Amazon Echo, prezzo, disponibilità in Italia, specifiche

Sono arrivati i nuovi dispositivi Amazon Echo 2019. I dispositivi per rendere smart la vostra abitazione si rifanno il look (e non solo). Amazon infatti ha presentato cinque nuovi altoparlanti della gamma Echo per il 2019, tra cui un altoparlante Hi-Fi chiamato Echo Studio, un nuovo Echo Dot con un display LED e un Echo con presa a muro, chiamato Echo Flex.

Stanno ancora emergendo dettagli sui componenti della famiglia Echo, ma noi abbiamo fatto del nostro meglio per racchiudere in questo articolo tutto quello che sappiamo su questi nuovi altoparlanti. Troverete informazioni sulle caratteristiche, il prezzo e la data di uscita. Buona lettura.

Amazon Echo Dot (2019) prezzo e data di uscita

Amazon ha aggiornato il suo altoparlante smart più famoso, Amazon Echo Dot, aggiungendo un display LED che mostra l'ora.

Il nuovo Amazon Echo Dot con orologio, stando a quanto dice l'azienda, può mostrare anche altre informazioni come la temperatura e gli orari delle sveglie. Amazon ha presentato il nuovo modello nel corso della conferenza di presentazione dei prodotti per il 2019, tenutasi a Seattle.

Nel tentativo di portare Alexa anche in camera vostra, Amazon afferma che, se usato come sveglia, è possibile premere la parte superiore del dispositivo per posticipare la sveglia di qualche minuto, così da dormire un po' di più.

Amazon Echo Dot è disponibile per il preordine da oggi e ha un prezzo di 69,99 euro. Amazon inizierà le spedizioni per l'Italia entro la fine dell'anno.

Nuovo Amazon Echo (2019): prezzo e data di uscita

Amazon Echo è anch'esso rinnovato. Infatti può contare su un nuovo sistema audio che, ci auguriamo, migliorerà le prestazioni "sonore" del dispositivo, visto che il precedessore non brillava, da questo punto di vista.

Il nuovo Amazon Echo (2019) adesso dispone "della stessa architettura audio di Echo Plus, compresi driver in neodimio, woofer da tre pollici e un volume posteriore migliorato, in modo da potenziare i bassi e rendere più chiari i medi e gli alti", come affermato da Amazon stessa.

Al di là dell'aspetto un po' più voluminoso, Amazon Echo (2019) non presenta grandi differenze rispetto all'Echo dello scorso anno. Troviamo la solita griglia in tessuto a circondare tutto il dispositivo. Arriva però un nuovo colore che Amazon ha chiamato "Tessuto Blu-Grigio".

Su Amazon è possibile preordinare il nuovo Echo ad un prezzo di 99,99 euro. Sempre dal sito apprendiamo che sarà disponibile a partire dal 16 ottobre 2019.

Amazon Echo Studio: prezzo e data di uscita

Ecco la prima novità assoluta nella gamma dei prodotti Echo. Amazon Echo Studio, che secondo il colosso mondiale dell'e-commerce, è "l'altoparlante più innovativo mai prodotto da Amazon".

Amazon aggiunge che "è il primo smart speaker che porta l'audio 3D di Dolby Atmos direttamente nel salotto di casa vostra". Rimane da vedere se Studio disporrà veramente di Dolby Atmos surround con tutti i crismi o se fornirà un'approssimazione della tecnologia.

Il nuovo altoparlante intelligente sfrutta "microfoni Alexa integrati" per "calibrarsi automaticamente e fare un modello della stanza in cui ci si trova" in modo da garantire una qualità sonora di alto livello in tutti gli ambienti della vostra abitazione.

Amazon Echo Studio ha un prezzo di 199,99 euro, è possibile preordinarlo da oggi e sarà disponibile a partire dal 7 novembre 2019.

Amazon Echo Flex: prezzo e data di uscita

Chiudiamo con Echo Flex, la versione più elementare dei dispositivi Amazon Echo.

Sostanzialmente si tratta di un microfono bidirezionale che si attacca a una qualunque presa. Non riproduce musica, ma può informarvi sul punteggio della vostra squadra del cuore quando sta giocando una partita, controllare i dispositivi smart presenti a casa vostra e rispondere a domande generiche.

Oltre al microfono, su Echo Flex trovia spazio una porta USB integrata in modo da poter caricare facilmente il proprio smartphone.

Amazon Echo Flex ha un prezzo di 29,99 euro è possibile preordinarlo ed è disponibile a partire dal 14 novembre 2019.