden), dus het kan zeker dat je modellen van ongeveer 3.000 euro vindt.