Test de la Xerox B215

Cette imprimante laser mono d'entrée de gamme est une affaire abordable, si l’on se réfère aux modèles en circulation de Xerox. Elle offre les quatre fonctions standards (impression, numérisation, photocopie, télécopie) dans un effort de conception compact et passe-partout. La Xerox B215 parvient même à se démarquer dans sa catégorie budgétaire, en ajoutant un écran tactile couleur inclinable qui facilitera sa prise en main. Mais aussi en revendiquant une vitesse d'impression qui laisse la concurrence derrière elle.

Son prix de départ, d'environ 180 €, s'adresse aux petites entreprises qui recherchent un appareil capable de gérer une grande variété de tâches et de servir un groupe de travail d'une à cinq personnes. Xerox recommande une production moyenne de 3 000 pages par mois, avec un maximum de 30 000 pages. La B215 est fournie avec un toner suffisant pour 1 500 pages monochromes et son coût d'impression par page se révèle assez bas - comptez 25 centimes d’euro par page.

La Xerox B215 est la machine la plus performante parmi le trio de d’imprimantes économiques de la marque, édition 2019, destinées aux petits bureaux. La Xerox B205, moins chère, est identique à celle-ci, mais ne dispose pas d'un écran tactile ni d'un mode recto-verso, tandis que la B210 vous privera de la numérisation et de l’option photocopie.

Design et écran de la Xerox B215

La Xerox B215 constitue le plus petit appareil multifonction de la marque, celui-ci se veut assez léger pour être facilement posé sur un bureau. C'est un facteur de forme commun pour un quatre en un, avec le chargeur automatique de documents de 50 feuilles posé sur un scanner à charnière plus grand que l'imprimante-socle. Pour y placer des feuilles A4, il faut allonger le bac à papier d'une dizaine de centimètres à l'arrière. Cela donne à la Xerox B215 un encombrement au sol faussement faible - elle prend, en effet, plus de place sur votre bureau que vous ne pourriez le penser.

Il est inhabituel de trouver un écran tactile couleur inclinable de 3,5 pouces sur une imprimante de cette catégorie. Ce qui la rend plus facile à manipuler et donc un peu plus rapide à utiliser que ses concurrentes d’entrée de gamme. Le port USB en façade est une autre commodité bienvenue, tandis que le chargeur de documents à chargement frontal permet d'imprimer plus efficacement sur des enveloppes simples et du papier à en-tête.

Sous le rabat d'alimentation unique, se trouve le bac à papier principal qui peut contenir jusqu'à 250 feuilles de format A4. À l'arrière, nous pouvons observer des ports d’accueil USB-B, un câble Ethernet et un câble fax. Il y a également un panneau arrière pour accéder au tambour, ou au papier coincé.

Caractéristiques de la Xerox B215

Configuration de l’imprimante Voici les spécifications techniques complètes de la Xerox B215 : Type : Imprimante laser multifonction (mono)

Fonctions : Imprimer, scanner, copier, faxer

Toner inclus : 1 500 pages

Connectivité : Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi direct, USB

Stockage des données : USB

Vitesse d'impression : 30 ppm

Capacité bac à papier principal : 250 feuilles

Qualité d'impression : 600 x 600 dpi

Qualité de numérisation : 1200 x 1200 dpi

Apple AirPrint : Oui

Google Cloud Print : Oui

Support d'application : Oui, portail d'impression Xerox

Consommables inclus : Cartouche toner standard (10 300 pages)

Taille / Poids : 365 x 401 x 397 mm (HxLxP) / 11,5 kg

Comme tous les appareils quatre en un, la Xerox B215 est capable d'imprimer, de scanner, de photocopier et de faxer vos documents. C'est un appareil monochrome, donc il n'y a pas d'impression couleur bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. L'impression recto-verso automatique signifie qu'elle peut imprimer les deux côtés de la page et qu'il est possible sur une grande variété de supports jusqu'au format A4. Les enveloppes épaisses et le papier lourd jusqu'à 220 g/m² ne posent pas de problème, si vous utilisez l'alimentation manuelle plutôt que le bac à papier principal.

L'ADF peut contenir 50 feuilles de papier pour la copie automatique et le lit du scanner situé en dessous peut capturer des images à 1200 x 1200 dpi en mono ou en couleur. L'imprimante, cependant, est limitée à une résolution de 600 x 600 dpi et en monochrome uniquement. La copie d'une page prend environ 15 secondes, ce qui correspond à la moyenne standard, tandis que la vitesse d'impression de 30 ppm (pour les pages A4) se montre très rapide. Nous l’avons aisément atteinte lors de notre évaluation.

La connectivité Wi-Fi est intégrée, la norme Wi-Fi Direct étant disponible pour connecter un appareil mobile sans avoir à rejoindre le réseau. Il existe en outre des ports Ethernet et USB pour les connexions câblées. L'écran tactile permet de photocopier assez facilement une carte d'identité, par exemple, ou de la numériser sur une clé USB.

Prise en main et usages de la Xerox B215

La prise en main de la Xerox B215 demeure assez simple, une fois que vous avez sorti la cartouche toner de son emballage et que vous l'avez insérée. Le guide d'utilisation rapide est bien illustré par des diagrammes utiles, il est donc facile à suivre malgré le fait qu’il intègre cinq langues sur chacune de ses pages. L'interface de l'écran tactile est très pratique pour choisir vos préférences d'installation et demander à l'imprimante de se connecter à votre réseau Wi-Fi. Les icônes colorées encouragent la navigation rapide dans le menu, d’autant que l'écran tactile s’avère étonnamment sensible. Un plus pour saisir instantanément vos mots de passe Wi-Fi. L’enregistrement de vos paramètres, en revanche, compose avec une certaine lenteur. Il y a un long délai avant que votre balayage ne soit pris en compte et que l'affichage ne passe à l'écran suivant.

En synthèse, l'écran tactile réduit le temps passé sur l'imprimante. Ses grandes icônes, de type smartphone, facilitent la réalisation de tâches telles que la copie de documents. Touchez l'icône « Copier », par exemple, et les options de reproduction sur un ou deux côtés de la page s'affichent. Contrairement aux photocopieurs plus coûteux, l'écran tactile n'est malheureusement pas personnalisable, mais il est certainement beaucoup plus rapide à utiliser qu'un écran non tactile qui implique de faire défiler toutes les options pour trouver ce que vous cherchez.

L'impression régulière de la Xerox B215 se lance sans problème et en toute fluidité. Nous avons trouvé la vitesse d'impression citée de 30 ppm impossible à atteindre, mais nous en étions relativement proches. En mode par défaut, l'imprimante se met en veille après un délai très court et prend quelques secondes pour se remettre sous tension. Elle imprime également une page de garde accompagnant le titre du document, ou le travail que vous venez d'imprimer. Vous pouvez désactiver cette fonction si vous ne voulez pas gaspiller de papier.

Performances la Xerox B215

La Xerox B215 n'imprime pas seulement avec toute la rapidité d’exécution qui vous est nécessaire, elle est aussi très précise quant à la reproduction de vos documents. Elle imprime avec un léger toucher qui donne à chaque caractère un bord fin et bien délimité. Les longs tirages n'ont pas causé d’anomalies, de bavures ou de bourrages papier, chaque page paraissant extrêmement nette.

Les photographies semblaient étonnamment réalistes, compte tenu des limites d'une imprimante mono avec une résolution d'impression limitée. L'effet de bande et le maculage, que l'on observe habituellement lorsqu'une imprimante laser tente d'imprimer une photo, s’observent à peine. Vous pouvez deviner les lignes verticales qui composent l'image lorsque vous regardez de près, mais ce n'est pas aussi imparfait que le rendu des autres lasers bon marché. Cependant, avec une qualité d’impression réduite à 600 x 600 ppp, il est légitime que cette imprimante ne puisse reproduire une œuvre d'art.

Les documents sont scannés à la résolution supérieure de 1200 x 1200 ppp et ils sont capturés en couleur pour être envoyés sur votre ordinateur, votre appareil mobile ou une clé USB insérée. Les documents empilés dans l'ADF sont copiés assez rapidement, mais il faut composer avec une perte considérable de qualité. La strie verticale que l'on voit sur nos photos imprimées est beaucoup plus prononcée sur les images dupliquées. Les documents textuels sont mieux copiés.

Pour conclure…

Xerox s’est assuré que son appareil multifonction d'entrée de gamme possède toutes les caractéristiques essentielles, vitales dans un petit open space. Parmi celles-ci figurent l'impression recto-verso, le mode Wi-Fi direct et un port pour accueillir une clé USB. Mais la caractéristique qui distingue cette imprimante de la majorité des appareils multifonction de cette catégorie budgétaire, c’est son excellent écran tactile. Il est dommage que la résolution d'impression ne soit pas plus élevée et que la mise sous tension subisse des lenteurs, néanmoins étant donné sa qualité d'impression constante, nous recommandons la Xerox B215 à toute petite entreprise.