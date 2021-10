Recensione Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Recensione in due minuti

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 fa del minimalismo la sua arma vincente. A prima vista sembra un dispositivo semplice ed essenziale, e in effetti risulta fin da subito accessibile e intuitiva, mettendo l'utente a proprio agio fin dal primo utilizzo. Non ci sono tantissime funzioni, caratteristica che, in questo caso, più che un difetto rispecchia a pieno la natura minimalista di Mi Body Composition Scale 2. Detto questo basta scaricare l'app Mi Fit di Xiaomi per accedere a un set di funzioni piuttosto ampio e che riesce a soddisfare le esigenze di gran parte degli utenti.

Da non confondere con Xiaomi Mi Smart Scale 2, Mi Body Composition Scale 2 utilizza il sistema BIA (bioelectrical Impedance Analysis) per fornire dati su peso, massa muscolare, massa grassa, massa ossea, grasso viscerale, metabolismo di base e idratazione corporea oltre a fornire un punteggio complessivo sul vostro stato di forma.

(Image credit: Jamie Carter)

L'app Mi Fit serve a gestire tutte le funzioni e delineare un punteggio complessivo che può essere inserito (solo se volete) in una classifica globale. Il bello è che, volendo, Mi Body Composition Scale 2 può essere usata come una semplice bilancia.

Tra le funzioni manca solo il cardiofrequenzimetro, problema secondario se avete uno smartwatch o un fitness tracker.

Prezzo e data di lancio

Lanciata da Xiaomi in 2020, Mi Body Composition Scale 2 è l'aggiornamento della precedente Mi Body Composition Scale lanciata nel 2018. La bilancia smart si può acquistare sul sito ufficiale Xiaomi a un prezzo di 34,99€, anche se al momento della stesura si trova in offerta a soli 14,99€. Spesso si trova a prezzi inferiori rispetto al listino anche da venditori di terze parti.

Accertatevi di acquistare Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 (codice prodotto 2XMTZC05HM) e non Xiaomi Mi Smart Scale 2, dato che si tratta di due prodotti apparentemente simili ma completamente diversi in termini di funzioni.

Design

Look minimale

Pesa solo 1.7kg

Necessita di 4 batterie AAA

Mi Body Composition Scale 2 fa del minimalismo il suo punto di forza. Ricoperta con uno strato di vetro rinforzato, la bilancia smart Xiaomi misura 300 x 300 x 25mm, ha angoli arrotondati e una finitura lucida che resiste molto bene alle impronte. Il design è impreziosito da un display LCD piuttosto ampio che mostra il peso corporeo (solo quello). Quando la bilancia è spenta o in standby il display diventa "invisibile". Al centro troviamo un logo "Mi", mentre sui lati spiccano i sensori in acciaio per la misurazione dei valori.

(Image credit: Jamie Carter)

La bilancia comunica con lo smartphone tramite una connessione Bluetooth 5.0 ed è alimentata da quattro batterie AAA incluse nella confezione insieme al manuale di istruzioni. Avremmo preferito una batteria integrata, anche se a detta di Xiaomi, Mi Body Composition Scale 2 ha un'autonomia di 12 mesi.

Prestazioni

Ben bilanciata e solida

Sensori precisi

Manca il cardiofrequenzimetro

Mi Body Composition Scale 2 dispone di sensori di pressione ad alta precisione. Saliteci sopra e conoscerete il vostro peso esatto in pochi secondi. Potete provare a pesarvi dopo qualche minuto per verificare che la bilancia sia tarata completamente. Durante i nostri test abbiamo ottenuto risultati estremamente precisi.

A differenza di altre bilance smart, Mi Body Composition Scale 2 rimane ben salda a terra quando ci salite sopra (anche se siete molto pesanti). Per controllare altri valori oltre al peso è necessario utilizzarla senza calzini, dato che la bilancia smart richiede il contatto con l'epidermide per analizzare la composizione corporea.

(Image credit: Jamie Carter)

Potete anche misurare il vostro equilibrio salendo sulla bilancia con una gamba sola e rimanendoci per qualche secondo.

Manca il Wi-Fi, ma non è un grande problema. Molti bagni risultano distanti dal router e spesso il segnale non è ottimale in questa parte della casa; tuttavia Mi Body Composition Scale 2 può contare su una connessione Bluetooth per comunicare con il vostro smartphone o smartwatch.

(Image credit: Jamie Carter)

Applicazione dedicata

Semplice da usare e chiara da leggere

Calcola l'età corporea e il peso ideale

Si può sincronizzare con Apple Health, Google Fit e Samsung Health

Mi Body Composition Scale 2 si può usare come una semplice bilancia, ma associandola all'app Mi Fit potete accedere a un mondo di funzioni. I parametri rilevati da Mi Body Composition Scale 2 vengono poi inviati al vostro smartphone o smartwatch tramite Bluetooth e in seguito memorizzati nel cloud. A questo punto i dati vengono sincronizzati con l'app Apple Health, Google Fit o Samsung Health.

Anche se l'app Mi Fit include funzioni come passeggiata, corsa, calorie utilizzate ecc, potete usarla solo per monitorare il vostro peso. Tra i valori rilevati troviamo la percentuale di grasso corporeo, di muscoli, le proteine, l'acqua, la massa ossea, il grasso viscerale e il metabolismo basale (la quantità di calorie necessarie per mantenere il corpo funzionante a riposo).

(Image credit: Jamie Carter)

Tra i valori troviamo anche l'età corporea e il peso ideale (basato su altezza, età e BMI,". Per ottenere questo tipo di analisi è necessario inserire una serie di dati come sesso, data di nascita e altezza.

Compratela se...

Vi serve una nuova bilancia

Mi Body Composition Scale 2 ha un design cosi minimale e compatto da poter risultare un ottimo acquisto per tutti coloro che cercano una nuova bilancia per il bagno. Costa poco, è compatibile con Apple Health e Google Fit tramite l'app Mi Fit e dispone di un buon set di funzioni.

Più persone vogliono usarla

Mi Body Composition Scale 2 può memorizzare fino a 16 profili diversi rivelandosi perfetta per famiglie numerose e dispone di una "modalità visitatore" per evitare che qualcuno, per errore, possa compromettere le vostre medie.

Non compratela se...

Vi interessa solo il peso

Se non siete interessati a conoscere valori come la massa muscolare, il BMI, la massa ossea e il grasso corporeo vi conviene puntare alla più economica Xiaomi Mi Smart Scale 2.

Volete un sistema di notifiche sullo smartphone

Mi Body Composition Scale 2 è in grado di inviare dati al vostro smartphone, ma non invia alcuna notifica quando effettuate una nuova misurazione.