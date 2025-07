Google AI Mode krijgt een nieuwe Gemini-upgrade

Google AI Mode is momenteel nog niet buiten de VS of India te gebruiken (zonder VPN), maar het is wel interessant om te zien hoe Google de modus verder ontwikkelt. Zo zijn er nu weer nieuwe en verbeterde AI-tools toegevoegd om meer mensen over te halen om deze AI-modus te gebruiken. Het Gemini 2.5 Pro AI-model is nu beschikbaar als optie in de AI Mode, plus de 'Deep Search'-tool die je kan helpen om wat diepgaander onderzoek te doen voor bijvoorbeeld het schrijven van een verslag.

Gebruikers in de VS met een Google AI Pro- of AI Ultra-abonnement die toegang hebben tot de AI Mode van Search Labs krijgen nu de optie om Gemini 2.5 Pro te selecteren als ze wat lastigere vragen willen stellen.

Dit is hetzelfde krachtige model dat Google ook gebruikt voor zijn meest geavanceerde AI-tools. Gebruikers met toegang tot de AI Mode krijgen nu dus ook de mogelijkheid om van Deep Search gebruik te maken. Die feature is ook al beschikbaar in de Gemini-app (waar hij bij ons Deep Research heet) en kan tegelijkertijd honderden zoekopdrachten uitvoeren en een verslag schrijven aan de hand van alle verzamelde informatie.

De grootste veranderingen hebben echter te maken met hoe 'Search' zelf verder ontwikkelt. Gemini 2.5 Pro zoekt niet gewoon antwoorden voor je. Het kan ook dingen beredeneren. Zo kan het model ook bijvoorbeeld wiskunde-opdrachten stap voor stap uitleggen. Het kan zelfs code schrijven en je uitleggen wat de code precies doet. Combineer dit met Deep Search en het model kan in principe dus gewoon in een handomdraai een uitgebreid onderzoek voor je uitvoeren.

AI voor je laten bellen

De nieuwe feature voor bellen via Search is ook interessant. Je zoekopdracht naar een bepaalde winkel, kan je bijvoorbeeld de optie geven om AI voor je te laten bellen met de winkel. Google toonde in de bovenstaande demo dat je bijvoorbeeld naar een trimsalon voor huisdieren kan zoeken die bij je in de buurt zit en vervolgens informatie kan vragen die normaal niet meteen beschikbaar is.

Je kan namelijk Google voor je laten bellen met een knop onder het zoekresultaat. Google kan vervolgens dus contact opnemen met winkels en bijvoorbeeld vragen stellen over de beschikbaarheid en prijzen van producten en diensten. Je krijgt dan na afloop een sms of e-mail met de resultaten. Dat klinkt erg vergelijkbaar met Google Duplex en dat is logisch, want de Google Duplex-technologie wordt hier ook voor gebruikt.

Natuurlijk zijn er wel wat beperkingen (ook los van het feit dat het allemaal nog niet wereldwijd beschikbaar is). Zo moet je onder andere dus een abonnement hebben. Schijnbaar krijgen gratis gebruikers echter wel toegang tot een beperkt aantal pogingen om de AI te laten bellen, maar de geavanceerdere tools van de AI Mode kan je wel alleen als betalende klant gebruiken.

Google's gigantische Search-database geeft het bedrijf op dit vlak natuurlijk wel enigszins een voordeel ten opzichte van andere AI-ontwikkelaars. Hoewel OpenAI en andere ontwikkelaars dus vergelijkbare diensten proberen te bieden, blijft Google voorlopig misschien toch nog wel een voorsprong houden. Toch zijn al dit soort technologieën momenteel nog continu in ontwikkeling.

AI die te snel te veel wil doen, kan tot problemen leiden. Je wil bijvoorbeeld niet dat je onderzoeksassistent betrouwbare bronnen overslaat en juist alle informatie uit een of andere Reddit-thread met 38 upvotes haalt. Daarnaast moet de AI ook niet de verkeerde persoon bellen als je bijvoorbeeld een belangrijke (vertrouwelijke) afspraak met een dokter wil maken.