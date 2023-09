Blackmagic presenta la sua prima mirrorless full-frame con opzione video 6K

Blackmagic è un nome molto popolare nel settore video e a ragione, visto che produce alcune delle migliori videocamere per professionisti e le vende a prezzi super competitivi. Il lancio della nuova Blackmagic Cinema Camera 6K segna due entusiasmanti novità per l'azienda: è il primo modello che, oltre ad abbandonare la dicitura Pocket, utilizza un sensore full-frame e obiettivi L-Mount.

Dal punto di vista del design, la Cinema Camera 6K somiglia molto alla Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K e ad altri modelli della linea Pocket, la maggior parte dei quali equipaggia un sensore Super35 più piccolo (APS-C). All'interno, però, è tutta un'altra storia.

L'ultimo modello prodotto da Blackmagic dispone di un sensore full-frame da 6048 x 4032 pixel "open gate" per video 6K fino a 36 fps, con 400 e 3200 ISO nativi doppi.

Open Gate significa che la fotocamera può registrare sfruttando a pieno la superficie del sensore in formato 3:2 per ottenere il massimo dei dettagli.

Prezzo e data di uscita Il prezzo di listino della Blackmagic Cinema Camera 6K per il solo corpo macchina è di 2.595 dollari (2.430€ con il cambio attuale), un prezzo ragionevole se si considera ciò che è in grado di fare e che anche la Pocket Cinema Camera 6K Pro, con sensore più piccolo, costa circa la stessa cifra. Gli accessori includono l'obiettivo Pocket 'Pro EVF' compatibile, un EVF inclinabile per la visione a livello della vita che costa $495, oltre al Pocket 'Pro Grip' che costa $149. In un comunicato stampa, Blackmagic Design afferma che la telecamera è disponibile da subito, anche se attualmente la maggior parte dei rivenditori europei dispone unicamente del pre-ordine.

L'inclusione dell'innesto L è una novità entusiasmante poiché sul mercato ci sono molti obiettivi Leica, Panasonic e Sigma della famiglia L-Mount tra cui scegliere ed è un innesto facile da adattare ad altri obiettivi, compresi gli innesti più diffusi come Canon EF (l'innesto utilizzato dalla versione 'Pocket') e l'anamorfico Cooke full-frame.

Purtroppo a bordo non troviamo la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo o l'autofocus a rilevamento di fase come nella Sony FX3 o nella Panasonic Lumix S5 II. Si tratta di una telecamera da montare su un supporto o su un gimbal per ottenere riprese fluide. Se siete professionisti delle riprese video, la Cinema Camera 6K ha molte altre caratteristiche che la elevano al di sopra delle rivali Sony e Panasonic.

Image 1 of 3 (Image credit: Blackmagic Design) (Image credit: Blackmagic Design) (Image credit: Blackmagic Design)

Costruita appositamente per i videomaker

Un numero crescente di fotocamere mirrorless ibride offre un'impressionante gamma di opzioni di risoluzione video e frame rate, insieme alla registrazione interna in formato ProRes raw per preservare il massimo dei dettagli. Ma cosa distingue una videocamera dedicata come la Blackmagic Cinema Camera 6K dalle mille ibride in commercio?

Iniziamo dal touchscreen posteriore inclinabile da ben cinque pollici, molto più grande delle unità da tre pollici presenti nella maggior parte delle fotocamere mirrorless. Il display è così grande che potrebbe non essere necessario un monitor esterno aggiuntivo per una visione chiara, anche se è comunque possibile collegarne uno tramite l'HDMI full size. Inoltre, a lato della fotocamera sono presenti porte di connessione che vanno oltre quelle offerte dai modelli ibridi, tra cui due ingressi XLR. Se utilizzate una mirrorless Sony avrete bisogno di un costoso adattatore per ottenere questi ingressi audio.



Se si aggiungono le specifiche davvero impressionanti per il video anamorfico con uscita 6:5 4838 x 4032, il flusso di lavoro senza soluzione di continuità per i file video raw Blackmagic al software DaVinci Resolve Studio (incluso), l'alimentazione USB-C e la registrazione su SSD esterno, l'alimentazione a 12 V CC, le prese d'aria di raffreddamento, la lampada di conteggio, la memoria CFExpress, le immagini fisse rudimentali da 24 MP, la Blackmagic Cinema Camera 6K è chiaramente un'opzione eccellente per il videomaker a un prezzo eccellente.

Sapremo dirvi di più su questa fantastica videocamera full frame non appena avremo terminato la nostra prova.