Fotocamere 2020: tutte le notizie e le indiscrezioni

Il 2019 è stato un grande anno per la fotografia, ha introdotto alcune delle migliori macchine fotografiche per ogni settore. A conti fatti il 2020 sarà un altro anno di grandi successi, con rumors che suggeriscono molti nuovi prodotti in arrivo.

Tra le grandi novità del 2019, il mostruoso modello in medio formato GFX 100 di Fujifilm, così come la S1 H di Panasonic pronta per il 6K e la super conveniente EOS RP di Canon. La A7R IV di Sony ha alzato ulteriormente il livello delle fotocamere Full Frame mirrorless, con un imponente sensore Full Frame da 61 MP.

E ora cosa succede? Abbiamo un'idea di cosa aspettarci, dato che alcuni produttori hanno già detto dove vogliono andare a parare con le loro fasce di mercato.

Dopo aver fatto il punto della situazione riguardo all’anno precedente possiamo iniziare a mettere insieme un'immagine approssimativa dei prodotti che le principali aziende produttrici di macchine fotografiche potrebbero voler realizzare in questo 2020 e i prodotti su cui i fotografi più esigenti potranno mettere le mani.

Qui sotto è presente la lista con le varie anteprime riguardo i rumors dei principali produttori, da Canon e Nikon fino a Panasonic e Olympus.

Camera rumors 2020

Rumors di Canon per il 2020 Canon ha confermato che è in cantiere una sorella maggiore per la EOS R e la EOS RP e ha confermato anche il rilascio della EOS 1D X Mark II, l’ammiraglia DSLR di Canon per eccellenza, perfetta per i fotografi sportivi. È possibile che ci siano anche degli aggiornamenti per la Canon EOS 5D mark IV.

Rumors di Nikon per il 2020 Con l’introduzione delle fotocamere Nikon Full Frame mirrorless Z6 e Z7 e la APS-C Z50 appena rilasciata sul mercato, pensiamo in un possibile arrivo della Z9, un modello ammiraglia destinato ai fotografi professionisti, in grado di contrastare Sony Alpha A7R IV, A9 II e Canon 1DX m3. O forse un modello destinato ai vlogger ma più economico della Z50. Sappiamo anche con certezza che la DSLR Nikon D6 è in arrivo.

Rumors di Sony per il 2020 Con l'arrivo di Alpha A7 III e Alpha A7R IV, la fantastica Alpha A7S II necessita di un aggiornamento, infatti da ormai 2 anni si sta parlando dell’arrivo della A7s III . L’arrivo di Alpha A6600 ci fa pensare invece che la A7000 non vedrà mai la luce del sole, ma speriamo in una presentazione a sorpresa.

Rumors di Fujifilm per il 2020 Fujifilm ha avuto un 2019 molto impegnativo, con la GFX 100 , la X-A7 e la X-Pro3 che sono state rilasciate recentemente. È previsto una X-H2, la X-H1 ha bisogno di un aggiornamento, pensiamo infatti in un possibile rilascio entro questo 2020.

Rumors di Panasonic per il 2020 Dopo aver dato il via a una nuovissima gamma Full Frame mirrorless con la S1 R , la S1 e la recente S1 H, quale nuove sorprese avrà in serbo per gli utenti Panasonic per il prossimo anno? Forse la nuova GH6?