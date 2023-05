Test Jura Z10 : la machine à café haut de gamme qui prépare aussi des infusions froides

La Jura Z10 est une machine à café puissante et de qualité supérieure, mais son prix s'avère très élevé. Elle offre de brillantes fonctions intelligentes et un choix de 32 spécialités de café de haute qualité que vous pouvez personnaliser selon vos goûts, des infusions froides pour les amateurs de latte glacé jusqu'aux espressos profonds et riches accompagnés d'une magnifique couche de crème. Son fonctionnement et son entretien présentent toutefois quelques bizarreries qui peuvent rendre son utilisation un peu délicate.

La Jura Z10 est une machine à café polyvalente conçue par le fabricant suisse Jura. Elle est dotée de la précision et de la puissance nécessaires pour moudre les grains, extraire le café et faire mousser le lait, ce qui permet d'obtenir une tasse de café parfaite à chaque fois, une fois que l'on a maîtrisé ses réglages.

Si vous souhaitez obtenir un café de qualité barista à la maison sans avoir à investir dans un équipement professionnel, les meilleures machines à café à grain seront plus que suffisantes pour répondre à vos besoins. La Jura Z10 nécessite pour sa part un entretien complexe et offre presque trop de possibilités de personnalisation, mais elle est dotée de fonctions intelligentes et offre d'excellentes performances qui compensent largement son prix.

En apparence, il suffit de toucher l'écran tactile de 4,3 pouces pour sélectionner l'une des 32 spécialités de café disponibles (ou d'utiliser la molette pour naviguer dans l'interface parfois frustrante de l'écran), d'ajuster les réglages si nécessaire et d'attendre que le café soit prêt. Vous avez le choix entre 10 réglages de force du café et de température du lait et de la mousse, sans oublier le volume et la durée de l'infusion du lait.

(Image credit: Future)

Une fois les réglages effectués, et à condition d'utiliser des grains de bonne qualité, le moulin à reconnaissance de produit (PRG) et la technologie d'infusion 3D de la Z10 garantissent des résultats de grande qualité. Même les infusions froides ont un goût excellent, grâce à la technologie Jura d'eau froide à haute pression qui permet de préparer huit types de cafés spéciaux. Cela signifie que nous n'avons plus à nous préoccuper de la longue et fastidieuse tâche d'infusion à froid pour nos cafés latte glacés.

Cependant, en creusant un peu, on s'aperçoit que la Jura Z10 présente quelques particularités qui pourraient rebuter les amateurs de café. Elle nécessite beaucoup d'entretien et de nettoyage, et elle n'est pas livrée avec le récipient à lait nécessaire pour profiter pleinement de nombreuses boissons.

En outre, vous devrez prendre en compte le coût permanent des produits d'entretien - produits de nettoyage des tuyaux de lait, filtres à eau, pastilles de détartrage et de nettoyage, par exemple - que Jura vous recommande d'acheter auprès de... - vous l'avez deviné ? - Jura.

(Image credit: Future)

Jura Z10 : prix et disponibilité

Prix catalogue : 2499€

Largement disponible chez les revendeurs

La Jura Z10 est un produit coûteux, dont le prix s'élève à 2499€. Elle est disponible directement sur la boutique en ligne de Jura ainsi qu'auprès de détaillants en ligne tels qu'Amazon, et de magasins tels que Boulanger ou Darty. Elle est disponible en deux coloris : White Aluminum et Diamond Black.

Il convient de noter que la Z10 n'est pas livrée avec un récipient à lait. Ceux-ci sont vendus séparément et vont de 35€ pour le récipient à lait en verre le plus basique de Jura, à 199€ pour le Jura Cool Control, plus haut de gamme, qui gardera votre lait au frais.

Ensuite, il faut bien sûr tenir compte du coût permanent des produits de nettoyage Jura, puisqu'il est recommandé de n'utiliser que les solutions approuvées par l'entreprise. Les pastilles de nettoyage du système de lait coûtent 11,90€ (30 nettoyages) ; les pastilles de détartrage coûtent 13,90€ pour un paquet de 9 ; et vous devrez remplacer le filtre tous les 2-3 mois, avec des prix à partir de 15,50€.

La Jura Z10 est très intelligente, mais probablement trop chère et trop exigeante en termes d'entretien pour le commun des mortels. Cette machine est conçue pour ceux qui prennent le café au sérieux, ou qui ont vraiment envie d'un café froid.

Rapport qualité/prix : 3.5/5

(Image credit: Future)

Jura Z10 : caractéristiques

Prix : 2499€

2499€ Poids : 12,3 kg

12,3 kg Dimensions : 32 x 45 x 38cm (L x P x H)

32 x 45 x 38cm (L x P x H) Commandes : Écran tactile de 4,3 pouces et molette avec bouton

Écran tactile de 4,3 pouces et molette avec bouton Types de café : 32, dont 8 cafés froids

32, dont 8 cafés froids Tension / puissance : 230 V ~ / 1450 W

230 V ~ / 1450 W Capacité du réservoir d'eau : 2,4 litres

2,4 litres Capacité de la trémie à grains : 280g

280g Capacité du bac à grains : 20 portions

20 portions Longueur du câble : 1.1m

Jura Z10 : design

12.3kg et 32 x 45 x 38cm (L x P x H)

Matériaux de construction haut de gamme et design élégant

Écran tactile de 4,3 pouces, molette et boutons

La Jura Z10 offre une apparence agréable, même si elle est un peu encombrante. Elle est grande avec 32 x 45 x 38cm (L x P x H), et beaucoup trop lourde pour être déplacée avec ses 12,3kg. Cependant, cette taille est nécessaire pour intégrer les nombreuses fonctionnalités de la Jura Z10.

Sur le devant de la machine se trouve le double bec réglable en hauteur, qui peut accueillir des tasses et des mugs de toutes tailles. Vous pouvez également modifier l'orientation des becs verseurs eux-mêmes, ce qui vous permet de préparer deux boissons à la fois en utilisant le réglage "double-shot" - ce qui est fantastique si vous recevez ou si vous souhaitez raccourcir la routine matinale de votre foyer. Sur le côté droit du bec verseur, vous trouverez un petit port pour brancher d'éventuels accessoires pour le lait - comme nous l'avons mentionné, ces accessoires ne sont pas fournis. Le bec verseur est également doté d'une lumière sur sa face inférieure afin que vous puissiez voir au mieux votre café en cours de préparation.

Le bac d'égouttage et le bac à marc sont facilement amovibles pour l'entretien, et la machine surveille activement le volume de déchets qu'ils contiennent, vous invitant à les vider lorsqu'ils sont pleins. Il est un peu fastidieux de nettoyer le bac avec ses différents coins et recoins, mais cela n'est nécessaire que tous les 5 à 6 cafés.

(Image credit: Future)

Au-dessus du bec verseur se trouve l'écran tactile de 4,3 pouces de la Jura Z10. Il s'agit de l'une des principales méthodes de contrôle de la machine, mais il y a aussi la molette et le bouton argentés situés sur le dessus qui facilitent le défilement et l'accès au cockpit d'entretien de la machine à café.

Au centre de la partie supérieure de la machine à café se trouve le bac à grains, recouvert d'un couvercle hermétique qui préserve l'arôme. Il est transparent, ce qui vous permet de voir combien de grains il reste dans la Jura Z10, mais vous pouvez également compter sur le système de surveillance active de la machine pour vous indiquer qu'il est temps de la remplir à nouveau.

À l'arrière du capot se trouve un panneau que vous pouvez ouvrir pour accéder à la sortie du café moulu et à une fente pour insérer le dongle Wi-Fi fourni avec la machine. À côté de ce compartiment se trouve le bouton marche/arrêt - ces emplacements peuvent s'avérer un peu gênants si vous espérez placer la Z10 sous un meuble mural bas dans votre cuisine.

À gauche de la machine se trouve le réservoir d'eau, d'une capacité de 2,4 litres. Le système d'eau intelligent de la Jura Z10 vous indique quand il est temps de le remplir - selon notre expérience, cela s'est produit assez souvent, étant donné la régularité des cycles de nettoyage automatisés de la machine.

Design : 4/5

(Image credit: Future)

Jura Z10 : performances

Fonctionne mieux avec les grains de qualité supérieure

Micro-mousse fantastique pour les cafés au lait

L'écran tactile est un inconvénient

Lors du test, la Jura Z10 s'est avérée, dans l'ensemble, excellente. Cependant, il y a quelques inconvénients pratiques et d'utilisation qui méritent d'être soulignés. Même si ces problèmes ne prennent pas le dessus sur les attentes d'une machine à café moderne, compte tenu du prix de la Z10, il aurait été souhaitable qu'il y en ait moins.

Lorsque vous démarrez votre Jura Z10, vous devez configurer la machine avec vos informations Wi-Fi et les résultats de votre test de densité de l'eau (ceux-ci sont inclus). Ensuite, il convient d'effectuer un cycle de maintenance rapide pour s'assurer que tous les composants fonctionnent et sont prêts pour votre première infusion. Vous pouvez également modifier les réglages.

Il est enfin temps de préparer - et d'apprécier - votre premier café. Avec un choix de 32 variétés de cafés de qualité barista, vous ne resterez pas sur votre faim. Il vous suffit de remplir le réservoir d'eau, la cuve à grains et tous les accessoires pour le lait dont vous disposez, et vous êtes prêt à choisir votre café. Voici notre premier reproche. L'écran s'est révélé être une véritable plaie pour nous. Il est super réactif, à tel point que, toutes les trois ou quatre utilisations, nous sélectionnions le mauvais café et devions attendre péniblement que le bouton d'annulation apparaisse une fois que le système Thermoblock, caractéristique de Jura, avait fini de chauffer.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

La Jura Z10 propose des préréglages pour la préparation d'un espresso, d'un double espresso, d'un latte macchiato, d'un macchiato, d'un flat white, d'un cappuccino, d'un caffè latte, d'un americano et d'un pichet de café. Vous pouvez également demander de l'eau chaude pour le thé vert, ainsi que du lait chaud et de la mousse de lait. En appuyant sur le menu en haut de l'écran, vous pouvez voir quelles boissons peuvent être préparées en tant qu'infusion froide, ajouter une dose supplémentaire, ajouter du café moulu provenant du bac à marc ou préparer deux boissons en même temps.

Le préchauffage intelligent se met en marche pour s'assurer que votre café est parfaitement chaud dès la première tasse, et les technologies PRG et d'infusion 3D veillent à ce que les réglages soient corrects pour la boisson de votre choix. Après avoir sélectionné votre boisson, vous pouvez passer d'une option à l'autre parmi les 10 options d'intensité du café et les options de volume de lait et de café, ou modifier les options par défaut en appuyant sur la boisson dans le menu et en la maintenant enfoncée.

N'étant pas des amateurs de café, il nous a fallu un peu de temps pour nous familiariser avec certains des aspects les plus complexes de la Jura Z10 - par exemple, les réglages de la mouture. Après une semaine d'expresso désagréablement acide, nous avons finalement réussi à obtenir une tasse parfaite en utilisant de meilleurs grains, en remplaçant le filtre à eau et en optant pour une mouture plus grossière, ce qui nous a permis d'obtenir un résultat riche et une crème satisfaisante.

C'est dans les cafés lactés que la Jura Z10 a vraiment brillé. Nous avons été très impressionnés par la micro-mousse sur les cappuccinos, et la machine peut passer du lait chaud à la mousse en quelques secondes, ce qui signifie que même les cafés les plus complexes sont prêts en une minute ou moins.

En ce qui concerne les boissons d'extraction froide, il convient de noter qu'elles ne sortent pas complètement froides. Elles sont tièdes, et vous aurez donc besoin de glace pour obtenir le café latte glacé rafraîchissant dont vous rêvez. Cependant, les cafés glacés sont vraiment délicieux et constituent un moyen beaucoup plus doux et rapide d'obtenir une caféine froide que de se rendre dans un café traditionnel.

En tant que machine sophistiquée, on peut s'attendre à ce que la Jura Z10 soit assez exigeante en termes d'entretien. Elle est en grande partie automatisée, à l'exception du vidage des plateaux, du déclenchement manuel du cycle de nettoyage du système de lait et de l'utilisation des produits de détartrage et de nettoyage en profondeur. La machine est assez gourmande en eau lors de ces cycles, si bien que nous avons eu l'impression de devoir constamment remplir le réservoir au cours de la semaine.

La Z10 surveille activement presque tous ses aspects, de sorte que vous n'avez pas à vous préoccuper personnellement des niveaux d'eau, de café et de sous-produits. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de la molette pour ouvrir le cockpit Jura ou utiliser l'application pour vérifier l'état de tous ses composants.

Performances : 4.5/5

(Image credit: Future)

Jura Z10 : applications

Une interface utilisateur désuète et compliquée

Personnalisez votre café et ajoutez Siri/Apple Watch

Entretenez votre appareil

La Jura Z10 est livrée avec un dongle Wi-Fi, qui vous permet de vous connecter à l'application J.O.E. de Jura, à condition que vous disposiez d'une connectivité 2,4 GHz. Vous pouvez également acheter le dongle Bluetooth sur le site Web de Jura, et c'est ce que nous avons utilisé pour contourner les problèmes que nous rencontrons avec l'alimentation 2,4 GHz de notre fournisseur d'accès à large bande. À partir de cette application, vous pouvez entièrement personnaliser et contrôler votre machine, ainsi que votre café.

L'application est un peu compliquée et son interface est un peu vieillotte, mais elle fait le travail. Nous avons particulièrement apprécié la possibilité d'ajouter et de modifier nos propres préférences de café dans le menu, et d'avoir une vision plus claire de l'entretien de la machine. De plus, grâce à l'application, nous n'avons pas eu à utiliser l'écran tactile gênant de la machine, ce qui est un énorme avantage !

Nous étions très enthousiastes à l'idée de pouvoir automatiser la préparation de notre café dans notre routine Apple Home du matin. Malheureusement, il faut allumer manuellement la machine, placer la tasse une fois le cycle de nettoyage de la cafetière terminé et changer l'eau tous les matins avant de commander son café. En réalité, les intégrations de Siri et de l'Apple Watch sont plus un gadget cool qu'une fonction à valeur ajoutée.

Performances : 3.5/5

Jura Z10 : devriez-vous l'acheter ?

Swipe to scroll horizontally Test de la Jura Z10 Caractéristiques Remarques Évaluation Prix et disponibilité Nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs de pouvoir qualifier cette cafetière de bon rapport qualité-prix. Elle offre des fonctions fantastiques et des infusions froides, mais elle est très chère et il y a d'autres coûts auxiliaires à prendre en compte. 3.5/5 Design Elle est un peu ennuyeuse sur le plan esthétique, mais nous ne pouvons pas lui reprocher grand-chose : tout fonctionne, à l'exception de l'écran et du bac de récupération, un peu difficiles à nettoyer. 4/5 Performances Il nous a fallu beaucoup d'efforts pour réussir notre premier espresso, et les infusions à froid sont tout simplement tièdes. 4.5/5 Application Il s'agit d'un appareil haut de gamme, mais l'application semble bien trop basique en termes d'interface utilisateur et de fonctionnalités. Il s'agit plus d'un gadget que de l'expérience à valeur ajoutée qu'offrent d'autres applications de petit électroménager. 3.5/5

Achetez-la si...

Vous voulez boire des cafés froids Bien qu'il ne s'agisse pas d'un "véritable" café froid, que ce soit en termes de méthode ou de température, les options de café froid de la Jura Z10 sont très intéressantes. Nous avons l'habitude que les cafés latte glacés soient un travail de longue haleine ou une dépense importante, c'était donc un vrai plaisir de les avoir à portée de main.

Vous aimez avoir de nombreuses options de boissons La Jura Z10 répond à une grande variété de préférences et les gère toutes très bien. Si vous aimez mélanger vos commandes de café ou si vous recevez régulièrement des personnes ayant des préférences différentes en matière de boissons, elle vous sera très utile.

Vous voulez une machine plus intelligente que vous La Jura Z10 est une machine intelligente, dotée d'un moulin très performant et de nombreuses fonctions intelligentes.

Ne l'achetez pas si...

Entretien très poussé Bien qu'elle vous guide de manière assez explicite dans son entretien, il y a beaucoup de choses à prendre en compte avec la Jura Z10 - densité de l'eau, filtres à eau, récipients à lait, autres fonctions de nettoyage - sans parler des composants manuels. Elle est toutefois intelligente et moins contraignante que d'autres.

Vous ne vous entendez pas avec les écrans tactiles L'écran tactile est plus grand que celui de beaucoup d'autres machines, mais il est difficile à utiliser et il est facile de se tromper de boisson.

Vous avez un budget limité La Jura Z10 est une machine à café vraiment haut de gamme, et vous la paierez cher.

Nous utilisons la Jura Z10 depuis 3 semaines.

Nous avons préparé un latte, un cappuccino, un espresso, un cortado, un flat white et des boissons froides.

Nous avons utilisé la Jura Z10 pour le café du matin (et parfois du midi et de l'après-midi) pendant plusieurs semaines, en utilisant différents grains et différents types de lait pour obtenir toute la gamme de boissons proposées.

Nous avons également nettoyé la machine après l'avoir utilisée afin de voir si elle était facile à entretenir. Nous avons notamment évalué ses capacités de préparation d'espresso, la rapidité et l'efficacité avec lesquelles elle sert la boisson, ainsi que la qualité de la formation de la crème. Nous avons également testé la capacité de la Jura Z10 à texturer le lait et à s'adapter aux autres laits.

Première évaluation : Avril 2023