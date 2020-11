Lego, ecco i set supercari da tenere d'occhio al Black Friday

Se siete appassionato di Lego, sapete anche che questi "giocattoli" sono prodotti piuttosto costosi. Certo, ci sono confezioni che costano una decina di euro e vanno benissimo se volete fare un regalo a un bambino, ma in genere le cifre in gioco sono parecchio più alte. Ed ecco perché i Lego sono tra i prodotti da tenere d'occhio in periodi come il Black Friday e il Cyber Monday. Anzi, vale la pena di tenere d'occhio iniziative specifiche come il Black Friday su lego.com e il Black Friday di Amazon.

Ovviamente, se non avessimo problemi di spazio o limiti di budget, basterebbe scegliere ciò che più ci piace dalla lista dei migliori set Lego. Ma le cose non sono sempre così facili, e ci sono confezioni che costano veramente tantissimo. Ne abbiamo selezionate alcune, che sono effettivamente acquistabili già oggi, sebbene a prezzi molto alti. Il nostro consiglio è di aspettare qualche giorno e vedere se arrivano sconti interessanti.

Lego Star Wars Star Destroyer (Image credit: Lego)

1. Lego Star Wars Imperial Star Destroyer 75252

I Lego di Star Wars sono moltissimi, con prezzi adatti a tutte le tasche. Ma ci sono alcune confezioni di lusso che solo pochi potranno permettersi. Questo Star Destroyer per esempio si compone di 4.785 pezzi e costa €699. Una volta montato sarà lungo circa un metro, quindi assicuratevi di avere lo spazio adeguato per esporlo in casa.

È adatto a tutti gli appassionati di Lego e ai collezionisti, ma ovviamente strizza l'occhio in particolare agli amanti di Star Wars. Oltre all'astronave ci sono solo un paio di personaggi, che risultano davvero minuscoli rispetto al Destroyer finito.

Lego Star Wars Millennium Falcon (Image credit: Lego)

2. Lego Star Wars Millennium Falcon 75192

Un altro set Lego dedicato a Star Wars, e anche uno dei set Lego più cari che abbiamo mai visto. Sul sito Lego costa €899, ma altrove il prezzo è anche più alto. Lego Millemium Falcon 75192, d'altra parte, è un set semplicemente spettacolare.

È naturalmente un prodotto da collezione, pensato per essere esposto in una teca e posizionato in un posto speciale. Di certo non è il tipo di confezione che finisce smontata dentro una scatola di plastica, nella stanza dei bambini. I personaggi inclusi sono Han Solo, Chewbacca, Leia, Rey and Finn. Si compone di 7541 pezzi in totale, quindi vi servirà buona parte delle vacanze natalizie per finirlo.

Ci sono stati altri Millenium Falcon nella storia di Lego, e alcuni sono ancora in commercio a prezzi più bassi, come potete vedere qui sotto.

Lego Identity and Landscape Kit (Image credit: Lego)

3. Lego Identity and Landscape Kit 2000430

Questo è un set Lego decisamente insolito, oltre a essere uno dei più costosi. Non è infatti un progetto specifico, ma una collezione di pezzi e animali Duplo, realizzati per scopi istruttivi.

Non è quindi il tipo di prodotto per collezionisti che ci si potrebbe aspettare, ma merita sicuramente di stare nella lista dei prodotti più cari e curiosi che Lego abbia mai proposto.

Lego Harry Potter Hogwarts Castle (Image credit: Lego)

4. Lego Harry Potter Castello di Hogwarts 71043

Come con Star Wars, anche nel caso di Harry Potter ci sono moltissimi set Lego in commercio. Ma nessuno è come questo castello di Hogwarts da 6000 pezzi. Al momento ci vogliono 399 euro per averlo, e per questo speriamo tanto di vederlo scontato al Black Friday.

Incluse nella confezione ci sono ben 27 microfigures, personaggi più piccoli rispetto alle solite misure Lego, le cui dimensioni permettono di apprezzare l'insieme con un maggiore senso delle proporzioni. C'è persino un piccolo platano picchiatore, un draghetto e molto altro.

Se avete un posto dove esporlo in casa, farà un figurone con ... beh con chiunque no?

Lego Technic Lamborghini Sian (Image credit: Lego)

5. Lego Technic Lamborghini Sian 42115

Ecco un Set che si trova già leggermente scontato su negozi terzi, rispetto al sito Lego. Questa Lamborghini da 3.696 pezzi è davvero bellissima, ma ha un assemblaggio un po' più complesso rispetto alla maggior parte dei Lego.

Gli appassionati di auto conoscono benissimo la Lamborhini Sian, e qui ne troveranno una versione con sterzo funzionante, pistoni mobili e sospensioni. Davvero molto realistica (per essere un Lego) e di sicuro costa molto meno di una vera Lambo.

Lego Liebherr Excavator (Image credit: Lego)

6. Lego Technic Escavatore Liebherr R 9800

Chiudiamo con un modello Lego Technic, la linea di prodotti che da decenni appassiona aspiranti ingegneri e appassionati di tecnica e tecnologia. Costa €449 e lo si trova già oggi a prezzi leggermente più bassi.

Ha 4.108 pezzi, un po' più della Lamborghini. Vi serviranno per costruire una macchina fantastica, con molte parti in movimento e un motore controllabile tramite app. Non è una cosa per tutti, ma molti lo ameranno alla follia.