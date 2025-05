Xbox-handheld schijnbaar uitgesteld zodat Microsoft eerst de software kan verbeteren

Valve staat recentelijk weer vol in het spotlight binnen de wereld van handheld gaming-pc's dankzij het toevoegen van SteamOS-ondersteuning voor andere handhelds dan alleen de Steam Deck. Het gevolg is dat Microsoft nu schijnbaar zijn aankomende handheld kan uitstellen om eerst op het gebied van software beter te kunnen concurreren met het op Linux gebaseerde SteamOS.

Volgens een exclusief verslag van Windows Central heeft Microsoft momenteel de ontwikkeling van zijn Xbox-handheld gepauzeerd om zich eerst te focussen op het optimaliseren van Windows 11 voor bestaande (third-party) handheld gaming-pc's. We moeten waarschijnlijk dus iets langer wachten op 'Project Kennan', een nieuwe Xbox-handheld die wordt ontwikkeld in samenwerking met ASUS.

Dit nieuws komt vrij kort na de lancering van de nieuwe Lenovo Legion Go S, een handheld gaming-pc die een variant heeft die standaard op SteamOS draait. Het lijkt er nu ook op dat de verhalen over de SteamOS-versie die beter presteert dan de Windows 11-versie, de prioriteiten bij Microsoft nu hebben veranderd.

Windows 11 heeft nog steeds geen officiële 'handheld'-modus, oftewel een modus die zich focust op het bieden van de meest aangename game-ervaring bij een handheld-vormfactor. Hoewel software zoals 'Armoury Crate' van ASUS (samen met tools zoals de Xbox Game Bar) gamers met Windows-handhelds wel hebben geholpen om sneller toegang te krijgen tot games en bepaalde aanpassingsmogelijkheden, weet de ervaring nog niet echt goed te concurreren met het gebruiksgemak van SteamOS.

Het is nog niet helemaal duidelijk of de bovengenoemde Project Kennan-handheld de langverwachte ASUS ROG Ally-opvolger wordt of iets anders. Het is in ieder geval wel duidelijk dat het succes van Valve Microsoft heeft aangespoord om handheld-gaming iets serieuzer te nemen. Daar zullen veel gamers blij mee zijn.

Dit is waarom kritiek uiten belangrijk is

(Image credit: Microsoft)

Deze ontwikkeling (als de informatie accuraat is) geeft dus in ieder geval aan dat het het zeker waard is om je klachten en frustraties over producten te uiten. We gokken namelijk dat zonder de lovende reacties op SteamOS en de recente kritieken op Windows 11, Microsoft waarschijnlijk niet al te veel moeite zou doen om de ervaring te veranderen.

Dit geldt misschien ook bij de recente prijsstijgingen voor games. We hoeven de gameprijzen van 80 tot 90 euro, die Nintendo recentelijk introduceerde, niet zomaar te accepteren. Dan wordt dit waarschijnlijk de standaard vanaf nu. Laat bedrijven vooral weten wanneer je het niet eens bent met dit soort acties en af en toe zal je merken dat ze toch wel eens willen luisteren.

Microsoft, Sony en Nintendo kunnen allemaal wel eens bepaalde dingen verbeteren en wat consumentvriendelijker handelen en het bekritiseren van keuzes waar je het niet mee eens bent, is de enige actie die we wel eens hebben zien werken.

Betaalde abonnementen voor toegang tot multiplayer op consoles is een voorbeeld van wanneer we dit soort consumentonvriendelijke acties helaas gewoon hebben geaccepteerd, waardoor het de norm is geworden.

Hoe dan ook, we zijn in ieder geval blij dat het succes van Valve ervoor lijkt te zorgen dat Microsoft iets meer moeite zal stoppen in het verbeteren van de game-ervaring op Windows 11-handhelds. Dat konden we namelijk al een tijdje goed gebruiken.