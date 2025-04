DJI Mavic 4 Pro, nuove immagini leak svelano il design completo del drone top di gamma

Nuove immagini trapelate offrono un primo sguardo dettagliato al successore del DJI Mavic 3 Pro, previsto per il 2024.

Le foto, diffuse dal noto insider @Quadro_News (tramite Notebookcheck), mostrano il nuovo drone da diverse angolazioni, insieme ad alcuni degli accessori che saranno disponibili.

Dal punto di vista estetico, il DJI Mavic 4 Pro sembra mantenere un design molto simile a quello del modello precedente. Tuttavia, si prevede l’aggiunta di nuovi sensori che, in combinazione con la tecnologia LiDAR, miglioreranno ulteriormente le capacità di evitamento degli ostacoli.

Anche per il nuovo modello sono attesi i pacchetti Fly More Combo e Creator Combo, che includeranno batterie aggiuntive, dongle cellulari, eliche di ricambio e altri accessori. La presenza di filtri ND (Neutral Density) tra gli accessori suggerisce che questa tecnologia non sarà integrata direttamente nel sistema ottico del drone.

(Image credit: Future)

Il DJI Mavic 4 Pro era inizialmente previsto per il lancio il 24 aprile, ma la data è trascorsa senza annunci ufficiali. Tuttavia, il debutto del nuovo drone dovrebbe essere imminente.

Secondo le indiscrezioni, il prezzo di vendita sarà di circa 2.250 euro, leggermente superiore rispetto al prezzo di lancio del modello precedente (2.199 euro circa). Come sempre, i pacchetti combo e gli accessori opzionali comporteranno un costo aggiuntivo.

Un leak precedente ha mostrato in dettaglio il modulo a tripla fotocamera che dovrebbe equipaggiare il nuovo modello. Inoltre, sembra che le eliche riceveranno alcune modifiche progettuali, finalizzate a garantire un funzionamento più silenzioso e una maggiore autonomia di volo.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Nel complesso, il DJI Mavic 4 Pro si profila come un aggiornamento sostanziale rispetto alla versione 2023, e le ultime immagini trapelate offrono un quadro sempre più chiaro di cosa aspettarsi. Ulteriori aggiornamenti ufficiali saranno comunicati non appena disponibili.