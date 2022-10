De beste AirPods van 2022: Welke AirPods zijn het beste voor jou?

(opens in new tab)

De beste AirPods en Apple hoofdtelefoons zijn van topkwaliteit wat betreft geluid, prestaties en functies. Hoewel deze oordopjes en koptelefoons meestal in een hogere prijsklasse zitten zoals de meeste Apple-producten, krijg je waar voor je geld.

Apple hoofdtelefoons waren vroeger synoniem met de dunne EarPods die bij elke nieuwe iPhone werden geleverd. Ze waren niet fantastisch, maar deden hun werk. Apple is nu een grote speler op audiogebied. De AirPods-hoofdtelefoons behoren tot de beste draadloze oordopjes en de beste over-ear hoofdtelefoons op de markt.

We hebben elk paar AirPods en Apple-hoofdtelefoons getest die zijn uitgebracht, inclusief onze huidige topkeuze, de AirPods Pro 2 en de AirPods Max. Bekijk hieronder onze favorieten en de goedkoopste prijzen ernaast.

Vind je prijzen van Apple aan de hoge kant? Dat nemen we je zeker niet kwalijk, maar niet getreurd, Black Friday komt eraan! We verwachten vooral kortingen op oudere (maar daarom niet slechtere) AirPods, dus houd zeker onze Black Friday Apple Deals in de gaten.

De beste Airpods 2022

(Image credit: Apple)

1. Apple AirPods Pro 2 De beste AirPods Specificaties Gewicht: 5.3g Drivers: Custom Apple design Batterij: 6 uur (oordopjes), 30 uur (oplaadcase)

De langverwachte Apple AirPods Pro 2 kwam in onze lijst van de beste AirPods op de eerste plaats vanwege de fantastische audioprestaties en verbluffende actieve noise-cancelling in een compact, draadloos en nog steeds zeer AirPods-achtig ontwerp.

De Apple AirPods Pro 2 bieden nog veel meer dan de al sterke AirPods Pro, waaronder fantastische audioprestaties dankzij nieuwe drivers en versterkers. De Pro 2 beschikt ook over betere noise-cancelling die opmerkelijk effectief is en bijna alle geluiden van buitenaf blokkeert.

De levensduur van de batterij heeft ook een behoorlijke boost gekregen ten opzichte van de originele oordopjes. Je hebt 6 uur luistertijd via de AirPods zelf, en met het hoesje krijg je een extra 30 uur. De behuizing is ook vernieuwd, en heeft een IPX4-waterbestendigheid voor lichte regenbuien en zweet, en een ingebouwde luidspreker zodat je hem altijd kan terugvinden als je heb kwijt bent geraakt.

Als je al AirPods Pro hebt, dan is een upgrade niet noodzakelijk. Als je echter op zoek bent naar het beste wat Apple te bieden heeft, dan zijn de AirPods Pro 2 de beste optie, en deze oortjes kunnen concurreren met de beste draadloze oordopjes van Bose, Sennheiser en Sony.

Lees hier onze volledige Apple AirPods Pro 2 review

(Image credit: Apple)

2. Apple AirPods Pro Nog steeds een geweldige optie Specificaties Gewicht: 5.4g Drivers: Dynamisch Batterij: 24 uur

Als je als iPhone-gebruiker op zoek bent naar goed passende oordopjes met een sterke geluidskwaliteit en goede ruisonderdrukking, zijn de originele AirPods Pro nog steeds een goede optie als je ze voor een lage prijs kunt vinden zolang de voorraad strekt.

Het in-ear ontwerp betekent dat ze veel minder snel uitvallen dan andere AirPods. Ondertussen zorgen de extra microfoons voor een sterke ruisonderdrukking (vooral tijdens het woon-werkverkeer) en een handige transparantiemodus die de buitenwereld echt binnenlaat als dat nodig is.

De geluidskwaliteit van de AirPods Pro is ook een stap boven de derde generatie AirPods. Er is een opmerkelijke nadruk op zang en bas, wat betekent dat deze oordopjes beter zijn voor fans van popmuziek dan voor mensen die houden van een meer natuurlijke presentatie (zoals bij klassieke muziek of orkestmuziek).

Lees hier onze Apple AirPods Pro review

3. Apple AirPods Max De beste AirPods voor geluidskwaliteit Specificaties Gewicht: 350g Drivers: 40mm dynamic Batterij: 24 uur

De Apple AirPods Max waren een van de meest geanticipeerde hoofdtelefoons ooit. Geruchten en speculaties over hoe ze eruit zouden zien en klinken doen al jaren de ronde. Dus maken ze de hype waar nu ze er zijn? Nou, ja en nee.

Toen we de AirPod Max eindelijk in handen kregen, bleek dat de geluidskwaliteit, zoals je zou verwachten, buitengewoon goed was. Het ontwerp en de constructie zijn ook solide en onmiskenbaar Apple en ze zijn ook comfortabel. We waarderen ook het gebruik van fysieke bediening, in tegenstelling tot de veegbediening waar de meeste draadloze hoofdtelefoons tegenwoordig de voorkeur aan lijken te geven.

We vonden vooral de terugkeer van de digitale kroon van de Apple Watch leuk, waarmee je het volume nauwkeurig kunt regelen en gemakkelijk je muziek kunt afspelen. Bovendien hebben ze briljante functies voor de kwaliteit van leven voor degenen die al verslaafd zijn aan het Apple-ecosysteem.

Maar het is niet allemaal koek en ei. Het meest voor de hand liggende nadeel is de prijs. Apple heeft altijd luxe technologie gemaakt met een hoger dan gemiddeld prijskaartje, maar deze headset kost 629 euro bij Apple zelf.

Ze worden ook geleverd met een hoesje dat de batterij bewaart terwijl de hoofdtelefoon in gebruik is. Dit klinkt goed, in theorie. Maar het biedt geen bescherming.

Lees hier onze Apple AirPods Max review

(Image credit: Apple)

4. Apple AirPods (derde generatie) Een grote verbetering ten opzichte van de AirPods 2 Specificaties Gewicht: 4.28g Drivers: N.V.T. Batterij: 6 uur (earbuds) 24 uur (oplaadhoesje)

De Apple AirPods (3e generatie) zijn een grote stap vooruit ten opzichte van hun voorgangers op het gebied van audioprestaties, connectiviteit en design. Functies zoals ondersteuning voor ruimtelijke audio en Adaptive EQ onderscheiden deze oortjes van de concurrentie, terwijl een nieuw, subtieler ontwerp capacitieve sensoren introduceert.

De AirPods 3 zijn geoptimaliseerd voor gebruik binnen het bredere Apple ecosysteem, dus Android-gebruikers missen veel van de extra functies waardoor ze zich onderscheiden van andere draadloze oordopjes op de markt. Bovendien betekent het ontbreken van ruisonderdrukking dat het niet de meest hoogwaardige oordopjes zijn voor deze prijs.

Lees hier onze Apple AirPods 3 review

(Image credit: Apple)

5. Apple AirPods 2 (2019) De populairste AirPods zijn nog steeds het overwegen waard Specificaties Gewicht: 4g (38g with case) Drivers: Dynamic Batterij: 24 hours

De tweede generatie Apple AirPods is dan wel ingehaald door de AirPods 3, maar ze hebben nog steeds een aantal coole functies waardoor ze het kopen waard zijn. Ze zijn nu ook de goedkoopste AirPods die je kan kopen.

Een levendig geluid en de toevoeging van Apple's H1-hoofdtelefoonchip betekent dat de AirPods 2 heel goed werken als een paar oordopjes voor alledaags gebruik. Verwacht alleen geen hoogstaande prestaties. De AirPods 2 (2019) worden ook geleverd met een optionele draadloze oplaadcase, wat betekent dat je ook een Qi-compatibele oplaadmat kunt gebruiken om de case op te laden.

Lees hier onze Apple AirPods (2019) review

Zijn Apple oortjes het waard? Het hangt ervan af wat je zoekt. Voor iPhone-gebruikers zijn Apple's eigen audio-accessoires ideaal, voor Android-gebruikers niet zo zeer. Maar als je op zoek bent naar pure geluidskwaliteit, kun je beter kijken naar concurrenten als Sony en Bose, hoewel de AirPods Max inderdaad erg goed klinken. Omdat alle Apple AirPods duurder zijn dan veel van hun concurrenten, is je budget ook hier een belangrijke overweging. Hoewel we vinden dat de meeste AirPods veel waard voor hun geld bieden, vind je vergelijkbare geluidskwaliteit, ontwerpen en comfort in hoofdtelefoons die aanzienlijk goedkoper zijn.