IMAX Enhanced: il nuovo standard per l’home theater

Per un appassionato, un cinema IMAX offre la migliore esperienza cinematografica disponibile, tuttavia non sarebbe fantastico vivere quell'esperienza anche nel proprio salotto?

IMAX Enhanced intende raggiungere questo obiettivo, offrendo proporzioni estese e un suono coinvolgente, nonostante l’assenza di centinaia di altoparlanti e di un enorme schermo di proiezione.

IMAX Enhanced è un nuovo programma di licenza e certificazione per apparecchiature di intrattenimento domestico; è stato annunciato a settembre 2018, autorizzato a dicembre dello stesso anno e ha debuttato nell'industria tecnologica mondiale al CES 2019 di Las Vegas.

C'erano cartelloni pubblicitari fuori dai locali, stanze dimostrative e presentatori che ne descrivevano le caratteristiche negli stand di Sony, DTS, Denon e Marantz. Tuttavia, la maggior parte degli utenti si pone una semplice domanda: cos'è esattamente IMAX Enhanced?

Cos'è IMAX Enhanced?

Già disponibile su alcuni Blu-ray 4K, IMAX Enhanced promette immagini e audio rimasterizzati secondo lo standard IMAX.

"Quello che desideriamo, è portare a casa la migliore esperienza di intrattenimento possibile", afferma il responsabile di IMAX Enhanced, John McDaniel, VP of Business Development, Ecosystems di Xperi , proprietaria di DTS. "I dispositivi con logo IMAX sono prodotti premium in grado di riprodurre contenuti premium".

IMAX e DTS sperano che i produttori di televisori, ricevitori AV e soundbar mettano il ​​logo IMAX sui loro prodotti di fascia alta; Sony, TCL e alcune aziende offrono già dispositivi compatibili.

Image Credit: TechRadar

Cosa offrono i dispositivi IMAX Enhanced?

Dal punto di vista della qualità d'immagine? Offrono immagini pressoché identiche a quelle riprodotte in una sala cinematografica. Riproducendo un disco Blu-ray 4K su un TV o un proiettore IMAX Enhanced, vedrete immagini con il rapporto d’aspetto dello standard, pensato per contenuti IMAX e ripresi su fotocamere IMAX. Ciò significa, che un film come "Il cavaliere oscuro" di Christopher Nolan, che nel 2008 era la prima produzione IMAX di Hollywood, sarà visualizzato su uno schermo IMAX Enhanced proprio come al cinema.

"Gli utenti vedranno immagini con le proporzioni espanse IMAX, l'immagine più nitida e il suono caratteristico IMAX elaborato da DTS", afferma McDaniel. “La maggior parte dei film nei cinema IMAX è basata sul formato 1,90:1, che funziona bene anche sui classici TV domestici, poiché viene visualizzata solo una piccola porzione di banda nera su un display da 16:9 (1,78:1). Su un display certificato, tuttavia, non sarà presente alcuna banda e si potrà visualizzare l’immagine intera".

IMAX Enhanced richiede un display certificato, un ricevitore AV e un numero sufficiente di altoparlanti per far fronte alle configurazioni di altoparlanti proprietarie IMAX PPS (Proportional Point Source). La buona notizia è che lo standard è retrocompatibile anche con TV 4K/HDR, quindi qualsiasi disco IMAX Enhanced può essere riprodotto su vecchi TV.

Image Credit: TechRadar

Un altro standard cinematografico? Davvero?

In un settore invaso da formati e standard, IMAX Enhanced sta arrivando in un momento propizio per i televisori, dal momento che i modelli 4K/HDR hanno ormai preso piede. È un buon momento per distribuire uno standard che sfrutta al meglio le fotocamere IMAX ad alta risoluzione e permette di girare film con proiettori più grandi, più luminosi e con un contrasto superiore. Oggigiorno, molti utenti possiedono un TV 4K/HDR, quindi è il momento giusto per un salto di qualità cinematografica, secondo le aziende IMAX e DTS.

"Al momento, stiamo eseguendo una rimasterizzazione digitale dei contenuti per i cinema IMAX", afferma McDaniel. "Quando abbiamo cominciato a proporre i film di Hollywood, abbiamo notato che i nostri sistemi di proiezione avrebbero esposto anomalie nei contenuti, che non sarebbero emerse negli altri cinema. Quindi, abbiamo iniziato a rimasterizzare il contenuto per i nostri proiettori, prima che fossero distribuiti ai consumatori nei nostri cinema".

Questo processo di rimasterizzazione digitale, chiamato IMAX DMR, viene utilizzato a Hollywood per produrre un progetto base di un film, sul quale il regista potrà successivamente apportare modifiche in post-produzione.

Sony Master Series Z9G (Image Credit: Sony)

Di cosa ho bisogno per un’esperienza IMAX Enhanced?

I televisori IMAX Enhanced necessitano di un pannello 4K/HDR per un’adeguata qualità d’immagine e di un ricevitore AV o una soundbar per l’audio IMAX Enhanced.

"L'obiettivo sono i consumatori che cercano un'esperienza di intrattenimento premium domestica", afferma McDaniel. "Ci rivolgiamo a persone con sistemi home theater costosi, ma che potrebbero rimpiazzarli con apparecchiature certificate IMAX Enhanced".

Tuttavia, McDaniel ritiene che l’acquisto di prodotti a marchio IMAX avverrà gradualmente: "Non è necessario sostituire tutte le apparecchiature; magari, qualcuno possiede già un impianto audio DTS:X e opterà per sostituire solo il TV".

Ecco una lista dei televisori IMAX Enhanced ora disponibili:

Per ora, solo Sony e TCL hanno commercializzato televisori IMAX Enhanced.

Proiettori IMAX Enhanced

Sono disponibili anche proiettori IMAX Enhanced sul mercato, tuttavia la maggior parte di questi è composta da modelli di fascia alta, quindi dal costo elevato.

Sony VPL-VW695ES

Sony VPL-VW675ES

Sony VPL-VW385ES

Sony VPL-VW295ES

Sony VPL-VW285ES

Ricevitori AV IMAX Enhanced

I ricevitori AV di fascia alta supportano diversi standard, pertanto non sorprende l’ampia disponibilità di modelli IMAX Enhanced:

Arcam AV860

Arcam AVR850

Arcam AVR550

Arcam AVR390

Denon AVC-X8500H

Denon AVR-X6500H

Denon AVR-X4500H

Lexicon MC-10

Lexicon RV-9

Lexicon RV-6

Marantz AV8805

Marantz AV7705

Marantz SR8012

Marantz SR7013

Marantz SR6013

Sony STR-ZA5000ES*

Sony STR-ZA3100ES*

Sony STR-ZA2100ES*

Sony STR-ZA1100ES*

Trinnov Altitude32

Trinnov Altitude16

Un televisore può essere sia IMAX Enhanced che Dolby Vision?

Sì, un televisore può essere compatibile con entrambi gli standard.

"I televisori possono supportare entrambi gli standard, ma i contenuti IMAX Enhanced offrono una maggiore qualità d’immagine rispetto a quelli in dolby Vision ", afferma McDaniel. "Non stiamo creando un nuovo formato, stiamo sfruttando gli standard e le tecnologie esistenti per migliorare l’esperienza degli utenti, infatti abbiamo inserito alcune delle nostre tecnologie e licenze DTS".

McDaniel ritiene che la scelta di vedere un contenuto in IMAX Enhanced o Dolby Vision spetti all’utente: "Non ci stiamo confrontando con Dolby Vision , poiché stanno facendo qualcosa di molto diverso in termini di ecosistema. Dolby Vision è un formato video unico, mentre IMAX Enhanced è essenzialmente la migliore versione possibile di un film in HDR10 e HDR10+. Stiamo ottimizzando la riproduzione sui display, ricevitori AV e soundbar per creare la migliore esperienza possibile".

McDaniel ha anche confermato che un TV 4K non compatibile con IMAX Enhanced, può comunque visualizzare le proporzioni espanse e l'immagine rimasterizzata IMAX Enhanced, se supporta lo standard HDR10.

"Venom" è uno dei titoli di lancio di IMAX Enhanced. (Credito immagine: TechRadar)

E i contenuti IMAX Enhanced?

Al CES, è stato annunciato che tutti i televisori Sony certificati IMAX Enhanced avrebbero consentito lo streaming di contenuti 4K IMAX Enhanced tramite Rakuten TV, in Europa.

I titoli iniziali includono "Venom" di Sony Pictures/Marvel e "Alpha" di Sony/Studio 8, oltre a 100 documentari IMAX tra cui "Journey to the South Pacific" e "A Beautiful Planet", entrambi già disponibili su Blu-ray 4K. Oltre a Sony Pictures, anche Paramount Pictures si unirà alla festa: "Quest'anno saranno disponibili molti dischi Blu-ray 4K ottimizzati IMAX", afferma McDaniel.

Resta da vedere se IMAX Enhanced avrà successo; è plausibile che i produttori supporteranno anche lo standard IMAX Enhanced. Con il supporto di Sony Pictures e Paramount Pictures, potrebbe diventare il punto di riferimento per l'home cinema.