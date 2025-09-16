Spotify geeft zijn gratis versie eindelijk een upgrade met wat Premium-features

Spotify's gratis versie biedt gebruikers een klein gedeelte van de geavanceerde features die het platform te bieden heeft. Ondanks de beperkte features en de aanwezigheid van advertenties is deze versie toch waar de meeste mensen mee starten om te bepalen of ze een Premium-abonnement willen afsluiten. Nu gaat de streamingdienst na jaren eindelijk de ervaring voor gratis leden weer verbeteren.

Dit nieuws komt net na de lancering van Spotify Lossless. Het bedrijf zal nu de gratis versie voorzien van nieuwe features die je meer controle geeft over de muziek en podcasts waar je naar wil luisteren. De huidige versie van de gratis ervaring werd "gelanceerd" in 2018, dus dit is ook de eerste grote upgrade voor deze versie in zeven jaar. De focus ligt hierbij dus op het verbeteren van de bedieningsfuncties in de app.

Deze upgrade wordt vanaf vandaag wereldwijd naar gebruikers uitgerold. Wat er nu mogelijk wordt gemaakt, is dat je nu echt zelf kan kiezen naar welk specifiek nummer je wil luisteren door gewoon dat nummer in een afspeellijst of via de zoekbalk aan te tikken. Dit heeft je veel meer flexibiliteit en controle over je luisterervaring.

Voor deze nieuwe update hadden gratis gebruikers niet echt veel invloed over wat ze precies konden afspelen en wanneer. In principe kon je alleen met shuffle aan afspelen en ook voor nummers die op sociale media werden gedeeld, golden dezelfde restricties.

Bij het luisteren naar nummers die andere hebben gedeeld via sociale media waren er ook vervelende beperkingen voor gratis gebruikers. Deze gebruikers konden de nummers niet gewoon meteen afspelen. In plaats daarvan werden dit soort nummers in een afspeellijst geplaatst, wat voor veel frustraties kon zorgen. Dankzij de nieuwe upgrade kunnen gebruikers nu gewoon een nummer dat met hun gedeeld is via sociale media selecteren en meteen afspelen.

Volgens Spotify zijn deze upgrades voor de gratis ervaring bedoeld om meer te bieden dan alleen maar meer controle voor gebruikers over de specifieke content waar ze naar willen luisteren. De verbeteringen moeten ook simpele taken zoals het samenstellen van een afspeellijst en het navigeren van features zoals Discover Weekly simpeler maken. Dat zou de overkoepelende ervaring met de streamingdienst ook wat persoonlijker maken voor gratis gebruikers.

Dit geldt natuurlijk ook voor Spotify Wrapped en daar ging het bedrijf ook even op in tijdens zijn livestream voor deze aankondiging: "Spotify Wrapped toont je natuurlijk je meest geluisterde liedjes, dus wanneer je meer controle hebt over wat je afspeelt en wanneer, geloven we dat Spotify Wrapped ook nog waardevoller wordt."

Wat mist de gratis versie van Spotify dan nog steeds?

Spotify's gratis versie wordt dus nog veel beter voor gebruikers en dat is natuurlijk een groot pluspunt, ook al zou je kunnen zeggen dat deze nieuwe features eigenlijk al lang deel hadden moeten uitmaken van de gratis versie. Dat gezegd hebbende, er missen natuurlijk nog steeds veel functies vergeleken met de Premium-versie, waaronder Spotify's populaire 'AI DJ'. Die AI DJ is echter sowieso nog niet wereldwijd beschikbaar, zelfs voor Premium-abonnees.

Nu het bedrijf eindelijk weer eens wat meer aandacht heeft gegeven aan de gratis versie, vragen we ons af of deze upgrade suggereert dat we nu misschien wat vaker handige features naar de gratis versie kunnen zien komen.



Tijdens de livestream vroegen we Spotify hier ook iets over en zei het bedrijf: "Deze verandering gaat echt om het verbeteren van de standaard gratis ervaring en meer controle geven aan onze luisteraars zodat we hun de overkoepelende luisterervaring beter kunnen laten aansluiten op hun gebruiksgevallen. Dat gezegd hebbende, bij Spotify willen we altijd blijven verbeteren en bekijken welke features logisch zijn. Maar met deze update zijn we alleen gefocust op deze specifieke verbeteringen."

Hoewel het natuurlijk geweldig zou zijn voor gratis gebruikers als ze toegang kregen tot wat meer van de geavanceerde features waar Premium-leden zo van houden, snappen we natuurlijk ook dat Spotify de meeste van die features exclusief wil houden voor betalende abonnees. Op die manier is het natuurlijk aan verleidelijk voor gratis gebruikers om uiteindelijk toch te kiezen voor een Premium-abonnement.