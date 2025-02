Potensic Atom 2 sfida DJI Mini 4K con nuove funzioni e riprese 4K HDR.

Riteniamo che il Potensic Atom sia la migliore alternativa ai droni DJI per la maggior parte dei principianti, e ora è stato annunciato il suo successore: il Potensic Atom 2. Questo modello introduce diverse nuove funzionalità senza stravolgere la formula originale, risultando comunque un aggiornamento ben rifinito e diventando un rivale diretto del DJI Mini 4K.

Le caratteristiche principali includono video 4K stabilizzati con gimbal e la possibilità di registrare in HDR, riprese verticali ottimizzate per i social, foto da 48MP, tracciamento AI del soggetto, oltre a una trasmissione migliorata fino a 10 km, con visualizzazione in Full HD a 30 fps e una latenza di soli 120 millisecondi.

Con l'Atom 2, Potensic introduce anche il suo primo servizio di assistenza post-vendita, che include sostituzioni rapide e supporto professionale, un’aggiunta interessante che potrebbe offrire maggiore tranquillità agli utenti in caso di problemi con il dispositivo.

Il Potensic Atom 2 viene venduto al prezzo di 349€, mentre il Fly More Combo, che include batterie aggiuntive e una stazione di ricarica, costa 479€. Rispetto al modello precedente, che aveva un prezzo di lancio di 319€ per la versione standard e 419€ per il pacchetto Fly More, il nuovo modello presenta un lieve aumento di prezzo, giustificato dai miglioramenti introdotti.

Il principale rivale di DJI (per i principianti) è appena migliorato

Consideriamo il DJI Mini 4K il miglior drone per principianti, mentre il Mini 4 Pro rappresenta la scelta ideale per chi non ha limiti di budget nel mondo dei droni entry-level. Tuttavia, le incertezze legate a possibili restrizioni su DJI in alcuni mercati hanno portato maggiore attenzione su alternative valide. Ed è qui che entra in gioco il Potensic Atom 2.

Sulla carta, l'Atom 2 si presenta come un aggiornamento raffinato rispetto al modello precedente. Non introduce rivoluzioni evidenti, ma questo drone sotto i 250 grammi migliora diversi aspetti e si propone come un serio concorrente del DJI Mini 4K.

È dotato di un sensore Sony CMOS da 12MP da 1/2 pollice, un nuovo obiettivo più luminoso con apertura f/1.8 e una risoluzione di output fino a 48MP per le foto, oltre a una nuova modalità HDR per i video. Potensic ha anche annunciato un futuro aggiornamento firmware che introdurrà la prima opzione di registrazione video in log. Questo tipo di profilo colore offre un'immagine più piatta, ideale per ottenere il massimo livello di dettaglio possibile, anche se richiede un'adeguata post-produzione per ottenere il miglior risultato.

Tra le altre caratteristiche, troviamo la funzione AI Follow, che traccia automaticamente i soggetti mantenendoli al centro dell'inquadratura, e l'AI Night Mode, progettato per migliorare la qualità delle immagini in condizioni di scarsa luminosità. Il drone offre anche la modalità Dolly Zoom, che consente di creare effetti cinematografici con un solo tocco, e il supporto per la fotografia panoramica, utile per catturare paesaggi ampi in modo semplice ed efficace.

Al momento non è ancora nota la data di inizio delle vendite per l'Atom 2, né abbiamo avuto l'opportunità di testarlo direttamente. Non appena sarà disponibile, forniremo ulteriori dettagli e un'analisi approfondita delle sue prestazioni.