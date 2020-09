Test de la Xerox WorkCentre 6515

Comment nous testons nos imprimantes ?

Chaque imprimante que nous testons est évaluée selon nos protocoles de tests. Les résultats sont ensuite comparés à ceux des autres modèles que nous avons testés au préalable. Plutôt que de nous fier aux chiffres cités par le fabricant, nous chronométrons la première page et les vitesses d'impression en mode feuille unique et recto verso, en utilisant un document standard de dix pages et une application de chronométrage. Pour comparer la qualité d'impression, nous imprimons la même série de documents de test sur chaque machine. Ces douze pages de test comprennent du texte de tailles et de couleurs différentes, des pages d'images et de texte mélangées, un ensemble de photos et une série de mires de test conçues pour évaluer la netteté, la fidélité des couleurs, le contraste et l'échelle des gris.

Nous calculons également les coûts de fonctionnement, comparons les fonctionnalités et évaluons la polyvalence, la conception et la qualité de fabrication de chaque produit. La note globale reflète tous ces paramètres et le rapport qualité-prix global.