PS Portal si aggiorna: ora puoi registrare le sessioni cloud e molto altro

Un nuovo aggiornamento per PlayStation Portal è disponibile da oggi e introduce diverse novità pensate per migliorare l’esperienza d’uso, in particolare durante l’utilizzo della Cloud Game Streaming Beta.

Come spiegato sul blog ufficiale PlayStation, una delle novità principali è la possibilità di ordinare i giochi nel catalogo. Gli utenti potranno ora scegliere tra tre opzioni di visualizzazione: aggiunti di recente a PS Plus (predefinito), ordine alfabetico e data di uscita.

La funzione più interessante è però la nuova opzione per catturare gameplay durante lo streaming in cloud. Premendo una volta il tasto Create si apre il menu dedicato, tenendolo premuto si scatta uno screenshot, mentre con un doppio tocco si avvia o si interrompe la registrazione video.

Come su PS5, immagini e clip saranno automaticamente salvate sul cloud, con la possibilità di accedervi in seguito tramite l'app PlayStation. Le catture resteranno disponibili per 14 giorni.

Infine, arriva anche un sistema di coda automatica per le sessioni cloud: quando un server è pieno, verrà mostrato il tempo d’attesa stimato, e il gioco si avvierà automaticamente appena sarà disponibile uno slot libero.

L’aggiornamento di oggi per PlayStation Portal introduce anche una pausa automatica del gameplay in determinate situazioni: ad esempio, quando si apre il menu rapido della console, quando si preme il tasto di accensione per entrare in modalità riposo o in caso di messaggi di errore di sistema.

Inoltre, se la sessione di gioco rimane inattiva per oltre 10 minuti, il sistema invierà una notifica di avviso prima di interrompere lo streaming. Al termine di ogni sessione, comparirà anche una schermata per lasciare un feedback sulla qualità dell’esperienza.

L’aggiornamento è in distribuzione da oggi e, secondo TechRadar Gaming, pesa circa 92 MB (disponibile dalle ore 13:00 italiane). Sony ha ricordato che il Cloud Streaming è ancora in fase beta, per cui le funzionalità introdotte in questo periodo potrebbero cambiare o essere diverse da quelle presenti nel servizio definitivo.