Test de la Xerox VersaLink C405

Sur un bureau de taille moyenne, cette grande bête multifonctionnelle pourrait vraiment s’imposer - et pas qu’en termes de place. La Xerox Versalink C405 assume à elle seule une lourde charge de travail. Elle peut paraître coûteuse, mais vous en avez clairement pour votre argent. Cet outil rapide et fiable mettra fin à la nature corvéable de vos impressions et photocopies.

Cet appareil multifonctions extrêmement sérieux répond au plus célèbre nom de l'impression bureautique et devrait pouvoir répondre à toutes les exigences liées à cette dernière. Disposé sur un bureau de taille moyenne, voire grande. Si vous composez avec un espace plus restreint, ne vous inquiétez pas : Xerox vend aussi armoires, tiroirs et autres modules de rangement pour bien accueillir ce colosse.

Avec la Xerox VersaLink C405, nous disposons d'une imprimante laser couleur, d'un scanner et d'un télécopieur pour un prix de départ de 500 €. Une configuration à laquelle vous seriez tenté d’ajouter un dongle Wi-Fi pour profiter de l'impression sans fil (via Wi-Fi Direct). Ce modèle peut même se connecter à votre téléphone automatiquement, grâce à l'apport du NFC.

Mais sa caractéristique la plus remarquable est l'écran tactile couleur inclinable de 5 pouces. Il vous permet de faire défiler le menu et offre un accès applicatif rapide à des fonctions telles que l'impression et la numérisation pour Google Drive ou pour partage via courrier électronique. Xerox l'appelle la "App Gallery" et vous pouvez la configurer depuis votre ordinateur. On est certainement loin de l'affichage fixe à 16 caractères de la Kyocera P5026cdw.

Design et écran de la Xerox VersaLink C405

Vous devrez dédier une table basse à cette unité de 33 kg, qu'il a fallu soulever à deux personnes car trop haute pour un bureau. Étonnamment et de façon un peu décevante, elle ne peut pas accueillir du papier A3 bien qu'elle semble assez large. Elle avalera cependant beaucoup de papier A4 ordinaire et si sa capacité de 700 feuilles n'est pas suffisante, vous pouvez ajouter un second bac de 500 feuilles grâce à sa conception modulaire.

Comme la plupart des imprimantes de bureau sérieuses, elle n'est pas jolie, mais cette MFP semble construite pour durer, contrairement à votre imprimante photo moyenne. Brillant par sa vitesse et sa capacité d’accueil plutôt que pour son style, elle dispose tout de même d’un grand et élégant écran tactile, destiné à accélérer encore le processus d'impression - en rendant l'interface plus facile d'accès.

Au lieu de l'habituel petit écran LCD et des boutons de commande compliqués, cet écran tactile inclinable de 5 pouces est un vrai plus. Il ressemble un peu à un smartphone - datant d'il y a dix ans - car il est de taille similaire et est peuplé d'icônes d'applications. Malheureusement, l'expérience utilisateur est très différente, car il n'a pas la puissance de traitement nécessaire pour ouvrir rapidement les applications. Ainsi, bien que nous soyons d'accord sur le fait qu'il est le meilleur de sa catégorie, il est en fait d'une lenteur frustrante à utiliser. Et vous finirez par souhaiter passer directement par votre smartphone pour faire fonctionner les applications dédiées.

Caractéristiques techniques Voici les spécifications complètes de la Xerox VersaLink C405 Type : Imprimante laser couleur multifonction

Fonctions : Imprimer, copier, scanner, faxer

Encre : Couleur (C, M, Y, BK)

Connectivité : Wi-Fi (en option), Ethernet, USB 3.0, NFC

Stockage des données : USB

Vitesse d'impression : 35 ppm (mono et couleur)

Capacité bac à papier principal : 700 feuilles

Qualité d'impression : 600 x 600 dpi

Qualité de numérisation : 600 x 600 dpi

Apple AirPrint : Oui

Google Cloud Print : Oui

Support d'application : Oui

Consommables inclus : Quatre cartouches toner

Taille/Poids : 599 x 432 x 540 mm (H x L x P) ; 33 kg

Caractéristiques de la Xerox VersaLink C405

Cette machine robuste peut imprimer à la vitesse impressionnante de 35 pages par minute, en couleur ou en monochrome. Nous avons constaté que la réalité est bien à la hauteur de cette affirmation. Elle peut également scanner rapidement, bien que la qualité de l'impression et de la numérisation soit limitée à 600 x 600 dpi (points par pouce). Ce sera plus que suffisant pour la plupart des travaux, mais des imprimantes plus performantes sont aujourd’hui disponibles.

La VersaLink C405 peut recevoir tout type de papier jusqu'au format A4, ainsi que des enveloppes et du papier photo de différentes tailles. C'est aussi un télécopieur, si vous utilisez toujours ce moyen de communication particulier, et une photocopieuse.

Côté connectivité, elle comprend un port Ethernet et le port USB carré habituel, ainsi que le Wi-Fi (avec le module de mise à niveau en option) et le NFC pour l'impression sans fil. Le module Wi-Fi se branche simplement sur le panneau arrière.

Chaque fonctionnalité de l’imprimante peut être ajoutée en téléchargeant les applications appropriées de la Xerox App Gallery. Par exemple, si vous choisissez l'application "Imprimer et numériser à l'aide de Google Drive", qui s'affiche sur l'écran tactile, il deviendra plus facile de numériser des documents directement depuis les dossiers de votre espace Drive. Des applications similaires sont proposées pour s'adapter à Office 365, OneDrive et Dropbox.

Configuration et fonctionnement de la Xerox VersaLink C405

Tant que vous avez quelqu'un d'autre pour vous aider à sortir l'appareil de sa boîte, vous devriez pouvoir installer le C405 sans avoir à appeler le support client de Xerox. Cela dit, il nous a fallu un certain temps pour trouver comment connecter l'imprimante à notre réseau domestique afin d'envoyer et de recevoir des e-mails, nous ne dirons donc pas que la prise en main s’avère totalement évidente (et rapide). Il n'y a pas d'application complémentaire pour s'occuper du processus à votre place, vous devrez donc persévérer avec l’aide de l'écran tactile de l'imprimante.

Ce doit être le panneau de contrôle le plus coûteux et le plus sophistiqué que nous ayons jamais vu sur une imprimante et, de loin, puisqu’il ressemble à l'écran de votre smartphone. En fait, on se demande pourquoi vous ne pouvez pas utiliser directement votre téléphone (ou une tablette) plutôt que de vous fier à la puissance de traitement limitée de l'imprimante. Probablement parce que de nombreux bureaux ne souhaitent pas que le personnel connecte ses propres appareils au réseau de l’entreprise.

Une fois personnalisées, les applications offrent un bon raccourci vers vos fonctions préférées, mais ne vous attendez pas à ce que l'expérience et la fluidité de leur usage soient aussi proches que celles d'un appareil connecté.

Performances de la Xerox VersaLink C405

La qualité d'impression est rassurante : elle est nette et constante en noir et blanc, sans bavure ni usure avec le temps. Le texte a un aspect très professionnel, avec des bords arrondis et une légère touche. Les pages s'envolent aussi à une vitesse impressionnante. Il suffit d'être patient avec les documents individuels, car le temps d'impression de la première page est plus long que la moyenne constatée sur plusieurs concurrentes (environ 12 secondes).

Les impressions couleur sont apparemment approuvées par Panton, mais nous avons trouvé que nos photos avaient l'air un peu artificielles. En général, nos impressions en couleur se révélaient plus claires et un peu plus vertes que sur le modèle original.

La numérisation est rapide et précise et il est facile de choisir la destination du fichier fini. Que ce soit une clé USB, votre messagerie ou un service de stockage en ligne.