Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida a tutti i metodi per salvare

In Kingdom Come: Deliverance II, la gestione del salvataggio è fondamentale per evitare di perdere ore di gioco. Il sistema di salvataggio non è libero come in molti altri titoli, ma offre diverse opzioni strategiche che aggiungono profondità all'esperienza di gioco. In questa guida, esploreremo tutti i metodi disponibili per garantire che ogni vostro passo sia protetto.

Kingdom Come Deliverance 2: Dormire in un Letto

Una delle soluzioni più semplici e gratuite per salvare è dormire in un letto. Potrete trovare letti nelle taverne, dove potrete affittare una stanza, o in altre aree specifiche, che offrono letti gratuiti. Dormire non solo salva il gioco, ma ripristina anche parte della salute, preparandovi meglio per le sfide future.

Kingdom Come Deliverance 2: Usare la Grappa del Salvatore

Se non avete accesso a un letto, potete utilizzare il Saviour Schnapps, una pozione che consente un salvataggio istantaneo. Potrete acquistarla dai mercanti, trovarla nei bottini dei nemici o crearla voi stessi tramite l'alchimia. Ecco come prepararla:

- Versate il vino nel calderone come base.

- Aggiungete l'ortica e fate bollire per due giri della clessidra.

- Macinate la belladonna e aggiungetela al calderone, facendola bollire per un altro giro.

- Filtrate la pozione e trasferitela in una fiala.

Kingdom Come Deliverance 2: Salvataggio Automatico nei checkpoint

Il gioco salva automaticamente in momenti chiave, come all'inizio o alla fine di una missione. Sebbene questa opzione sia comoda, non copre tutti gli eventi importanti, quindi è sempre utile avere altre opzioni di salvataggio a portata di mano.

Kingdom Come Deliverance 2: Salvataggio e uscita

Se desiderate terminare la sessione, potete scegliere l'opzione Salva ed esci dal menu di pausa. Questo metodo salva i progressi ma annulla il salvataggio una volta che riavviate il gioco, quindi non è utile per riprendere eventuali errori o per fare esperimenti.

Seguendo questi metodi, sarete pronti a salvare la vostra partita e affrontare le sfide di Kingdom Come: Deliverance 2 con maggiore tranquillità.

