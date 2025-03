Zero Zero Robotics presenta il Falcon Mini, il primo bi-copter sub-250g

(Immagine:: Zero Zero Robotics)

Zero Zero Robotics ha svelato il V-Copter Falcon Mini, un drone per principianti che si distingue dalla concorrenza e rappresenta un’alternativa interessante ai modelli DJI, soprattutto per chi cerca un’esperienza di volo più prolungata.

A differenza della maggior parte dei droni, che utilizzano quattro eliche (quadricotteri), il V-Copter Falcon Mini è un bicottero, con due sole eliche disposte a V sopra il corpo del drone.

Secondo Zero Zero Robotics, questo design garantisce un’accelerazione fulminea e un’agilità senza pari, superando in manovrabilità droni come il DJI Mini 4K. Inoltre, è dotato di una fotocamera 4K stabilizzata su tre assi, pensata per gli amanti della fotografia aerea.

La tecnologia bicottero non è una novità assoluta: nel 2020, l’azienda aveva già lanciato il V-Copter Falcon, un modello più grande e pesante (oltre 700g), soggetto a restrizioni di volo e normative più rigide. La versione "Mini", invece, pesa meno di 250g, rendendolo un’opzione molto più accessibile per i principianti.

Per ora, il V-Copter Falcon Mini è stato rivelato in anteprima sul sito di Zero Zero Robotics, ma non sono ancora stati annunciati prezzo o data di vendita. Tuttavia, è possibile iscriversi sul sito per ricevere offerte esclusive e aggiornamenti sul lancio.

(Image credit: Zero Zero Robotics)

Le due eliche del V-Copter Falcon Mini sono posizionate sopra il corpo del drone e, nel giro di millisecondi dall’accensione, si inclinano verso il basso per ottimizzare il flusso d’aria e la spinta, garantendo un’accelerazione potente e reattiva.

Queste due eliche possono funzionare in modo indipendente: inclinandosi in direzioni opposte, il drone è in grado di eseguire svolte rapide e manovre di precisione. Sul sito del V-Copter, è disponibile un video dimostrativo che mette in evidenza la stabilità di volo, resa possibile da micro-regolazioni in tempo reale e da una precisione di 0,01 gradi nell’angolo delle eliche. Insieme allo stabilizzatore su tre assi, il drone dovrebbe garantire riprese fluide in 4K.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Il V-Copter Falcon Mini offre anche un Reverse Flight Kit, che sblocca nuove abilità di volo e acrobazie come il volo capovolto e una rotazione inversa su un punto—funzionalità più orientate al divertimento che alle riprese aeree.

Dal punto di vista tecnico, questo drone sembra davvero promettente e ha sicuramente attirato la mia attenzione. Ma sarà davvero all’altezza delle aspettative? Lo scopriremo non appena sarà disponibile, con una recensione completa.