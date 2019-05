Xbox Two: cosa vogliamo vedere sulla nuova Xbox

Negli ultimi anni la nuova Xbox non è stata altro che un miraggio. Abbiamo sperato che Microsoft stesse lavorando alla prossima Xbox e sospettavamo fosse così, ma fino a poco tempo fa non ne eravamo certi.

Ora possiamo dire con certezza che non solo la nuova Xbox, l'Xbox Two, è in fase di sviluppo, ma è più vicina che mai all'essere annunciata (questo significa che c'è più di una console di prossima generazione all'orizzonte).

La storia è iniziata l'anno scorso quando il capo del marchio Xbox, Phil Spencer, ha annunciato alle migliaia di partecipanti all'E3 2018 che la console - o meglio una serie di console - sono in fase di sviluppo: "Il nostro team hardware è impegnato nello sviluppo della prossima generazione di console Xbox, e anche questa volta ci impegniamo a stabilire il punto di riferimento per il gaming su console".

Dopo l'annuncio fatto da Spencer, sulla rete sono lentamente apparse molte altre informazioni. Per primo abbiamo scoperto un nome in codice per la linea - Xbox Scarlett - e ora abbiamo saputo i primi giochi sviluppati per l'Xbox di prossima generazione: The Elder Scrolls 6 , Cyberpunk 2077 e Halo Infinite .

Ma forse la rivelazione più grande è stata un recente leak che riportava le presunte specifiche di due imminenti console di nuova generazione (nome in codice Anaconda e Lockhart). Il rapporto afferma inoltre che queste console saranno annunciate all'E3 2019, con la data di uscita stimata per il 2020.

Nel frattempo, una Xbox One S aggiornata, senza disco (e più economica) è in commercio da maggio 2019.

[ Confermati i dettagli della PS5 , Microsoft annuncia ufficialmente che l'Xbox One S All-Digital sarà lanciata a maggio .]

Quali sono le ultime novità sulla prossima Xbox di Microsoft?

Xbox Two news e rumors

Sony conferma la PS5

Durante un'intervista con Wired , Mark Cerny di Sony ha confermato che la console PlayStation di prossima generazione non verrà lanciata entro la fine dell'anno, ma si è rifiutato di confermare se si chiamerà PlayStation 5 .

Montando una versione su misura del chipset AMD Ryzen di terza generazione (8 core con la nuova microarchitettura Zen 2), la prossima console sarà in grado di supportare il ray tracing - una tecnica di illuminazione complessa che finora è stata esclusiva delle GPU di fascia altissima. Il chipset sarà inoltre in grado di offrire un nuovo punto di riferimento per l'audio 3D immersivo, in particolare per coloro che amano giocare con le cuffie.

Uno degli altri principali aggiornamenti sarà l'integrazione di un SSD su misura, che funzionerà diversamente dal modo nel quale avviene ora collegandone uno alla PS4.

Nell'intervista, Sony ha mostrato a Wired un dev kit iniziale. Durante una partita a Spider-Man, una schermata di caricamento durante il fast travel è durata 15 secondi su una PlayStation 4 Pro, mentre lo stesso compito ha richiesto meno di un secondo sul dev kit di nuova generazione. Si stima che sarà 19 volte più veloce di un SSD standard in termini di tempi di lettura.

In sostanza, dovreste aspettarvi che i vostri giochi si caricheranno molto più velocemente su questa console di prossima generazione. L'integrazione di questa tecnologia però può costare molto, quindi potrebbe esserci un aumento dei prezzi.

Considerando che Microsoft dovrebbe annunciare ufficialmente la prossima Xbox all'E3 2019, questa sembra una mossa calcolata da Sony, soprattutto considerando che i dettagli della PS5 sono stati rivelati lo stesso giorno in cui Microsoft ha annunciato ufficialmente che la Xbox One S All-Digital sarà lanciata a livello globale su 7 maggio 2019.

La prossima Xbox sarà più potente della PS5 - secondo gli esperti del settore

Secondo un tweet del reporter Ainsley Bowden (via T3 ), le fonti "molto affidabili" da Xbox e Microsoft hanno confermato che la console di prossima generazione di Microsoft (nome in codice Xbox Anaconda) sarà più potente della PS5.

Dai un'occhiata al tweet qui sotto:

The PS5 hardware details (so far) were exactly what we were hoping for; even beyond what many were expecting.Multiple insiders have now confirmed it’s true Xbox “Anaconda” will be more advanced as rumored.All this means is next year is going to be AMAZING for fans of both. pic.twitter.com/ro9QeO8DtV17 April 2019

La dichiarazione di Bowden non è stata confermata, quindi vale la pena prenderla con un po' di cautela. Tuttavia, quando un utente di Twitter gli ha chiesto quali sono le fonti di queste informazioni, Bowden ha risposto che gli informatori "sono stati affidabili per anni sui leak".

Not my sources. Rather, known sources for MS/Xbox info that are very reliable and have been accurate for years on leaks. Keep in mind, it shouldn’t be surprising. It was already announced last year by MS directly that they would have the most powerful hardware again next-gen.18 April 2019

Nonostante le fonti incerte di queste informazioni, in realtà non saremmo sorpresi se la prossima Xbox fosse in effetti più potente della PS5.

Inoltre, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato lo scorso anno che le console di nuova generazione di Microsoft "stabiliranno il punto di riferimento per il gaming su console", e in termini di specifiche, Xbox One X è più potente di PS4 Pro . Quindi non sarebbe uno strano vedere Xbox ancora una volta con specifiche leggermente migliori quando si tratta di console di nuova generazione.

TechRadar ha contattato Microsoft per un commento.

Immagini: Microsoft

Grazie al ai leak, sapevamo già che Microsoft stesse già lavorando su una versione senza disco di Xbox One S (chiamata Xbox One S All-Digital Edition), una nuova console abilitata allo streaming 4K HDR, che non utilizzerà dischi o supporti fisici di alcun tipo.

Microsoft ha effettivamente messo in commercio il prodotto da qualche settimana (al momento in cui scriviamo). .

L'Xbox One S all-digital è disponibile a 229,99€ e si unirà alla famiglia di console Xbox One di Microsoft; permettedi giocare agli stessi giochi della (leggermente) più costosa Xbox One S.

Infatti, in base alle specifiche condivise da Microsoft, non sarete in grado di distinguerle quando saranno affiancate. (Secondo le specifiche saranno inclusi: un HDD da 1TB, CPU Jaguar 8 core personalizzata a 1,75 GHz, GPU personalizzata a 914 MHz, 12 CU, 1,4 TFLOPS, DDR3 da 8 GB a 68 GB/s, ESRAM da 32 MB a 218 GB/s.)

Per completare il sistema, Microsoft ha anche presentato un nuovo piano Xbox Game Pass Ultimate che combina un abbonamento Xbox Live Gold con un abbonamento a Xbox Game Pass per 12,99 euro al mese e sarà disponibile per tutti i possessori di Xbox One. Come prima, potrete ancora acquistare separatamente l'Xbox Game Pass a 9,99€ e Xbox Live Gold a 9,99€ al mese, ma l'Ultimate vi farà risparmiare un po’.

Leak delle specifiche

Secondo le dichiarazioni del sito di giochi francese JeuxVideo , due nuove console Xbox di prossima generazione verranno rivelate all'E3 2019: i loro nomi in codice sono Lockhart e Anaconda.

Inoltre, il sito afferma che le prossime specifiche Xbox trapelate lo scorso anno non erano molto lontane da quello che Microsoft potrebbe annunciare entro la fine di quest'anno.

Secondo il rapporto, la console Lockhart sarà la macchina entry-level, con prestazioni inferiori e quindi un prezzo inferiore. Ma forse l'aspetto più interessante delle presunte caratteristiche di Lockhart è che non avrà un lettore di dischi, ma funzionerà essenzialmente come una piattaforma cloud-streaming per giochi digitali, app e altri media.

Tuttavia, sembra che l'Anaconda sia un sistema molto più performante, con prestazioni molto elevate e un prezzo più alto, simile a quello della Xbox One X all'uscita.

Presumibilmente, entrambe le console dispongono di un SSD, che ne dovrebbe migliorare le prestazioni generali e i tempi di caricamento.

Secondo il rapporto, entrambe le console dovrebbero uscire nel 2020 insieme a Halo: Infinite (che sarà uno dei titoli di lancio della generazione)

Quindi quali sono state le specifiche trapelate l'anno scorso?

Specifiche di Xbox Lockhart:

CPU - 8 core personalizzati (16 thread zen 2)

GPU - Custom NAVI 4+ Teraflops

RAM: 12 GB di memoria GDDR6

Memoria - SSD 1TB NVMe 1 + GB/s

Specifiche di Xbox Anaconda:

CPU - 8 core personalizzati (16 thread zen 2)

GPU - Custom NAVI 12+ Teraflops

RAM: 16 GB di memoria GDDR6

Memoria - SSD 1TB NVMe 1 + GB/s

Immagini: Microsoft

Come funzionerà lo streaming?

Le voci di una Xbox dedicata unicamente allo streaming hanno iniziato a emergere a luglio 2018 e ora sappiamo molto di più su come potrebbe effettivamente funzionare.

Secondo un rapporto , l'Xbox Scarlett Cloud (noto anche come Project xCloud) utilizzerà un chip semi-custom AMD Picasso. Nel caso la serie APU vi suonasse familiare, questi sono gli stessi chip che AMD avrebbe introdotto come i suoi processori portatili Ryzen 3000 di nuova generazione, che recentemente sono stati individuati in alcuni benchmark per laptop HP e persino nel prossimo Laptop Surface con tecnologia AMD .

Questa nuova Xbox pensata per lo streaming non monterà ovviamente una CPU per laptop. Microsoft vorrà senza dubbio togliere dal chip tutti i componenti non necessari e avrà un packaging personalizzato realizzato per la prossima console. È interessante notare che questo nuovo chip è in grado di offrire prestazioni migliorate, il che potrebbe consentire di adattarlo a un formato ancora più piccolo rispetto a Xbox One S e Xbox One X.

Nonostante Microsoft abbia annunciato ufficialmente l'Xbox One S All-Digital, è improbabile che si tratti del Project xCloud di cui abbiamo sentito parlare in precedenza. Quindi aspettatevi da Microsoft una console per lo streaming di prossima generazione.

Immagini: Microsoft

Le prossime console Xbox hanno il nome in codice "Anaconda" e "Lockhart”

Secondo Windows Central , le due console di prossima generazione dovrebbero arrivare insieme alle Xbox "Scarlett Cloud", nome in codice "Anaconda" e "Lockhart" .

L'"Anaconda" dovrebbe sostituire il modello premium Xbox One X e sarà dotato di un SSD per aumentare il frame rate, ed è probabile che si veda un miglioramento della grafica e delle prestazioni generali. Il modello "Lockhart", d'altra parte, dovrebbe essere un successore di Xbox One S - offrendo un'alternativa più economica.

Una console solo per lo streaming... ma lo streaming non sarà l'unico modo per giocare

Secondo Thurrott si potrà persino assistere al lancio della console dedicata allo streaming accanto alla linea principale Xbox Two, per aiutare a stabilire il nascente modello di streaming di Microsoft come esperienza di gioco vera e propria.

Probabilmente sarà un'alternativa a basso costo, visti i requisiti hardware ridotti per lo streaming dei giochi direttamente dal cloud, forse a un prezzo più alto di una normale streaming box ma più economica rispetto ad altre console Xbox. Anche se sembra essere certo che sarà necessario un abbonamento mensile per accedere alla libreria Xbox.

Fortunatamente tutti i giochi di nuova generazione dovrebbero ancora funzionare su entrambe le console (una caratteristica che potrebbe confondere rapidamente). Potremmo davvero vederlo decollare se Microsoft riuscirà a risolvere i problemi di latenza che frenano l'attuale modello di streaming.

La buona notizia è che, mentre Microsoft sta lavorando sodo per sviluppare una soluzione di game-streaming chiamata Project xCloud, non sostituirà le console tradizionali. Secondo un post su Xbox Wire , Microsoft vuole che Project xCloud fornisca ai giocatori la possibilità di scegliere dove giocare. Se la TV è occupata, sarete in grado di giocare sul vostro computer. Se è occupato, potreste giocare sul vostro telefono o persino sulla Nintendo Switch!

Ma indipendentemente da dove giocherete, Microsoft vuole che ci sia sempre un posto per le console:

"Stiamo sviluppando Project xCloud non come un sostituto per le console da gioco, ma come un modo per offrire la stessa scelta e versatilità che gli amanti della musica e dei video apprezzano oggi. Stiamo aggiungendo altri modi per giocare ai giochi Xbox.”

"Ci piace che ciò sia possibile quando una console è collegata a una TV 4K con supporto per l'HDR e audio surround; un fantastico modo di giocare da console. Vogliamo anche dare la possibilità ai giocatori di decidere quando e come giocare".

Immagini: Microsoft

Cosa dicono gli analisti

Immagini: Microsoft

Immagini: Microsoft

Immagini: Microsoft

Come si chiamerà la nuova Xbox?

La parte più difficile del prevedere il futuro è in realtà cercare di indovinare come potrebbe venire chiamata la console, data la progressione dei nomi dei modelli precedenti. Microsoft sicuramente non abbandonerà il marchio Xbox, ma il resto è un po' più difficile da indovinare. È improbabile che la prossima Xbox manterrà i nomi in codice Xbox Scarlett, Xbox Anaconda o Xbox Lockhart.

Se si tratta di una generazione di console completamente nuova, avrebbe senso chiamarla Xbox 2, ma ripensandoci anche Xbox 720 aveva avuto un senso, quindi non possiamo essere troppo sicuri. Non saremmo del tutto sorpresi da Xbox Zero - o anche Infinite, per prendere ispirazione dal prossimo gioco di Halo .

La console dedicata allo streaming potrebbe anche eliminare del tutto la denominazione numerica, chiamandosi ad esempio Xbox Cloud, no?

Di cosa sarà capace la nuova Xbox?

È leggermente più semplice prevedere le funzionalità che potrebbero apparire in questa nuova Xbox.

Xbox One X è un enorme passo avanti per Microsoft, portando alla console il 4K e una potenza quasi paragonabile a un PC. Attualmente è la console più potente sul mercato, quindi cosa potrebbe fare Microsoft in questa situazione?

Una potente console incentrata sui giochi

Ci piace pensare che Microsoft abbia imparato la lezione dal difficile lancio di Xbox One. L'Xbox One non aveva il vantaggio di essere l'unica opzione di console HD sul mercato come la Xbox 360, e inoltre il suo lancio finì per essere rovinato dal bundle Kinect che spinse il suo prezzo molto più in alto di quello che sarebbe dovuto essere.

Di conseguenza, la PlayStation 4 ha preso (e ha mantenuto) un vantaggio dominante in termini di quota di mercato.

Microsoft ha sicuramente affrontato molti di questi problemi con Xbox One X. Si tratta di un prodotto quasi interamente incentrato sui giochi e non è associato ad alcun hardware superfluo. Infatti Microsoft ha abbandonato completamente la porta Kinect. Immaginiamo che questa decisione non cambierà in futuro.

Immagini: Microsoft

Le opzioni budget e quelle premium

Con One S e One X Microsoft sta adottando un modello iterativo su più livelli. L’azienda non solo si limita a lanciare prodotti hardware sempre migliori nel tempo, ma supporta anche le versioni precedenti della console e consente loro di avere delle opzioni budget.

Ad esempio, One X ha ancora un prezzo alto (molto più alto di quello della PS4 Pro ), ma Xbox One S è un'ottima alternativa di fascia alta con il 4K a un prezzo interessante, che sarà comunque in grado di supportare gli stessi giochi, non solo di questa generazione, ma anche di quella precedente.

Tuttavia, dopo che ciascuna console ha avuto la possibilità di essere il modello budget, sono cadute nell'oscurità. Lo abbiamo già visto con l'Xbox One originale, ed è probabile che l’Xbox Two avrà lo stesso effetto su Xbox One S.

Immaginiamo che Microsoft possa desiderare un certo grado di saturazione del mercato per l'Xbox One X (o almeno per le TV 4K) prima di lanciare l'Xbox Two, ma quando verrà lanciata è meno probabile che si sentirà lo stesso salto che si è sentito da Xbox 360 a Xbox One.

Una console aggiuntiva focalizzata sullo streaming potrebbe anche rivelarsi un'alternativa a basso costo, dati i ridotti requisiti hardware necessari per il gioco su cloud.

Immagini: Microsoft

Procedere con calma, invece di buttarsi nell'ignoto

Riteniamo che sia ragionevole presumere che gran parte della tecnologia che finirà nella Xbox Two ci sarà svelata con molta calma.

Così Microsoft potrà stabilire cosa funziona e cosa no, piuttosto che fare un grande salto fidandosi ciecamente di un nuovo componente hardware.

È probabile che supporterà VR (realtà virtuale) e AR (realtà aumentata)

Abbiamo appreso che alcune cose non sono importanti per le console di questa generazione, come il motion-sensing e il touch-screen, ma le nuove tecnologie come VR e AR si stanno rivelando dei campi molto interessanti per gli sviluppatori.

Microsoft ha già confermato che Xbox One X supporterà gli headset di realtà virtuale e mista di Windows 10, ma non le introdurrà in modo invasivo. Non sono stati alla presentazione della console all'E3 2017 e abbiamo ancora molte domande.

Se PlayStation VR continua a crescere, ci aspettiamo che Microsoft sia più chiara riguardo la sua posizione su questi visori e molto più attiva nello sviluppo della tecnologia per il suo successore. Xbox Two potrebbe benissimo essere la console HoloLens. Se la tecnologia dovesse fallire, Microsoft potrà facilmente eliminarla dai suoi piani per la prossima generazione come è accaduto con Kinect, ma senza intaccare le vendite iniziali.

Siamo sicuri che anche l’Xbox Two disporrà di una grafica 4k, ma se

Se la tanto pubblicizzata grafica 4K di Xbox One X non riscuoterà il successo sperato da Microsoft, le strategie di marketing potrebbero cambiare, ma non dubitiamo che rimarrà una caratteristica di Xbox Two.

La migliore tecnologia audiovisiva di ultima generazione

Recentemente Microsoft ha cercato di integrare le più recenti tecnologie audiovisive nelle sue console: il supporto di Dolby Atmos , il 4K e l' HDR . Ci aspettiamo che la stessa cosa accada anche nella prossima generazione.

È chiaro che Microsoft vuole che i giochi su Xbox siano un'esperienza sensoriale completa ed è possibile che la prossima console includa una sorta di sistema di proiezione simile a Project Ariana che Razer ha presentato al CES 2017, in cui gli ambienti di gioco sono stati estesi oltre lo schermo e nella stanza del giocatore. Con qualcosa del genere, Xbox Two ha tutte le carte in regola per essere una macchina da gioco immersiva e sappiamo già che una tecnologia simile è stata presa in considerazione nel progetto Illumiroom nel 2013.

Xbox Two vs PS5: previsione del futuro

Un ecosistema sempre più multipiattaforma

Mentre Nintendo con la Switch sta colmando il divario tra le console portatili e quelle domestiche, Microsoft sta avvicinando sempre di più la sua utenza PC e quella console.

Giochi, account e acquisti digitali multipiattaforma sono stati incoraggiati negli store Windows 10 e Xbox. Ci aspettiamo che Microsoft continui sulla stessa strada nella nuova generazione, in particolare se continuerà a produrre console che vantano specifiche paragonabili a quelle di un PC. Tuttavia, Sony ci ha tenuto ad affermare che non permetterà il gioco multipiattaforma con le console concorrenti.

Cosa ha imparato dal PC

È probabile che la nuova Xbox abbia un'interfaccia simile a Steam, che metta i giochi al primo posto e non sia difficile da utilizzare. Anche un sistema più focalizzato sui giochi indie e più aperto alle mod è una priorità (lo stiamo già vedendo con Indie@Xbox ), e se l'utenza delle console non vede di buon occhio gli aggiornamenti a metà del ciclo vitale delle console, forse potrebbe essere gradito un approccio più simile a quello dei PC con componenti sostituibili.

Quando uscirà la prossima Xbox?

Quando uscirà la prossima Xbox?

Sappiamo che arriveranno una o due nuove console, ma quando potrà accadere visto che non è passato nemmeno un anno dall'uscita della Xbox One?

Le indiscrezioni suggeriscono che Microsoft sta pianificando l’uscita nel 2020, solo 3 anni dopo l'Xbox One X, ma a 7 anni dall'arrivo della Xbox One. È probabilmente un buon momento per passare alla nuova generazione. I resoconti sono affidabili, ma prevediamo che la commercializzazione sarà posticipata all'inizio del 2021.Se la PS5 verrà lanciata prima di allora, è probabile che Microsoft non vorrà rimanere troppo indietro - ma sembra che la console Sony di prossima generazione non uscirà prima della metà del 2020.

Con la sua costanza e l'attenzione che Microsoft sembra dare al feedback dei suoi utenti, prevediamo che il lancio della Xbox 2 possa essere il migliore di sempre. Nel frattempo molto dipende dalla Xbox One X.