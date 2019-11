Fotocamere, sconti e offerte del Black Friday 2019

Trovare la macchina giusta è molto difficile e la scelta diventa ancora più complessa quando si hanno a disposizione una quantità così vasta di modelli, brand e tecnologie a disposizione. Per aiutarvi nella ricerca e nella scelta in tutte le diverse categorie, abbiamo messo insieme un elenco delle migliori telecamere e i loro attuali prezzi. Abbiamo incluso le migliori marche in ogni categoria che comprendono Canon, Nikon, e Panasonic per citarne alcuni.

Le fotocamere e videocamere che abbiamo inserito in questo articolo comprendono compatte fotocamere digitali, actioncam, fotocamere mirrorless, fotocamere DSLR per gli appassionati, fotocamere DSLR per i principianti, e videocamere e fotocamere a 360 gradi. Ogni categoria avrà un elenco che comprende diverse marche e i relativi prezzi in modo da essere in grado di scegliere la migliore fotocamera per le vostre esigenze e per le vostre tasche.

Black Friday, offerte su fotocamere e action cam

In questo articolo trovate le migliori offerte su fotocamere e videocamere in ogni momento dell'anno. Ma tra qualche settimane arriva il Black Friday, e subito dopo ci sarà il Cyber Monday. Significa che sono in arrivo sconti ancora più interessanti.

Fotocamere digitali compatte

Le fotocamere compatte, una volta erano conosciute come point-and-shoot, punta e scatta per via della loro alta praticità e compattezza ad esempio durante i viaggi o le escursioni. Le fotocamere compatte sono diventate molto di più di semplici macchine snapshot. In questi giorni troverete un sacco di offerte che faranno mettere una compatta in tasca al posto del telefono. Ovviamente, chi vuole una fotocamera compatta da turista o da fotografo amatore non vuole spendere molti soldi, quindi abbiamo pensato di consigliarvi delle macchine con un buon rapporto qualità-prezzo, con delle buone offerte che vi faranno risparmiare.

Action Cam

Se sei un appassionato di sport estremi e vuoi scattare delle foto e girare dei video, mentre sei in bici, sugli sci o stai facendo un’immersione nella barriera corallina...beh un’action cam è quello che fa per te.

Le action cam sono delle fotocamere molto robuste, costruite per resistere agli urti, le intemperie e le situazioni più difficili. La maggior parte delle action cam sono impermeabili o hanno un case protettivo che le rende resistenti all’acqua e perfette per le immersioni.Queste robuste, fotocamere impermeabili sono progettati per affrontare in viaggio. Come tutte le videocamere e fotocamere i prezzi non sono mai bassi specialmente se si cercano alte prestazioni. Qui sotto vi consigliamo le migliori action cam con il miglior rapporto qualità-prezzo, per tutte le fasce di prezzo con delle offerte molto convenienti.

Fotocamere Mirrorless

Come indicato dal nome, le mirrorless a differenza delle reflex non hanno al loro interno il classico sistema a specchi. Grazie all’assenza degli specchi le mirrorless risultano molto più leggere e compatte delle tradizionali DSLR. Le mirrorless possono essere usate per il punta e scatta un po’ come il cellulare per via delle dimensioni davvero ridotte, ma con il grande vantaggio di un’ottima qualità e la possibilità di poter cambiare le lenti in base alle esigenze.

Qui sotto abbiamo selezionato alcune delle nostre mirrorless preferite con delle offerte molto interessanti per varie fasce di prezzo.

Se stai prendendo seriamente la fotografia, è probabile che tu sia alla ricerca di una nuova fotocamera un po’ più professionale, con delle prestazioni decisamente superiori e delle tecnologie più avanzate.

Migliorando ci si rende conto delle proprie esigenze e si cerca una fotocamera su “misura” con delle tecnologie particolari, sensori migliori e più definiti, un autofocus più reattivo e un corpo migliore e professionale.

Ovviamente in questo settore i prezzi lievitano e se si desiderano certe caratteristiche bisogna essere pronti a spendere anche una certa somma. Qui sotto potete trovare le migliori offerte sempre aggiornate in modo da poter risparmiare durante l’acquisto.

Reflex Economiche

Un fotografo ai primi passi che voglia semplicemente fare belle foto e impratichirsi, probabilmente, non vuole spendere troppo. Le migliori reflex economiche sono in questo caso la scelta ideale. Potrebbe sorprendervi scoprire quanta qualità offrono questi modelli, e quanto poco costano rispetto ad altri modelli. E in ogni caso sono avanti anni luce rispetto al vostro smartphone.

Fotocamere a 360 gradi

Uno degli ultimi progressi tecnologici in fotografia sono le fotocamere a 360 gradi che consentono di scattere fotografie a 360 gradi, senza perdere nessun dettaglio da una prospettiva totalmente diversa.

Solitamente si utilizzano due lenti fisheye back-to-back, una per lato. Se queste foto abbastanza inusuali si valgono il loro prezzo non ve lo sappiamo dire, sta a voi decidere, ma noi vi consigliamo di guardare qui sotto le migliori offerte per le migliori camere a 360 gradi.