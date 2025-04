Google si gioca tutto sull’IA: in arrivo un investimento da 75 miliardi di dollari

La casa madre di Google, Alphabet, ha confermato il proprio impegno a investire miliardi di dollari per potenziare l'infrastruttura tecnologica dedicata all’intelligenza artificiale e al cloud computing.

Sundar Pichai, CEO di Alphabet, è salito sul palco del Google Cloud Next 25 di Las Vegas per elogiare i progressi dell’azienda nel settore e ribadire l’intenzione di continuare a investire in modo massiccio. Solo nel 2025, Alphabet prevede di destinare circa 75 miliardi di dollari all’espansione della propria capacità infrastrutturale, con l’obiettivo di spingere sempre più in là i limiti dell’IA, nonostante le incertezze economiche a livello globale.

Investire in IA

«La possibilità di migliorare la vita delle persone e reinventare il modo in cui funzionano le cose è il motivo per cui Google investe nell’intelligenza artificiale da oltre dieci anni», ha dichiarato Sundar Pichai, CEO di Alphabet, durante il Google Cloud Next 25 di Las Vegas.

«Riteniamo che sia il modo più importante per portare avanti la nostra missione: organizzare le informazioni del mondo e renderle accessibili e utili per tutti, anche grazie a Google Cloud. L’opportunità offerta dall’IA è tra le più grandi di sempre», ha sottolineato.

Proprio per questo, Google ha deciso di puntare sull’intero stack dell’innovazione in ambito IA, a partire dalle infrastrutture che la alimentano. Pichai ha annunciato un investimento record di 75 miliardi di dollari previsto per il 2025, destinato a potenziare server e data center, con l’obiettivo di sostenere il business del cloud computing intelligente.

«Abbiamo bisogno che la nostra infrastruttura funzioni alla velocità di Google», ha aggiunto, «con una latenza prossima allo zero, per supportare servizi come la Ricerca, Gmail e Google Foto, utilizzati da miliardi di persone nel mondo».

Durante l’evento, Pichai ha anche svelato che la rete globale di Google copre oltre 200 paesi e territori, con più di 3,2 milioni di chilometri di fibra ottica. E per potenziare ulteriormente questo ecosistema, l’azienda aprirà la sua Cloud Wide Area Network alle aziende che utilizzano Google Cloud a livello internazionale.

«Siamo entusiasti delle possibilità che si aprono e non vediamo l’ora di scoprire cosa costruirete», ha concluso Pichai. «Il nostro obiettivo è portare i progressi dell’intelligenza artificiale in ogni livello del nostro stack, integrandoli in tutti i nostri prodotti e piattaforme. Far arrivare queste innovazioni nelle mani di utenti e aziende è la chiave per continuare a innovare e superare i limiti di ciò che oggi è possibile, per noi e per voi. Il risultato? Più velocità, più efficienza e un’innovazione migliore per tutti».