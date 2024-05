TCL annuncia il TV QD-Mini LED più grande al mondo e altre novità per il 2024

Durante l'evento "Time to Go Big" tenutosi a Milano il 9 maggio, TCL ha presentato la sua nuova gamma di prodotti 2024 tra cui smartphone, condizionatori e soprattutto la sua nuova serie di televisori.

L'azienda ha riscosso un certo successo negli ultimi anni ed è una delle poche realtà che sta facendo registrare dati di vendita positivi a livello nazionale. Noi abbiamo avuto modo di provare i TV TCL ai quali abbiamo dedicato un approfondimento nel quale parliamo dei pregi e difetti dei modelli testati.

Del resto questo brand si è evoluto molto negli anni e sta raggiungendo degli standard qualitativi molto interessanti e la nuova gamma di TV TCL promette una visualizzazione senza precedenti per appassionati di cinema, sport e videogiochi. Ma ora andiamo a vedere nello specifico quali sono le novità proposte dal brand.

Nuovi TV TCL

(Image credit: TCL)

Tra le novità, spicca il modello 115X955 Max, un TV QD-Mini LED da 115 pollici, il più grande mai prodotto. Questo dispositivo offre una luminosità di picco di 5000 nit e oltre 20.000 zone di local dimming per immagini HDR straordinariamente vivide e dettagliate. Con aggiunte come il Game Master Pro 3.0 e l'HDMI 2.1, si adatta perfettamente a film, streaming e giochi.

TCL ha anche reintrodotto il popolare TV da 98 pollici nelle serie C65 e C85, entrambi progettati con tecnologie avanzate per un'esperienza visiva e sonora immersiva. I modelli vantano la tecnologia Quantum Dot per una riproduzione del colore estremamente precisa e un suono potente fornito dagli impianti audio Onkyo integrati.

La serie C85 offre inoltre TV QD-Mini LED 4K in varie dimensioni, da 85 a 65 pollici, con local dimming fino a 2.160 zone e luminosità di picco 3500nit. La serie C65, disponibile in diverse dimensioni fino a 43 pollici, offre sia la tecnologia QLED PRO sia un sistema audio Onkyo con subwoofer integrato.

Per gli appassionati di giochi, la serie P75 offre nanotecnologia Wide Color Gamut per immagini realistiche e supporto per Game Master 3.0 e Game Accelerator a 120Hz, garantendo fluidità di gioco.

Smartphone, tablet e occhiali AR

(Image credit: TCL)

TCL ha presentato i nuovi smartphone della Serie 50, che comprende TCL 50 5G, TCL 50 SE e TCL 505. Questi dispositivi si distinguono per la loro connettività estesa e qualità superiore del display grazie alla tecnologia NXTVISION, garantendo un'esperienza utente ottimizzata. Il TCL 50 5G e il TCL 50 SE, entrambi con certificazione Android Enterprise Recommended.

Parallelamente, TCL espande le sue innovazioni nel settore dei display con i suoi tablet dotati di tecnologia NXTPAPER, che offre un'esperienza di visualizzazione delicata sugli occhi simile alla carta, ideale per ridurre lo sforzo visivo. Il TCL 40 NXTPAPER e il TCL 40 NXTPAPER 5G presentano schermi ad alta definizione e un'esperienza audio-visiva arricchita, con ampio spazio di archiviazione e RAM espandibile per un multitasking fluido e produttivo. Il tablet TCL NXTPAPER 14, inoltre, introduce un display avanzato CPL da 14.3 pollici, che promette di mimare la luce naturale, previsto per il lancio nel 2024.

Tra le altre novità, TCL ha svelato gli occhiali TCL RayNeo Air 2, che definiscono nuovi standard per l'esperienza visiva mobile. Leggeri e versatili, questi occhiali XR offrono un campo visivo equivalente a un display da 201 pollici e sono ottimizzati per il gaming, la visione di film e l'uso professionale, con un comfort garantito per l'intera giornata e protezione per gli occhi certificata da TÜV Rheinland.

Condizionatori

(Image credit: TCL)

Infine TCL ha presentato due nuove serie condizionatori, FreshIN 2.0 e BreezeIN, progettate per migliorare significativamente la qualità dell'aria e il comfort abitativo.

Il modello FreshIN 2.0, disponibile nelle potenze di 9000 e 12000 BTU/h, offre una funzionalità unica di ricambio dell'aria. Attraverso una tubazione collegata all'esterno, il dispositivo non solo immette aria fresca all'interno ma espelle anche quella viziata, operando in modo simile ai polmoni umani. Questo sistema consente agli utenti di gestire la qualità dell'aria interna attraverso quattro modalità diverse, inclusa una che modella il processo di respirazione.

Parallelamente, la serie BreezeIN, disponibile in versioni multi split con potenze da 9000 a 24000 BTU/h, si concentra su una distribuzione dell'aria più gentile e uniforme. Grazie alla tecnologia Gentle Wind, che utilizza oltre 1.000 micro-fori, BreezeIN evita la formazione di correnti d'aria fredda, garantendo una diffusione dell'aria più ampia e piacevole. Inoltre, questi climatizzatori possono essere integrati in un ecosistema domestico intelligente, collegandosi a smart TV e smartphone tramite l'app TCL HOME o controllati vocalmente attraverso Alexa e Google Assistant.