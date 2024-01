Samsung, tra le novità audio 2024 c'è anche uno speaker che sembra un'opera d'arte

As we haven't had images of the Samsung HW-Q990D, here is 2023's Samsung HW-Q990C (pictured)

Il CES 2024 è imminente e Samsung ha annunciato le sue offerte audio per il nuovo anno, che includono una nuova gamma di soundbar e un altoparlante wireless chiamato Music Frame dal formato decisamente insolito. Sebbene non ci siano informazioni su prezzi ufficiali, date di uscita e disponibilità dei prodotti nelle varie regioni, siamo certi che vedremo tutta la nuova gamma audio Samsung, inclusi i suddetti dispositivi, al CES 2024.

Samsung ha prodotto alcune delle migliori soundbar del 2023 quindi ci aspettiamo di vedere novità interessanti in quest'ambito, ma probabilmente il prodotto più intrigante di quest'anno è il Samsung Music Frame. Questo dispositivo propone un concetto simile a quello dei televisori The Frame di Samsung (che consentono di visualizzare opere d'arte digitalizzate quando il TV è in modalità standby e hanno un design simile alla cornice di un quadro. Il Music Frame mira a fornire musica o audio home theater in modo discreto, mimetizzandosi con l'ambiente circostante grazie al suo formato inedito che ricorda molto la cornice di un quadro e consente di visualizzare opere d'arte mentre riproduce il segnale audio.

Il Music Frame può essere utilizzato come diffusore indipendente e abbinato a TV e soundbar Samsung compatibili per fungere da diffusore principale o da subwoofer. È anche possibile accoppiarne due insieme per ottenere un effetto surround. Ogni Music Frame è dotato di due tweeter, due woofer e due midrange. Il dispositivo utilizza anche la tecnologia Samsung Space Fit che adatta l'audio all'ambiente in cui si trova.

Oltre alla Music Frame, Samsung ha presentato la sua linea di soundbar 2024, con in testa la Samsung HW-Q990D, l'erede della fantastica Samsung HW-Q990C, una delle migliori soundbar Dolby Atmos disponibili. Dispone di 11.1.4 canali (gli stessi della Q990C), supporta il Dolby Atmos wireless e ora dispone di passthrough 4K 120Hz per le console di gioco, una caratteristica che mancava alla Q990C. C'è anche la modalità Party Play, che regola l'HW-Q990D in modo da riprodurre un suono bilanciato in tutto il sistema quando si ascolta la musica per garantire la migliore esperienza possibile.

Samsung ha anche annunciato la sua gamma di soundbar ultrasottili, tra cui la HW-S800D, progettata per essere affiancata ai TV sottili di Samsung e dotata di Space Fit Sound Pro per adattare il suono all'ambiente circostante.

Samsung Music Frame: innovazione o trovata commerciale?

I TV Frame di Samsung si sono rivelati molto popolari tra gli amanti del design. Poiché un numero sempre maggiore di siti di streaming, come Netflix e Disney Plus, dispone di un ampio catalogo di spettacoli in Dolby Atmos, l'esperienza dell'home theater sta diventando sempre più accessibile a tutti. Il più delle volte però, l'utente preferisce evitare impianti audio ingombranti, soprattutto in appartamenti o case di piccole dimensioni. In situazioni simili il Music Frame potrebbe rivelarsi una trovata geniale.

Questo dispositivo offre un ottimo compromesso tra design e funzionalità. Al di la dell'estetica accattivante, questo dispositivo è estremamente versatile e si basa sulla connessione Wi-Fi, quindi offre un audio di qualità superiore rispetto al Bluetooth.

Inoltre, come i TV The Frame, si mescola alla perfezione con l'arredamento del salotto e funge da "quadro" digitale abbellendo l'ambiente domestico. I televisori Samsung Frame sono molto belli e hanno una funzione simile, ma costano più dei loro corrispettivi tradizionali a parità di specifiche. Ci auguriamo che il Music Frame, diversamente, ponga maggiormente l'accento sulle funzioni pur proponendo un design particolare.

Per quanto riguarda la soundbar Samsung HW-Q990D dovrebbe offrire le stesse brillanti prestazioni che ci aspettiamo da un paio d'anni a questa parte dalle soundbar top di Samsung. Inoltre, con l'aggiunta del passthrough 4K 120Hz la Q990D potrebbe rivelarsi il sistema soundbar home theater definitivo per gamer e audiofili. Non vediamo l'ora di averla in redazione per provarla!