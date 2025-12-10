Il nuovo drone DJI è pazzesco, può portare 100Kg e salire fino a 6.000 metri

Il DJI FlyCart 100 è un nuovo drone per il trasporto di carichi pesanti.

Può trasportare fino a 100 kg e raggiungere altitudini fino a 6.000 metri.

È anche in grado di operare in una varietà di ambienti esigenti.

I droni DJI potrebbero trovarsi di fronte a un imminente divieto negli Stati Uniti, ma questo non ha impedito l'arrivo di nuovi modelli, anzi: il gigante cinese ha appena lanciato la sua macchina volante più potente finora, il DJI FlyCart 100, con un nome decisamente azzeccato.

Secondo un comunicato stampa di DJI, il FlyCart 100 potrebbe consegnare il tuo prossimo pacco, anche se, a meno che tu non sia sull'Everest o in un cantiere, probabilmente non sarà necessario. Questo perché è realizzato su misura per lavorare con carichi pesanti negli ambienti più difficili e, a quanto pare, non c'è quasi nulla che non possa fare. Potrebbe essere uno dei migliori droni in circolazione, anche se non è uno di quelli che porteresti con te per un servizio fotografico.

DJI afferma che il FlyCart 100 può trasportare carichi fino a 100 kg di peso, il che lo rende un'opzione robusta rispetto ai droni da consegna più standard. Su distanze più lunghe, può trasportare 65 kg per 12 chilometri, o 80 kg per sei chilometri, offrendo un'autonomia impressionante per pacchi consistenti.

Per fare ciò, è dotato di un verricello e un cavo di 30 metri, che possono essere ritirati a una velocità di 1,2 metri al secondo. Il verricello dispone anche di opzioni di rilascio e recupero automatiche e manuali.

Tale capacità di carico richiede una batteria potente. A questo proposito, DJI sottolinea che il FlyCart 100 supporta la ricarica ultra-veloce e dispone di batterie hot-swappable con un design ridondante, che consente al drone di continuare a funzionare anche quando una cella smette di operare. Le batterie possono anche essere riscaldate per mantenerle efficienti in condizioni di freddo.

Il prezzo è altrettanto pazzesco

(Image credit: DJI)

A proposito di condizioni estreme, DJI afferma che il suo nuovo drone può funzionare a temperature che vanno da $-20^\circ\text{C}$ a $40^\circ\text{C}$, resistere a venti fino a 12 metri al secondo e volare a un'altitudine massima di 6.000 metri, il che gli consentirebbe di scalare un buon numero di montagne altissime. Possiede una resistenza ad acqua e polvere con grado di protezione IP55, un sistema di rilevamento LiDAR per aiutarlo a evitare gli ostacoli, oltre a un paracadute integrato che, se necessario, ne rallenta la discesa a sette metri al secondo.

Nonostante tutto questo, non è il drone dall'aspetto più amichevole sul mercato. Le sue grandi dimensioni, il design angolare, le otto pale e gli accessori multipli gli conferiscono un'atmosfera cyberpunk, come se stesse andando sul set di un nuovo film di Terminator e si fosse perso lungo la strada. Se vedessi uno sciame di droni FlyCart 100 apparire all'orizzonte, sono sicuro che il mio cuore farebbe un sobbalzo.

Tuttavia, se ti trovi negli Stati Uniti, potresti non essere in grado di mettere le mani su uno di questi prodotti. Il governo statunitense si sta avvicinando a vietare i prodotti DJI dal suo territorio per presunte preoccupazioni sulla sicurezza nazionale, il che significa che il drone gigante dell'azienda potrebbe non fare mai la sua comparsa lì.

DJI non ha ancora fornito un prezzo ufficiale per il FlyCart 100. Stiamo verificando con DJI, ma altrove i prezzi sono stati elencati nell'ordine di $12.500 (£9.400 / AU$18.800). Potrebbe sembrare molto, ma questo non è un giocattolo per il consumatore.

Considerando ciò che è in grado di fare, è probabile che chiunque sia interessato alle sue capacità non si farà problemi a pagare una bella cifra per un drone che dichiara di poter affrontare le sfide più dure. Speriamo solo che il FlyCart 100 non trovi un modo per connettersi a Skynet e sviluppare ambizioni da HK-Aerial.