Wix lancia Astro: l’IA che gestisce (quasi) tutto al posto tuo

Wix, uno dei principali strumenti per la creazione di siti web, ha annunciato il lancio di Astro, un nuovo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, pensato per aiutare aziende e professionisti a gestire e far crescere il proprio sito in modo ancora più semplice ed efficiente.

Astro è progettato per monitorare le performance del sito, creare nuovi contenuti, ottimizzare attività aziendali e supportare l’espansione del business. Secondo Wix, l’assistente include centinaia di funzionalità integrate – il numero più alto mai incluso in uno strumento simile dall’azienda – con nuove capacità aggiunte quotidianamente.

“Astro integra in un’unica interfaccia funzionalità potenti, semplificando la gestione del business per i nostri utenti,” ha spiegato Guy Sopher, responsabile della AI Platform Group di Wix. “Grazie a suggerimenti personalizzati e analisi in tempo reale, diventa una guida affidabile per migliorare e potenziare i propri progetti online.”

Gli utenti possono interagire con Astro tramite input conversazionali, richiedendo analisi, modifiche o interventi direttamente all’assistente, in modo naturale e immediato. Un’ulteriore evoluzione per chi cerca efficienza e automazione nella gestione del proprio sito.

Disponibile ora

In un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, Wix ha illustrato più nel dettaglio le funzionalità offerte dal nuovo assistente Astro, pensato per supportare gli utenti nella gestione quotidiana e nella crescita del proprio sito web.

Tra le principali capacità dell’assistente troviamo:

- Analisi e ottimizzazione basate sui dati: Astro consente di monitorare le performance del sito e analizzare il comportamento dei visitatori per individuare aree di miglioramento.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

- Creazione di contenuti: gli utenti possono generare e gestire articoli per blog, contenuti multimediali, campagne di email marketing e testi per i social in pochi clic.

- Espansione del business: l’assistente facilita l’aggiunta di nuovi prodotti, l’esplorazione di opzioni di dropshipping e l’ampliamento delle attività commerciali online.

- Gestione semplificata di abbonamenti e permessi: consente un controllo diretto su piani premium, consigli personalizzati e impostazioni di accesso.

Al momento, Astro è disponibile in lingua inglese per gli utenti Wix e Wix Studio, con un piano di rilascio progressivo anche per le altre lingue.

Wix ha inoltre annunciato che Astro sarà solo il primo di una nuova generazione di agenti intelligenti, pensati per aumentare la produttività e offrire ulteriori strumenti per monetizzare e far crescere le attività online.

Questo annuncio segue una serie di implementazioni simili da parte dell’azienda, come l’assistente AI per la creazione di temi, l’agente virtuale per l’assistenza clienti e il Business Launcher.