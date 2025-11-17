eufyCam S4: la telecamera ibrida che unisce 4K e PTZ con l'energia solare

eufy, parte del gruppo Anker Innovations, ha annunciato il 5 novembre 2025 il lancio della eufyCam S4. Si tratta di una nuova telecamera di sicurezza ibrida destinata al mercato "fai-da-te" che integra, in un unico dispositivo, un obiettivo fisso 4K e due obiettivi PTZ (Pan-Tilt-Zoom) 2K. Lo scopo è offrire una copertura completa a 360° senza i punti ciechi tipici delle installazioni fisse, alimentando il tutto con un pannello solare.

Il lancio si inserisce in un mercato della videosorveglianza domestica sempre più affollato, dove la differenziazione non avviene più solo sulla risoluzione, ma sulla capacità di integrazione e sull'autonomia. L'approccio ibrido "bullet-PTZ" tenta di risolvere un problema comune: la necessità di installare multiple telecamere per coprire la stessa area, una fissa per la visione d'insieme e una motorizzata per i dettagli.

L'architettura a tre obiettivi e l'IA locale

Il cuore del sistema è la coesistenza di un obiettivo grandangolare 4K, con un campo visivo di 130°, e di una seconda videocamera PTZ 2K capace di ruotare a 360°. Mentre l'obiettivo fisso monitora un punto di accesso, come un vialetto, l'unità PTZ può tracciare attivamente i movimenti in aree più ampie. La tecnologia, denominata AI Tracking 2.0, coordina i due sistemi per seguire un soggetto fino a 50 metri di distanza. Questo riflette una tendenza più ampia che vede l'intelligenza artificiale nelle telecamere passare da semplice rilevamento a vera analisi comportamentale.

La vera elaborazione, tuttavia, non avviene sulla telecamera. eufy affida l'analisi AI "BionicMind" (riconoscimento facciale, veicoli e animali) alla HomeBase S380 (venduta separatamente o in kit). Questa scelta per un'elaborazione locale è una presa di posizione netta sulla privacy. L'hub, che avevamo già incontrato come centro di controllo per lo storage espandibile, gestisce il "Cross-cam Tracking", unificando le registrazioni di più telecamere in un unico evento.

Mantenere i dati di riconoscimento facciale all'interno della rete domestica, senza inviarli a server cloud, affronta direttamente le crescenti preoccupazioni degli utenti per la riservatezza dei dati biometrici. Il dibattito tra storage locale e cloud rimane centrale per il settore, con le soluzioni locali che garantiscono maggiore controllo a scapito della ridondanza offerta dal cloud in caso di furto fisico del dispositivo.

Autonomia e deterrenza

L'altro pilastro della eufyCam S4 è l'autonomia energetica. Il dispositivo è equipaggiato con un pannello solare da 5,5 W, che l'azienda definisce il suo più efficiente, capace di ricaricare la batteria per un giorno intero con solo un'ora di luce solare diretta. Il pannello è rimovibile, permettendo un posizionamento flessibile per massimizzare l'esposizione. Questa soluzione "off-grid" si inserisce in un mercato delle telecamere solari in rapida espansione, guidato dalla necessità di installazioni facili e sostenibili.

Per ridurre i falsi allarmi, un problema cronico per i dispositivi da esterno, la S4 utilizza un doppio sistema di rilevamento che combina sensori radar e infrarossi passivi (PIR). L'obiettivo è distinguere con precisione persone e veicoli da movimenti irrilevanti. In caso di intrusione confermata, il sistema attiva una funzione di deterrenza attiva, composta da luci rosse e blu lampeggianti e una sirena da 105 dB.

La eufyCam S4 si posiziona in un segmento di mercato esigente, con un prezzo di 299€ per la singola telecamera e 699€ per il kit da due. La sfida per eufy sarà convincere l'utenza che l'integrazione di tre obiettivi in un unico chassis, per quanto autonoma energeticamente, possa davvero sostituire la flessibilità di un sistema NVR cablato, specialmente in termini di affidabilità della connessione wireless a lungo termine.