Pico sorpassa Meta: arriva il tracker VR che fa davvero la differenza

Pico ha appena annunciato un aggiornamento per una delle sue funzioni più apprezzate in ambito realtà virtuale: un nuovo sensore di movimento dedicato alla vita. E ancora una volta, non posso fare a meno di desiderare che anche il mio Meta Quest 3 possa offrire qualcosa di simile.

Quando ho provato il Pico 4 Ultra lo scorso anno, uno degli elementi più interessanti erano proprio i sensori di movimento aggiuntivi, spesso inclusi gratuitamente nei bundle promozionali del visore. Bastava fissarli ai piedi per ottenere un tracciamento preciso degli arti inferiori, rendendo l’esperienza nei giochi compatibili molto più coinvolgente.

Con il supporto anche al tracciamento delle mani, il sistema permetteva un’interazione completa e realistica del corpo nello spazio virtuale, come se ci si trovasse davvero all’interno di un altro mondo. E ora, con il nuovo tracker posizionabile in vita, Pico compie un ulteriore passo avanti verso un’esperienza full-body senza precedenti.

(Image credit: Pico)

Ora, quella soluzione semplice ma efficace arriva in una nuova versione: il Pico Motion Tracker per la vita. Il dispositivo è disponibile al prezzo di 39,99 sterline (circa 50 dollari / 85 euro).

Non abbiamo ancora avuto modo di provarlo personalmente, ma considerando quanto siano precisi i sensori per i piedi già esistenti, ci aspettiamo che anche questo nuovo tracker per la vita mantenga un livello qualitativo molto alto, specialmente nei titoli compatibili come VRChat o nei giochi PCVR collegati tramite la funzione Pico Connect.

Un accessorio simile potrebbe rivelarsi perfetto per esperienze VR basate sul movimento, come allenamenti fitness, giochi di danza, o persino per usare nuovi oggetti virtuali come un hula hoop. Non resta che attendere e vedere come verrà integrato nei vari titoli supportati.