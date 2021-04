Set Lego, i più belli di sempre

Oggi vogliamo presentarvi alcuni dei più iconici set Lego che passeranno alla storia. Intendiamoci, i Lego sono nati come giocattoli per bambini e tutti amano giocare con loro, ma i set Lego che vi presentiamo in questo articolo non sono esattamente giocattoli e nemmeno oggetti economici. Sono dei piccoli capolavori, costruibili e collezionabili, che pescano a piene mani dalla cinematografia hollywoodiana, dall'architettura, dalla tecnologia meccanica e, perché no, dalla fantasia umana.

La maggior parte dei set Lego che vi presentiamo oggi appartiene ad alcune serie che non fanno parte del Lego System. Alcuni set portano infatti il marchio Lego Technic, lanciato ormai nel lontano 1984, che offre una gamma di componenti più complessa rispetto alla linea tradizionale e comprende, pur se in forma semplificata, parti meccaniche, ingranaggi, pistoni pneumatici, controlli elettrici, luci e motori di diverso tipo.

Un'altra linea che presenta alcuni set davvero apprezzabili è la Lego Creator, introdotta nel 2007, che permette di costruire edifici, animali, veicoli e robot. Alcuni set della linea Creator, chiamati 3-in-1 possono essere persino montati in 3 differenti modalità, tutte funzionali al gioco, per offrire una migliore differenziazione e una maggiore longevità del set.

I migliori set Lego del 2021

Un subset della linea Creator è la Creator Expert indirizzata ad adulti, collezionisti e modellisti, e porta in dote alcuni pezzi veramente esaltanti, come la Sydney Opera House o il Big Ben, che andremo a presentarvi oggi.

In effetti abbiamo trovato così tanti set Lego meravigliosi durante le nostre ricerche che per noi è stato davvero difficile selezionarne un numero limitato.

Il Castello Disney (set Lego 71040)

Il castello Disney che vi mostriamo in questo set Lego è composto da ben 4000 pezzi, e rappresenta in una scala piuttosto veritiera la sua controparte reale. L'edificio fa parte del Magic Kingdom, il primo parco a tema costruito all'inizio degli anni '70 all'interno del centro divertimenti Walt Disney World a Bay Lake in Florida. Il castello reale si ispira al fiabesco Castello di Neuschwanstein, edificato alla fine del XIX nella Germania Bavarese da Re Ludwig II di Baviera.

Il Castello Disney fa parte della fiaba di Cenerentola e misura 74 cm di altezza, 48 cm di larghezza e 31 cm di profondità. Le stanze nella parte posteriore del set sono ispirate alle più romantiche fiabe Disney, come Aladdin o la Bella e la Bestia. Il set è stato presentato nel 2016 e si trova in vendita ad un prezzo intorno a €350. A nostro avviso si tratta di prezzo ragionevole, vista la complessità e l'accuratezza del playset.

La Morte Nera di Star Wars (set Lego 75159)

Chi non conosce La Morte Nera? Nel caso ve la siate persa si tratta di un'astronave "Juggernaut" facente parte dell'universo di Star Wars, anzi per essere più precisi è una stazione da battaglia spaziale, apparsa proprio nel primo film della serie, Guerre Stellari del 1977.

Il set lego 75159 rappresenta un perfetto spaccato della Morte Nera. Lego ha deciso di presentarla come spaccato proprio per dare la possibilità di giocarci, mostrandovi le strutture e le tecnologie al suo interno. In alternativa avreste avuto tra le mani una palla di acciaio praticamente sigillata, con un unico condotto di scarico, che nel film permette a Luke Skywalker e alla sua navicella X-Wing di distruggerla.

Questo set non rispetta assolutamente le proporzioni, dato che la Morte Nera, o almeno, una delle sue prime edizioni, è grande quanto una piccola luna. Anche questo set è composto da più di 4000 pezzi, misura 41 cm di altezza e 42 cm di altezza, per un peso di circa 6 Kg. La Morte Nera di Star Wars è ancora in vendita, ma il suo prezzo farà di tutto per scoraggiarvi dall'acquisto. Costa infatti oltre €700.

Sydney Opera House (set Lego 10234)

Questo set Lego rappresenta il teatro dell'Opera di Sydney, una delle più iconiche opere di architettura del ventesimo secolo, simbolo della città di Sidney e di tutto il continente australiano. Progettato dall'architetto Danese Jørn Utzon, è stato inaugurato nel 1973. La sala concerti al suo interno ha quasi 3000 posti e ospita un organo dotato di oltre 10000 canne.

Il set 10234, presentato nel 2013, rappresenta in maniera molto fedele l'opera architettonica, grazie all'utilizzo di quasi 3000 differenti parti Lego. Le dimensioni del teatro in versione Lego sono 63 x 38 cm di base e 28 cm di altezza. Il suo prezzo al momento della presentazione era di €360, ma non essendo più disponibile è possibile acquistarlo con cifre maggiorate di circa il 30%. Un vero e proprio investimento per gli anni a venire, in pratica.

Pirati dei Caraibi - Silent Mary (set Lego 71042)

La favolosa nave fantasma da guerra capitanata da Armando Salazar. Geniale! Questo set rappresenta l'iconica (e fittizia) nave cacciatrice di pirati dell'armata Spagnola del XVIII secolo e compare solamente nel film "La vendetta di Salazar", del 2017.

Pur avendo solo 2200 pezzi circa, il set è veramente bello da guardare e molto dettagliato. Non rispetta le proporzioni reali ma a colpo d'occhio sembra davvero la nave vista nel film. Il set è disponibile dal 2017 e si trova ancora in vendita per una cifra tutto sommato modesta, poco sopra €400.

La nave misura 68 cm di lunghezza, per 48 cm di altezza e ha una larghezza di 22 cm.

Escavatore "Liebherr R 9800" (set Lego 42100)

Questo set Lego fa parte della linea Technic e rappresenta nientemeno che il Liebherr R 9800, l'escavatore minerario più grande al mondo!

Il macchinario originale ha un peso di oltre 800.000 kg, ossia 800 tonnellate, e ben 4000 CV di potenza, che eroga attraverso una coppia di motori a 16 cilindri posizionati a V. L'R 9800 consuma nientemeno che 20.000 litri di gasolio al giorno, ma ciò non deve sorprendere, il suo braccio è lungo 20 metri e può raccogliere oltre 16 metri cubi di terreno in una sola volta.

Non ci meravigliamo che Lego abbia scelto questo mostro tecnologico per realizzare il suo set 42100! Il modello Lego è lungo 65 cm, largo 27 cm e alto 39 cm. Composto da oltre 4000 pezzi, dispone di 2 Smart Hub, 7 motori (3 XL e 4 L) e può essere controllato tramite l'app gratuita Control+ di Lego Technic.

Il set è uscito alla fine del 2019 e rispetto a quelli già visti finora possiamo considerarlo quasi economico, dato che viene venduto ad un prezzo (scontato) poco superiore a €350.

La Torre di Orthanc de "Il Signore degli Anelli" (set Lego 10237)

Pensiamo che ogni fan del Signore degli Anelli dovrebbe avere questo set Lego nel proprio salotto. Rappresenta un luogo epico, visto per la prima volta nella trilogia iniziale de "Il Signore degli Anelli". La torre centrale di Isengard è una fortezza Númenoreana situata al confine nord occidentale della regione di Gondor, nella Terra di Mezzo. Questa struttura, chiamata anche La Torre Nera, è la dimora di Saruman e dalla saga veniamo a sapere che la sua altezza è di 300 metri ed è realizzata in pietra nera liscia che la rende praticamente invulnerabile.

La torre del nostro set Lego ovviamente è più bassa, ma comunque notevole, dato che misura 73 cm in altezza, con una base di 21 x 16 cm. Il set non viene più prodotto, ma è possibile ancora trovarlo in alcuni shop online e su eBay per cifre variabili tra €450 e €600. Non esattamente economica, ma ancora accessibile.

L'Helicarrier dello S.H.I.E.L.D., Marvel Cinematic Universe (set Lego 76042)

Se siete amanti dei Lego e del MCU, l'Helicarrier dello S.H.I.E.L.D. è praticamente un must. Questo set Lego rappresenta la gigantesca base volante dello S.H.I.E.L.D., un'agenzia di sicurezza fittizia facente parte delle Nazioni Unite, capitanata dal Colonnello Nick Fury. La fortezza, secondo la fiction, è stata prodotta in almeno 20 esemplari nel corso degli anni ed è apparsa per la prima volta nel numero 135 del fumetto Strange Tales, pubblicato nel 1965 da Marvel negli USA.

La versione Lego della Helicarrier è uscita nel corso del 2019 ed è composta da quasi 3000 pezzi. Una volta assemblata misura 80 cm di lunghezza, 45 di larghezza e 29 di altezza. Vi servirà un salotto piuttosto grande per poterne sfoggiare un'esemplare. Ma non è detto che ciò sia un problema per molti, visto che il suo prezzo non lo rende esattamente un oggetto economico, infatti lo si trova in rete a partire da cifre prossime a €700.

Giardini di NINJAGO City (set Lego 71741)

Il set Lego che rappresenta i giardini Ninjago City è, a nostro parere, uno dei set Lego più belli messi a disposizione dall'azienda. Ninjago è un franchising LEGO lanciato ormai 10 anni fa, composto da diversi videogiochi, serie animate e film.

Chi non ha mai sognato di combattere nei panni di un ninja all'interno di uno scenario che rappresenta perfettamente i giardini e le abitazioni di una città asiatica? Adesso ne avrete la possibilità. Questo set fa parte della linea 3-in-1 e può essere arrangiato differentemente per garantire una giocabilità infinita, ma non sfigurerà nemmeno sul mobile del salotto o nella vostra camera.

Il set ha un numero di pezzi esagerato, ben 5685! E anche le sue misure non sono niente male, nella sua configurazione principale misura 73 cm di altezza, per 44 di lunghezza e 33 di larghezza. Essendo un set maggiormente orientato al gioco rispetto ad altri rappresentati nel nostro articolo, include tantissimi personaggi (ben 19), ma anche robot, draghi e diversi mezzi di trasporto. Il playset perfetto per gli appassionati della serie.

Il Big Ben di Londra (Set Lego 10253)

Se siete mai stati a Londra lo avrete sicuramente visto di persona. Nel peggiore dei casi non ci siete stati e vi siete limitati a vederlo in TV, nei puzzle, sui giornali, in rete e nei cartelloni pubblicitari. Ovunque, in pratica. Il Big Ben è la torre con orologio in stile neogotico più famosa al mondo ed è situata accanto al Palazzo di Westminster a Londra. In realtà Big Ben è il nome della campana più grande, ma è ormai uso comune chiamare in questo modo sia l'orologio, che il campanile (il cui vero nome è Elizabeth Tower). La torre è stata inaugurata alla fine degli anni 50 del XIX secolo.

Il set Lego Creator Expert 10253 riesce a rappresentare la struttura in maniera impeccabile, grazie a quasi 4200 differenti parti Lego. Questo set è bellissimo, ma piuttosto datato e ormai fuori produzione. Ad ogni modo è ancora possibile acquistarlo. I prezzi in rete si aggirano intorno a €500.

La caserma dei vigili del fuoco di Ghostbusters (set Lego 75827)

Abbiamo lasciato questo set per ultimo solamente perchè è il nostro preferito in assoluto. La vecchia caserma dei pompieri del film Ghostbusters! Vista per la prima volta nel film Ghostbusters del 1984 e successivamente in Ghostbusters II del 1989, è un edificio dell'inizio del XX° secolo che si trova nel quartiere Tribeca di New York. La stazione dei pompieri è tutt'oggi attiva e conserva ancora alcuni dei loghi usati per girare i film capolavoro degli anni 80.

Il set, che comprende oltre 4600 pezzi è uscito nel 2016 e include oltre alla caserma, anche i Ghostbusters e altri personaggi. Ovviamente se decidete di acquistarlo, e vi avvisiamo non sarà economico, non potete farvi mancare l'insostituibile Ecto-1, set Lego 10274.

La caserma dei pompieri è alta 45,5 cm, profonda 45 cm e larga 27,5 cm e si può trovare per circa €800. Molto cara, ma è quasi normale, dato che ormai è fuori produzione.