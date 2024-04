Lenovo presenta la nuova gamma di workstation ThinkPad con funzioni AI

Lenovo ha appena presentato la sua nuova gamma di workstation portatili progettate per soddisfare le esigenze di professionisti impegnati in complessi flussi di lavoro AI e in altri campi avanzati.

La nuova serie ThinkPad include i modelli P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 e P14s i Gen 5, tutti dotati di specifiche di alto livello e componenti all'avanguardia. Questi nuovi dispositivi sono progettati per potenziare la produttività dei professionisti nei settori della progettazione, dell'ingegneria, della scienza dei dati e del contenuto creativo.

Ma vediamo nello specifico quali sono le novità proposte da Lenovo.

ThinkPad P1 Gen 7: una potente workstation pronta per l'AI

(Image credit: Lenovo)

Il ThinkPad P1 Gen 7 è il fiore all'occhiello della nuova linea, progettato per machine learning e altre attività intensive. La struttura in alluminio garantisce una maggiore durabilità, e il dispositivo è alimentato dalla versione Intel vPro Evo Edition con processori Intel Core Ultra, insieme a una NPU integrata e una GPU NVIDIA RTX Ada Generation. Questa combinazione permette al dispositivo di gestire flussi di lavoro complessi con facilità, ottimizzando sia le prestazioni che l'efficienza energetica.

Questo modello include un display da 16 pollici con rapporto 16:10 e cornici sottili, offrendo un rapporto schermo-corpo del 91,7%. Il dispositivo può essere configurato con un touch screen OLED per una visione cristallina e include funzionalità di calibrazione del colore, Dolby Vision e riduzione della luce blu. È ideale per creatori di contenuti, data scientist e sviluppatori di applicazioni CAD.

Questo laptop è anche la prima workstation mobile a includere la memoria LPDDR5x LPCAMM, introdotta da Micron in collaborazione con Lenovo, migliorando l'efficienza energetica e la larghezza di banda.

ThinkPad P16v i Gen 2

(Image credit: Lenovo)

Il Lenovo ThinkPad P16v i Gen 2, disponibile da maggio 2024, offre un mix di potenza e prestazioni in un design elegante con un display da 16 pollici. Include un sistema di raffreddamento a doppio flusso termico per gestire carichi di lavoro pesanti e una GPU NVIDIA RTX 3000 Ada, fornendo eccellenti capacità di elaborazione e analisi dei dati.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ogni giorno ultime notizie, recensioni, opinioni, analisi, offerte e altro ancora dal mondo della tecnologia. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

ThinkPad P16s i Gen 3 e P14s i Gen 5

Image 1 of 2 (Image credit: Lenovo) (Image credit: Lenovo)

Queste workstation offrono un mix ideale tra potenza e mobilità. Il P16s i Gen 3 offre un telaio sottile e leggero con un display da 16 pollici, mentre il P14s i Gen 5 è una delle workstation mobili Lenovo più compatte e leggere, con un display da 14,5 pollici. Entrambi i modelli possono essere configurati con GPU NVIDIA RTX 500 Ada Generation e memoria DDR5, rendendoli ideali per lavori AI-accelerati e flussi di lavoro con software come AutoCAD, Revit e SolidWorks.

Prestazioni e Sicurezza

Le nuove workstation Lenovo non sono solo potenti, ma anche affidabili e sicure. Testate secondo gli standard MIL-SPEC, garantiscono la resistenza negli ambienti di lavoro più esigenti. Inoltre, la suite di soluzioni ThinkShield protegge i dati degli utenti con funzionalità come un TPM discreto per la crittografia e un BIOS autoriparabile.

Disponibilità e prezzi

Le nuove workstation saranno disponibili nelle seguenti date e a questi prezzi: