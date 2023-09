iPhone 15 Pro diventa un monitor esterno per le telecamere Sony grazie a un'app dedicata

Gli aggiornamenti della fotocamera dell'iPhone 15 Pro sono dedicati ai professionisti, più che agli utenti comuni che difficilmente noteranno grandi differenze rispetto alla fotocamera di iPhone 14 Pro. Non a caso, Sony ha appena presentato una nuova applicazione in grado di trasformare gli smartphone e i tablet compatibili, compreso l'iPhone 15 Pro, in un monitor video wireless per le videocamere Sony.

Monitor & Control è già disponibile sugli store Google Play e Apple App e trasforma il vostro dispositivo smart in un monitor video wireless con strumenti dedicati alla regolazione dell'esposizione e della messa a fuoco di alto livello. Si tratta di un controllo video professionale e rappresenta un'ottima notizia per chi possiede una vidocamera Sony e uno smartphone o tablet compatibile.

La funzionalità dell'applicazione sono superiori rispetto a quelle accessibili in precedenza con gli smartphone Sony Xperia di fascia alta, che potevano essere trasformati in un secondo monitor per la fotocamera Sony, ma solo tramite una connessione via cavo.

(Image credit: Sony)

I display della maggior parte degli smartphone, compreso quello 4K del top di gamma Sony Xperia 1 V, sono molto più grandi di quelli delle fotocamere professionali, che in genere si aggirano intorno ai tre pollici. I display dei tablet (come quello nella foto sopra) sono ancora più grandi e, come ben sappiamo, un display più grande offre una visione più chiara dell'inquadratura.

Il monitoraggio video è particolarmente utile per la composizione degli scatti, ma anche per il controllo dei livelli di esposizione e della messa a fuoco. Inoltre, essendo wireless, il monitor non deve nemmeno essere collegato alla videocamera, anche se può essere posizionato accanto ad essa tramite un adattatore compatibile.

Con Monitor & Control attivo, l'operatore può posizionarsi a una certa distanza e osservare ciò che la telecamera sta inquadrando direttamente dal suo smartphone, ottenendo un monitoraggio preciso dell'esposizione che comprende l'istogramma, il False Color e una serie di controlli per la messa a fuoco.

Se questi termini non vi dicono nulla, è perché si tratta di un'applicazione di livello professionale compatibile solo con le videocamere Sony FX30, Sony FX3 e Sony FX6 (oltre alla nuova cinepresa Sony Burano CineAlta 8K, che arriverà sugli scaffali il prossimo anno con un prezzo di listino da capogiro: 30.000 dollari).

Image 1 of 3 (Image credit: Sony) (Image credit: Sony) (Image credit: Sony)

In futuro la funzione potrebbe essere disponibile anche per le mirrorless della serie Alpha

Monitor & Control è un'altra aggiunta al Creators' Cloud di Sony, che sta trasformando le fotocamere del produttore in dispositivi affidabili ed eleganti controllabili da remoto.

Durante i nostri test sulle videocamere Sony siamo rimasti molto colpiti dall'affidabilità dell'app Creators' Cloud per il controllo remoto della fotocamera e il caricamento delle immagini, mentre in passato le app di Sony per i modelli della serie A7 erano notoriamente frustranti da usare e soffrivano di grandi problemi di connettività.

Non sappiamo con certezza se la nuova app Monitor & Control verrà estesa ad altre fotocamere mirrorless Sony - molti utenti di Sony Alpha si stanno già ponendo questa domanda - anche se sembra lecito pensare che lo farà. Tuttavia, molti dei modelli ibridi mirrorless di Sony non offrono controlli di monitoraggio dell'esposizione come il False Color, quindi le caratteristiche dell'app si limiterebbero a funzioni come l'avvio/arresto della registrazione e la regolazione del profilo colore, del bilanciamento del bianco e altro ancora (che sarebbero comunque utili).



Monitor & Control è un'applicazione dall'aspetto fantastico che strizza l'occhio ai videomaker professionisti e può essere scaricata gratuitamente sugli app store di iOS e Android. Ben fatto, Sony.