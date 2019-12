Le migliori bilance smart del 2019: come monitorare peso e forma fisica da casa

Vuoi tenere monitorato il tuo peso e la tua salute generale con un fitness tracker o uno smartwatch? Purtroppo questo non è possibile con un dispositivo indossabile.

Ecco perché le aziende che producono prodotti per il fitness, come podometri e cardiofrequenzimetri, hanno iniziato a progettare anche bilance smart.

Le bilance intelligenti si collegano a Internet per tenere d'occhio il tuo peso e invieranno i risultati a un'app associata, oltre a offrire una varietà di funzioni che le bilance tradizionali non hanno.

Abbiamo provato una varietà di prodotti diversi e di seguito troverai la nostra selezione delle migliori bilance intelligenti.

Abbiamo tenuto in considerazione le caratteristiche offerte, il design e il prezzo di ciascun prodotto, quindi sicuramente troverai la migliore opzione per la tua prossima bilancia.

Ci sono anche prodotti più recenti che stiamo testando al momento o che vorremmo testare presto, tra cui la Xiaomi Mi Smart Scale che potrebbe comparire presto nella nostra classifica.

1. Withings / Nokia Body+

La nostra bilancia smart preferita

Metriche: Peso, BMI e massa corporea | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: display da 2,4 x 1,6 pollici | Durata della batteria: 18 mesi, utilizza batterie AAA | Dimensioni: 32,5 x 32,5 x 2,3 cm | Colori: Bianco o nero | Unità tracciate: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a otto

Design premium

Funzione IMC

No cardiofrequenzimentro

In passato, questa bilancia aveva il marchio Nokia, ma ora è tornata al brand Withings.

Withings offre tre diversi prodotti, tutti presenti in classifica, e questa è la nostra opzione preferita per la fascia media in termini di funzionalità, prezzo e design premium.

È abbastanza leggera da poterla spostare facilmente all’interno del bagno, sincronizzerà tutti i dati personali direttamente su un'app chiamata Health Mate (disponibile su iOS e Android) e monitorerà anche alcune interessanti statistiche.

Ad esempio può monitorare il vostro indice di massa e la composizione corporea. È in grado sostanzialmente di darvi un'idea della percentuale di acqua, ossa e muscoli del vostro corpo.

Non tutti i prodotti vantano questa funzione, se state cercando di aumentare la massa muscolare o perdere peso, troverete questa metrica indispensabile.

2. Withings / Nokia Body

Un’alternativa economica

Metriche: Peso, BMI | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: display da 2,4 x 1,6 pollici | Durata della batteria: 18 mesi, utilizza batterie AAA | Dimensioni: 32,5 x 32,5 x 2,3 cm | Colori: Bianco o nero | Unità tracciate: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a otto

Prezzo

Funzione IMC

Poche funzioni

La nostra seconda scelta consigliata viene ancora da Withings e, sebbene il set di funzionalità non sia paragonabile a quello della Body+, ha un prezzo più basso che renderà felice la maggior parte dei consumatori.

È la bilancia ideale per monitorare il vostro peso con l'app Health Mate, e qualsiasi peso riusciate a raggiungere questo verrà registrato lì man mano che vi pesate.

Withings Body non è in grado di analizzare la composizione corporea, ma è un'opzione interessante per chi ha un budget limitato.

3. Fitbit Aria 2

Portata limitata, design delizioso

Metriche: Peso, BMI, massa corporea | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: N / A | Durata della batteria: N / A, utilizza batterie AA | Dimensioni: 31,2 x 31,2 x 3,3 cm | Colori: Bianco o nero | Unità tracciate: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a otto

Design

Molte funzioni

Autonomia

Possiedi già un fitness tracker o uno smartwatch Fitbit? Fitbit Aria 2 si collega direttamente all'app ufficiale per darvi una panoramica completa della vostra forma fisica.

La maggior parte delle funzioni di Body + sono disponibili qui, quindi sarete in grado di tenere d'occhio la percentuale di massa grassa e massa magra anche con lo smartwatch. Tutti questi dati verranno quindi collegati all'app Fitbit e vi verranno fornite anche informazioni sulla vostra salute.

I prodotti Withings vincono per il prezzo, ma potreste scegliere questa bilancia se possedete già un prodotto Fitbit per usarli insieme.

4. Garmin Index Scale

L’opzione migliore per i fan di Garmin

Metriche: Peso, BMI, massa corporea | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: N / A, LCD | Durata della batteria: 9 mesi, utilizza batterie AA | Dimensioni: 35 x 31 x 3 cm | Colori: Bianco o nero | Unità tracciate: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a 16

IMC

Grande display

Prezzo

Proprio come Body +, questa bilancia è in grado di misurare la massa grassa e la percentuale di acqua, nonché la massa muscolare e la massa ossea.

Il prezzo è più alto della Body +, ma se cercate funzionalità di fascia alta e vi piace un design più raffinato questa è la bilancia che fa per voi.

Ve la consigliamo in particolare se avete già un fitness tracker/smartwatch Garmin, poiché l'integrazione con l'app funziona molto bene e vi consente di avere tutte le vostre statistiche in un unico posto.

5. Withings / Nokia Body Cardio

Più costoso, ma non siamo sicuri del perché

Metriche: Peso, BMI, massa corporea e frequenza cardiaca | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: display da 2,4 x 1,6 pollici | Durata della batteria: Un anno, ricaricabile | Dimensioni: 32,5 x 32,5 x 1,8 cm | Colori: Bianco o nero | Unità tracciate: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a otto

Cardiofrequenzimetro

Design

Prezzo

La bilancia Withings Body Cardio è tra le più belle che abbiamo testato, un vero oggetto di design per il vostro bagno, e offre le stesse feature di Body+.

Quando sono uscite, le bilance Body Cardio avevano una funzione chiamata Pulse Wave Velocity che misurava la rigidità dell'aorta, una patologia cardiovascolare.

A gennaio 2018, la FDA ha chiesto all’azienda di rimuovere la funzionalità in America, il che significa che non è più possibile utilizzarla e non è chiaro se verrà restituita.

Sostanzialmente molti dei vantaggi di questa bilancia vengono persi, se non contiamo il design premium e il fatto che queste bilance possono anche misurare la frequenza cardiaca.

Se possedete già un fitness tracker o uno smartwatch, è probabile che abbiate cardiofrequenzimetro, quindi non avrete bisogno necessariamente di questa funzione.

Ci piace il design di Body Cardio, ma non pensiamo che il design e il cardiofrequenzimetro integrato siano un aggiornamento abbastanza grande da giustificare i soldi extra che spenderai rispetto a Withings Body +.