Nintendo Switch 2 avrà un'autonomia decisamente bassa

Nuove indiscrezioni suggeriscono che Nintendo Switch 2 avrà prestazioni migliori quando è agganciato al dock, ma forse non altrettanto in modalità portatile.

Durante una recente discussione sul podcast Broken Silicon tra i creatori di contenuti Moore's Law Is Dead e The Phawx sulla prossima console di Nintendo, è stato detto che ci si aspetta di vedere un ray-tracing di livello Xbox Series S per il dispositivo e che la durata della batteria sarà molto diversa rispetto al Nintendo Switch di lancio (via IGN).

Moore's Law Is Dead ha dichiarato in particolare di aver sentito voci secondo le quali la durata della batteria dello Switch 2 sarà "più veloce di quanto ci aspettiamo" quando è in modalità docked, tuttavia, quando non è docked "sarà pazzescamente bassa".

Il creatore di contenuti afferma che questo è dovuto al fatto che Nintendo vuole una durata della batteria migliore rispetto alla scorsa generazione, mentre The Phawx aggiunge che l'azienda sta puntando sia a prolungare la durata della batteria sia a permettere alla console di avere una ventola a basso numero di giri.

Nintendo non ha ancora annunciato ufficialmente la prossima console Switch, ma le indiscrezioni che circolano sono numerose, in quanto l'azienda, così come Sony e Microsoft, guarda alla prossima generazione di console.

Se verrà rivelato uno Switch 2, la notizia dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno, anche se un rapporto dell'agenzia di stampa giapponese Nikkei ha riferito che l'arrivo della console potrebbe essere ritardato fino al 2025 per evitare carenze di scorte, il che è in linea con le voci che circolano sul lancio dello Switch 2 all'inizio del 2025.

Più di recente, abbiamo appreso che un dirigente di Nintendo ha lasciato intendere che lo Switch 2 sarà dotato di retrocompatibilità, consentendo agli utenti di pagare i loro attuali giochi per Switch sul dispositivo di nuova generazione.