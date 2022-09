TV, cuffie e soundbar: le novità TP Vision per l'intrattenimento

Che succede? TP Vision ha da poco presentato una nuova linea di prodotti audio e video. Perché è importante? Le novità includono nuovi TV OLED e Mini LED, soundbar Dolby Atmos, cuffie e auricolari wireless.

TP Vision, azienda con licenza di produzione di prodotti a marchio Philips, ha da poco presentato dei dispositivi destinati all'intrattenimento casalingo, tra cui spiccano tre nuovi TV, soundbar Dolby Atmos, cuffie e auricolari wireless.

OLED+937, OLED+907 e PML9507 Mini LED: i nuovi TV di TP Vision

OLED+937

Il primo tra i nuovi modelli di TV è OLED+937, dotata di pannello da 65" o 77" OLED EX di ultima generazione. Si tratta di un televisore con tecnologia AI Dual Engine di Philips e dissipatore di calore, che gli consentono di offrire un accentuato picco di luminosità in grado di raggiungere i 1300 nit.

Oltre a ciò, è anche presente il supporto HDR avanzato attraverso la CPU P5 AI Intelligent Dual Engine, in grado di mappare i contenuti per ogni immagine. Il comparto audio presenta una configurazione 5.1.2 Bowers & Wilkins da 95W e sono presenti alcune tecnologie come Philips Amblight Next Generation, per il controllo individuale di ogni LED e una gamma di colori più ampia, oltre che al supporto per Nvidia G-SYNC e AMD Freesync Premium, garantendo un ottima esperienza anche in ambito videoludico, quando viene collegata una Xbox Series X o una PS5.

OLED+907

OLED+907 è anch'esso un TV OLED EX da 1300 nit di luminosità, disponibile nelle dimensioni da 48, 55 e 65 pollici. È dotato di sistema audio 3.1 Bowers & Wilkins da 80W, con disposizione sinistra, destra, centro, insieme a un subwoofer posteriore, e di processore di immagine P5 AI di 6a generazione, nonché della funzionalità Ambilight Next Generation. Presente anche il supporto a G-SYNC e Freesync Premium per la modalità gaming.

PML9507 - Mini LED

Il PML9507 è un nuovo TV che si va aggiungere al catalogo di TV Mini LED di TP Vision. È disponibile con un pannello da 55, 65 o 75 pollici da 120Hz con un picco di luminosità di 1500 nit ed è dotato del processore d'immagine Philips P5 AI di 6a generazione e tecnologia Ambilight Next Generation. Il sistema audio include una configurazione 2.1 da 70W, con due tweeter orientati verso il basso, due midrange e un subwoofer a triplo anello posto dietro.

È compatibile con Freesync Premium e può riprodurre contenuti in modalità 4K 120VRR.

Disponibilità e prezzi:

I nuovi TV di TP Vision saranno disponibili a partire dal quarto trimestre 2022

OLED+937

65 pollici: €3.499

77 pollici: €4.799

OLED+907

48 pollici: €1599

55 pollici: €1999

65 pollici: €2999

PML9507 - Mini LED

55 pollici: €1.599

65 pollici: €2.199

75 pollici: €2.999

Nuove soundbar Dolby Atmos

Philips Fidelio

Philips Fidelio è una soundbar con una configurazione canali 7.1.2, che include due altoparlanti e un subwoofer. I due altoparlanti sono dotati di driver da 2,5 pollici orientati verso l'alto, mentre il subwoofer ha invece una dimensione di 3,5 pollici ed è dotato di radiatore passivo, oltre a illuminazione LED Ambilight.

Gli altoparlanti sono indipendenti e possono inoltre essere utilizzati come unità singole o in coppia stereo, oltre che come estensione della soundbar stessa, con un driver dedicato Dolby Atmos.

È inoltre presente la compatibilità con DTS Play-Fi, uno standard wireless che consente l'interoperabilità con altri prodotti compatibili, rilevandone automaticamente la presenza e ottimizzandone le prestazioni.

La soundbar Philips Fidelio sarà disponibile dal quarto trimestre di quest'anno, con i seguenti prezzi:

Soundbar: €899

Altoparlanti: €329,99

Subwoofer: €549,99

B8907, B8507, B7807 e B7207

Si tratta di quattro nuovi modelli di soundbar ciascuna dei quali ha una differente configurazione di canali. Tutti i modelli hanno una potenza elevata in uscita, subwoofer wireless, dei tweeter laterali sia a destra che a sinistra e un supporto integrato per il montaggio a parete. Tutti i modelli hanno la compatibilità con il Dolby Atmos, connettività eARC e passthrough 4K.

B8907 ha una configurazione 3.1.2 e una potenza di 720 W, è possibile estendere i canali fino a 5.1.2 grazie alla connettività DTS Play-Fi, attraverso l'aggiunta di diffusori compatibili. La soundbar è del tutto simile a B8507, che differisce soltanto per la potenza di 600 W.

B7807 ha invece una configurazione 3.1, con canale centrale dedicato, tweeter laterali e subwoofer wireless da 8 pollici. La potenza è di 620 W.

B7207 è infine una soundbar 2.1 con 520 W di potenza e tweeter laterali.

Disponibilità e prezzi

Tutte le soundbar saranno disponibili da quarto trimestre di quest'anno alle seguenti cifre:

B8907: €649,99

B7807: €399,99

B7207: €299,99

Cuffie e auricolari wireless per ogni uso

Fra i nuovi prodotti annunciati da TP Vision sono infine presenti nuove cuffie e auricolari pensati per diversi ambiti, dallo sport, al lavoro e il relax.

Il modello A7607 un modello sportivo a conduzione ossea, con grado di protezione IP66 per l'acqua e la polvere e microfono per la soppressione dei rumori di fondo. L'autonomia è di 9 ore con soli 15 minuti di ricarica.

Le K4607 sono invece degli auricolari pensati per bambini, pensate per proteggere le orecchie dai volumi elevati. Il design a conduzione ossea consente di ascoltare l'audio in cuffia continuano a sentire l'ambiente circostante e anche conversare. Sono compatibili con il Bluetooth 5.2 ed è anche presente un limitatore per il volume.

H8507 sono infine delle cuffie wireless pensate per il lavoro ibrido e per il relax. Hanno dei driver da 40mm e tecnologia Noise Cancelling Pro. Il microfono ad asta removibile permette anche di utilizzarle per la comunicazione sia professionale che videoludica. Includono un pratico dongle Bluetooth pre-accoppiato, con cui è possibile facilmente passare da un PC all'altro, mentre con la funzionalità multipoint ci si può collegare direttamente al telefono senza dover riaccoppiarle. L'autonomia è di 55 ore.

Disponibilità e prezzi

Gli auricolari e le cuffie saranno disponibili partire dal quarto trimestre 2022 al prezzo di:

A7607: €199,99

K4607: €99,99

H8507: €229,99