Ecco come è possibile creare un modello di business sostenibile

Sulla scia dell'accordo sulla sostenibilità firmato dalle nazioni alla COP28, la governance ambientale, sociale e aziendale (ESG) non è mai stata così importante per le organizzazioni come lo è ora. Tuttavia, per molte aziende, il rispetto delle normative ESG viene percepito come un onere amministrativo, anziché come un'iniziativa progettata per fornire valore al business.

Tuttavia, la consapevolezza dei clienti riguardo alla sostenibilità aziendale e alle attività responsabili nei confronti del clima sta aumentando, così come il numero di aziende tra cui i consumatori possono scegliere, lasciando le aziende manifatturiere in difficoltà nel differenziarsi. Se vogliono attrarre clienti e investitori e, a loro volta, rimanere davanti alla crescente concorrenza, le aziende manifatturiere devono guardare oltre il semplice adempimento delle normative sulla sostenibilità e fare della gestione dei problemi di sostenibilità una parte imperativa del loro modello di business.

Inoltre, gli obiettivi di sostenibilità sono punti di forza che le aziende manifatturiere possono utilizzare per accelerare i progetti di modernizzazione dei processi e delle catene di fornitura, migliorando così i costi, la qualità, la flessibilità e i ricavi nel percorso verso il loro raggiungimento.

La ricetta per il successo

Per molte organizzazioni è difficile progettare e realizzare una trasformazione coerente in materia di sostenibilità, in quanto le varie aree aziendali faticano a trovare attenzione e capacità decisionale. Ad esempio, il reparto vendite di un'azienda può chiedersi quali dichiarazioni ambientali possono essere fatte sui diversi prodotti, gli ingegneri possono chiedersi quale materiale dovrebbero utilizzare per ridurre l'impronta di carbonio di tali prodotti e i team di approvvigionamento possono lottare con la sfida della collaborazione con i fornitori.

Di fronte a informazioni frammentate, sistemi scollegati e dati non strutturati e di bassa qualità, molti produttori hanno difficoltà a rispondere a domande pratiche sui prodotti o sui processi di produzione, per non parlare dell'ottimizzazione di questi ultimi per ottenere risultati di sostenibilità. La maggior parte delle aziende non ha accesso ai dati necessari (anche se esistono), ai punti di decisione o alle capacità umane per realizzare una trasformazione duratura. Esistono diversi fattori che influenzano i cambiamenti nella strategia di prodotto, come la flessibilità, la resilienza e la qualità, ma spesso sono orientati ai costi e di solito hanno il prezzo di un ulteriore stress per la logistica e la catena di fornitura, che ostacola la capacità dei produttori di bilanciare le loro ambizioni di sostenibilità con gli obiettivi di ricavi e profitti.

La competitività in termini di sostenibilità richiede alcune capacità a cui le aziende devono dare priorità, tra cui l'efficienza operativa, la gestione responsabile dei materiali e della catena di fornitura, nonché lo sviluppo di modelli commerciali circolari. Ad esempio, l'efficienza operativa può comportare la garanzia che le materie prime siano trasportate alla giusta temperatura, la riduzione degli sprechi energetici nella catena di approvvigionamento e la garanzia che i costi di produzione non superino il costo del prodotto finale. Allo stesso modo, i modelli di business circolari richiedono che i produttori inizino a pensare a cosa succede ai prodotti dopo il loro utilizzo primario. Per esempio, le batterie delle auto elettriche possono spesso avere ancora il 70-80% di capacità residua nel momento in cui si ritiene che non soddisfino più gli standard delle auto elettriche. Tuttavia, i produttori hanno la possibilità di riutilizzarle in aree a minore intensità dopo averle sostituite nell'auto, ad esempio per immagazzinare energia dalle reti di distribuzione.

La chiave per soddisfare questi requisiti è sfruttare i dati, i punti di decisione e le competenze all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, troppo spesso i dati sono concentrati in poche mani, il che significa che altri team non possono sfruttarli al meglio. Per ovviare a questo problema, i produttori devono sviluppare sistemi di tracciamento dei dati all'interno dell'organizzazione e utilizzare strumenti come l'intelligenza artificiale generativa per consentire ai team di trovare e comprendere i dati di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

La transizione gemellare

Affinché le aziende possano rispettare gli obblighi ESG, assicurando al contempo il soddisfacimento di esigenze aziendali quali l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e il mantenimento di un modello di business sostenibile, è necessaria una profonda revisione dei processi, dei sistemi e delle soluzioni attuali.

La "transizione gemella" è l'idea che, affinché un'organizzazione riesca a dare priorità alla sostenibilità, le transizioni legate a Net-Zero e la trasformazione digitale devono andare di pari passo. L'una non può esistere senza l'altra, sia che si tratti di prendere decisioni aziendali migliori utilizzando le risorse di dati, sia che si tratti di dare priorità alle capacità tecnologiche per consentire la scalabilità. È fondamentale per le aziende capire dove le loro capacità sono insufficienti e costruire un percorso per migliorare queste aree.

Per iniziare questo impegnativo percorso, i produttori devono innanzitutto tracciare una mappa dei loro obiettivi Net Zero, che comprenda la pianificazione delle risorse e delle tempistiche e la definizione delle responsabilità dei diversi stakeholder nel percorso. Le aziende devono poi compiere diversi passi, ad esempio stabilire le priorità delle metriche ESG su cui l'azienda vuole puntare. Ad esempio, ridurre l'inquinamento o aumentare le opportunità sociali per i lavoratori e la comunità locale.

Da qui, possono definire percorsi metrici ottimizzati che garantiscano all'azienda di raccogliere tutti i dati necessari per prendere una decisione informata. Ciò può essere fatto attraverso sensori IoT e dispositivi intelligenti, integrandoli con i dati finanziari e di produzione di base, consentendo di prendere decisioni aziendali migliori attraverso asset di dati governati. Infine, le aziende dovrebbero dare priorità alle capacità tecnologiche per consentire la scalabilità e stabilire un nuovo modello operativo per fornire risultati coerenti.

Ad esempio, un produttore che voglia ridurre le emissioni di un prodotto deve identificare quanto inquinamento viene prodotto nel trasporto dei materiali alla fabbrica, durante le operazioni di carico e scarico, nel processo di produzione e quanto viene prodotto in un'officina. In passato, spesso ci si basava sulle medie di quanta CO2 potesse essere rilasciata da un furgone per le consegne o sull'energia media necessaria per sviluppare un prodotto. Invece, implementando sensori in tutto il processo, i team possono vedere dati molto più precisi. Una volta in possesso di questi dati, gli ingegneri possono misurare con maggiore precisione l'impatto delle modifiche al processo sulle emissioni e continuare a iterare il modello fino a raggiungere l'effetto desiderato.

In questo modo, l'uso dei dati e della tecnologia consente di prendere decisioni più incisive e orientate alla sostenibilità.

L'avvio della trasformazione green

Sebbene si stiano facendo passi da gigante all'interno del settore, si tratta ancora di una minoranza piuttosto che della maggioranza. I produttori devono prendere una decisione. Se non danno priorità alle iniziative di sostenibilità, potrebbero ritrovarsi indietro man mano che il mondo diventa più sostenibile, mentre coloro che comprendono il rapporto simbiotico tra iniziative di sostenibilità, trasformazione digitale e vantaggi per il business prospereranno.