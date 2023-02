I nuovi sintoamplificatori AV Sony sono quello che ci voleva

I nuovi sintoamplificatori AV di Sony segnano il "ritorno" del marchio in un settore dove non si vedevano nuovi modelli da qualche anno. Un ritorno più che gradito.

I nuovi modelli sono cinque in totale: quattro ricevitori ES destinati agli installatori professionisti e un modello consumer. Tutti i sintoamplificatori condividono molte caratteristiche, tra cui la decodifica Dolby Atmos e DTS:X e più porte HDMI 2.1 con supporto 8K, 4K 120Hz, Dolby Vision HDR e IMAX Enhanced.

Supportano inoltre la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la modalità Auto Low Latency (ALLM), rendendoli un'opzione a prova di futuro per il gaming. Ci sono anche vantaggi specifici per chi ha una TV Sony o una PlayStation 5, come la mappatura dei toni Auto HDR e della modalità Auto Genre Picture, funzioni destinate a ottimizzare la qualità dell'immagine per specifici giochi PS5 sui TV Sony Bravia compatibili.

Non manca la certificazione Works with Sonos, che consente loro di collegarsi a un sistema Sonos wireless multiroom.

L'unico problema è e non sappiamo se o quando Sony li porterà in Italia, il che è un vero peccato. Se non altro, il colosso giapponese offre cinque anni di garanzia, il che è sempre una buona notizia.

STR-AZ7000ES: 13,2 canali ($3.299,99)

STR-AZ5000ES: 11,2 canali ($2.099,99)

STR-AZ3000ES: 9,2 canali (1.699,99 dollari)

STR-AZ1000ES: 7.2 canali (1.099,99 dollari)

STR-AN1000: 7.2 canali ($899,99)

Le specifiche di potenza di uscita della serie ES vanno dai 100 watt per canale del modello 7.2 ai 150 watt per canale dell'ammiraglia 13.2. Il modello consumer STR-AN1000 a 7,2 canali ha una potenza di 165 watt.

Tutti i nuovi sintoamplificatori di Sony presentano una serie di modifiche progettuali volte a migliorare sia la qualità del suono che l'affidabilità, con nuovi DAC a 32 bit o i trasformatori di alimentazione con grandi condensatori. Anche la struttura è stata rivista, con un pannello inferiore più spesso del 200% e pareti laterali più spesse del 120% rispetto ai modelli precedenti.

Diffusori fantasma generati dall'elaborazione 360 Spatial Sound Mapping di Sony. (Image credit: Sony)

Una nuova funzione di elaborazione per la linea di ricevitori 2023 di Sony è il 360 Spatial Sound Mapping. Utilizzata in precedenza nel sistema di diffusori wireless HT-A9, questa funzione è in grado di colmare le "lacune" sonore di una tipica configurazione di diffusori 5.1.2 o 7.1.2 Dolby Atmos.

Il 360 Spatial Sound Mapping è abilitato dalla nuova Digital Cinema Calibration IX, una funzione che utilizza un microfono stereo per effettuare misurazioni ad altezza variabile della distanza, dell'angolo e della pressione sonora di ciascun diffusore e creare una mappa sonora 3D della stanza. Una volta terminata, si preme il pulsante 360SSM sul telecomando di Sony e 360 Spatial Sound Mapping genera diffusori fantasma per offrire una maggiore sensazione di immersione.

Oltre ai diffusori fantasma, i nuovi ricevitori di Sony supportano anche quelli wireless. I modelli wireless SA-RS5 e SA-RS3S possono essere aggiunti come diffusori per il canale posteriore e la stessa opzione si applica ai subwoofer wireless SA-SW5 e SA-SW3.

Nuove opzioni audio

Lo streaming di musica sui sintoamplificatori Sony è facilitato dal supporto di ChromeCast, AirPlay 2 e Spotify Connect.

I nuovi sintoamplificatori sono anche i primi modelli di Sony a supportare la tecnologia 360 Reality Audio. La musica codificata con il formato di mixaggio Spatial Audio proprietario di Sony è disponibile su servizi come Tidal e Amazon Music Unlimited e può essere riprodotta in streaming sul ricevitore tramite Chromecast o dalle app su una Amazon Fire TV Stick 4K o Apple TV 4K collegata.

(Image credit: Sony )

Analisi: I ricevitori A/V pronti per il futuro

I sintoamplificatori AV Sony sono ora dotati di un supporto HDMI 2.1 completo, che li rende perfetti compagni di home theater per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X | S. I modelli più recenti di Sony rientrano esattamente in questa categoria e offrono un'ampia gamma di opzioni di espansione tecnologiche, tra cui il funzionamento con Sonos e altre funzioni di integrazione domestica.

All'evento Sony di Austin ho avuto l'opportunità di ascoltare musica codificata in 360 Reality Audio (Come Through, di H.E.R. e Chris Brown), e l'avventuroso mix basato su oggetti ha fatto un uso generoso dello spazio a 360 gradi. Anche la musica a due canali può essere upmixata in 360 Reality Audio, quindi è una funzione che può essere applicata anche alle sorgenti precedenti.

La sala demo dell'home theater in cui ho guardato filmati e ascoltato musica era equipaggiata con la nuova ammiraglia STR-AZ7000ES di Sony, e la presentazione 9.6.4 - con l'utilizzo di diffusori e subwoofer KEF, nientemeno - era molto coinvolgente.